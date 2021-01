Lần đầu tiên đảo ngọc Phú Quốc trở thành sàn diễn thời trang

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021 16:25 PM (GMT+7)

Chasing The Sun - Rong ruổi theo ánh mặt trời là chủ đề tiếp theo trong chuỗi hành trình Fashion Voyage dành cho các tín đồ thời trang và du lịch Việt Nam.

3 nhà thiết kế cùng nhà sáng lập Fashion Voyage Long Kan (áo vest vàng).

Lần đầu tiên một chương trình được tổ chức với 2 sàn diễn khác nhau trong 2 ngày liên tục tại cùng một địa điểm. Fashion Voyage - Chuyến viễn du số 3 mang toàn bộ khách mời đến với tuyệt tác tráng lệ giữa biển trời Nam Phú Quốc.

3 nhà thiết kế góp mặt trong sự kiện lần này bao gồm: Lê Thanh Hoà, Adrian Anh Tuấn và Võ Công Khanh. Thông qua chủ đề “Cảm hứng Địa Trung Hải”, Fashion Voyage mong muốn đưa thời trang đến gần hơn với đại chúng thông qua những trang phục ứng dụng hợp xu hướng nhưng vẫn có cá tính.

Ngoài việc tìm kiếm các nhà thiết kế mới, ban tổ chức và các NTK cũng sẽ tổ chức casting người mẫu tại cả 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để tuyển chọn những nhân tố mới.

Với sứ mệnh quảng bá thời trang và du lịch, Fashion Voyage ngày càng thể hiện sức ảnh hưởng thông qua việc mở rộng thêm các hoạt động hữu ích bên cạnh việc trình diễn thời trang. Nhà sáng lập Long Kan chia sẻ: “Bản thân thời trang đã là cuộc dạo chơi xa xỉ nên khi thực hiện Fashion Voyage, chúng tôi đã đầu tư không ít công sức, tâm huyết, tiền bạc và cả sự mạo hiểm để mang đến những trải nghiệm thượng đỉnh không chỉ tạo nên trào lưu thời thượng mà còn dấu ấn của cảm xúc”.

Buổi họp báo Fashion Voyage The Show 3 có sự góp mặt của đông đảo bạn bè nghệ sĩ, doanh nhân thân thiết của Nhà sáng lập Long Kan như siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Trúc Diễm, Á hậu HHVN 2020 Phương Anh, Á hậu Coco Thùy Dung, NTK Lê Thanh Hòa, NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Võ Công Khanh, NTK Hoàng Minh Hà, NTK Ivan Trần, NTK Lê Ngọc Lâm, người mẫu Long Lê, Cao Thiên Trang, Quỳnh Anh, Trâm Anh, MC Thái Dũng, Thanh Thanh Huyền.

Với vai trò biểu tượng thời trang xuyên suốt từ mùa đầu tiên, Thanh Hằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình Fashion Voyage The Show 3 trong vai trò là là người quảng bá, trải nghiệm hành trình cũng như trình diễn BST của các nhà thiết kế tài năng.

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện trong bộ đồ vải tweet thanh lịch. Nàng siêu mẫu phối cùng một chiếc mũ fedora màu trắng và túi xách Chanel cùng tông màu.

Hoa hậu Trúc Diễm trẻ trung với chiếc đầm xanh mint ngọt ngào.

Fashion Voyage của nhà sáng lập Long Kan đã từng ghi dấu trước đó khi tổ chức các show diễn thời trang tại địa điểm du lịch nổi tiếng như: A walk to the sky (Cầu Vàng – Đà Nẵng), Lost in wonder (Đảo Bàn chân – vịnh Hạ Long), hay Another Day (ga Tàu hỏa leo núi Mường Hoa – Sa Pa).

Nguồn: http://danviet.vn/lan-dau-tien-dao-ngoc-phu-quoc-tro-thanh-san-dien-thoi-trang-5020218116263301....Nguồn: http://danviet.vn/lan-dau-tien-dao-ngoc-phu-quoc-tro-thanh-san-dien-thoi-trang-5020218116263301.htm