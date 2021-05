Cuộc đời bi thảm của “Thần Vệ Nữ của nước Mỹ” - siêu mẫu đầu tiên của thế giới

Người phụ nữ này có lẽ là người đầu tiên định danh ra khái niệm “siêu mẫu”.

Marlene Dietrich, Vivien Leigh, Joan Crawford hay Coco Chanel - chúng ta biết đến những người phụ nữ này như những biểu tượng sắc đẹp và phong cách của thế kỷ 20 và tên tuổi họ trường tồn cho đến ngày nay. Nhưng thực sự có một người phụ nữ nổi tiếng trước họ, người được coi là "Siêu mẫu đầu tiên của nước Mỹ". Tuy nhiên, bất chấp thành công vang dội mà bà đã đạt được vào đầu thế kỷ 20, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa biết đến tên của bà.

Người đàn ông đã thay đổi cuộc đời mỹ nhân

Audrey Munson sinh năm 1891. Cha mẹ cô ly hôn khi bà còn nhỏ, sau đó Munson và mẹ chuyển đến New York.

Như chính Munson đã nói, sự nghiệp của bà bắt đầu một cách tình cờ. Khi 15 tuổi, Munson và mẹ đang đi dạo trên sân khấu Broadway, và một người đàn ông đã chú ý đến bà. Anh hỏi Audrey liệu có phải là người mẫu không và anh có thể chụp ảnh không. Hóa ra, Munson đã lọt vào tầm ngắm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Felix Benedict Herzog. Sau đó, anh cũng giới thiệu bà với bạn bè trong giới nghệ thuật, trong số đó có rất nhiều nhà điêu khắc.

Mẹ Audrey cũng thấy con gái mình xinh đẹp và tiềm năng như thế nào nên đã đẩy con về phía nhà hát. Năm 1908, Munson ra mắt trên sân khấu với tư cách là thành viên của Gerald Hampton's Dancin 'Dolls tại Công viên giải trí Rocky Point.

Một vẻ đẹp tự nhiên và táo bạo

Audrey đã làm mẫu cho nhiều tác phẩm điêu khắc và tượng đài công dân ở Thành phố New York, cũng như tiền xu của Hoa Kỳ. Memory , Manhattan và Spirit of Life là một số tác phẩm điêu khắc nằm ở New York. Bởi vì hầu hết các tác phẩm nghệ thuật có cô đều nằm ở đó, cô được đặt biệt danh là "Hoa hậu Manhattan." Vào thời điểm đó, cô được coi là hình mẫu lý tưởng của mỹ nữ. Cô trở nên nổi tiếng với tỷ lệ " Grecian ", và mọi người thậm chí còn gọi là "Thần Vệ nữ của Mỹ".

Năm 1915, Munson bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nữ diễn viên. Bà tham gia 4 bộ phim : Inspiration , Purity , The Girl o 'Dreams và Heedless Moths. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện mà không có lớp trang điểm nào trong một bộ phim. “Đó là đức tính không đoan trang của những người phụ nữ khác đã là đức tính của tôi — tôi sẵn sàng để cả thế giới nhìn vào hình bóng của tôi không trang điểm,” cô nói . Báo chí địa phương gọi cô là "hiện thân siêu việt của vẻ đẹp và sự duyên dáng nữ tính."

Một số người thậm chí còn xem cô ấy là một người ủng hộ nữ quyền. Cô từ chối mặc áo nịt ngực và đi giày cao gót, nói rằng trang phục của phụ nữ nên thiết thực và tự nhiên.

Không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp

Một trong những lý do khiến Munson trở nên thành công là do đạo đức làm việc. Ví dụ, bà ấy sẽ đến thăm các studio khác nhau và yêu cầu làm việc.

Một lý do khác là bà không yêu cầu được trả nhiều, mặc dù công việc rất vất vả. Bà ấy sẽ phải đứng yên trong một khoảng thời gian dài, trong khi giữ một tư thế nhất định, đồng thời trông duyên dáng và mềm mại. “Đó thực sự là một sự căng thẳng. Nếu thần kinh của một cô gái không ở trong tình trạng tuyệt vời và cơ bắp của cô ấy [không] khỏe và sẵn sàng cho một bài kiểm tra như vậy, cô ấy sẽ lung lay, và nghệ sĩ không thể làm việc, ”, bà nói.

Một lời tiên tri bi thảm đã trở thành sự thật

Khi Audrey còn là một cô bé mới 5 tuổi, một thầy bói giang hồ đã đọc được lòng bàn tay của bà, nói : “Bạn sẽ được yêu quý và nổi tiếng. Nhưng khi bạn nghĩ rằng hạnh phúc là của bạn, trái cây Biển Chết sẽ biến thành tro trong miệng bạn. " Và lời tiên tri đó đã ám ảnh Munson suốt cuộc đời.

Cơ hội diễn xuất đến rồi đi, cô còn dính vào một vụ bê bối khiến sự nghiệp của cô càng bị tổn hại và không thể tìm được việc làm. Ngoài ra, thời thế đang thay đổi, và lý tưởng làm đẹp cũng thay đổi theo họ. Kết quả là, cô phải bắt đầu làm bồi bàn và phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của mẹ cô, người bán đồ dùng nhà bếp tận nhà.

Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của Audrey, và nó trở nên tồi tệ đến mức mẹ cô yêu cầu đưa cô vào một nhà thương điên. Khi đó bà mới 40 tuổi và đã dành phần đời còn lại của mình ở đó, cho đến khi bà qua đời ở tuổi 104 vào năm 1996.

