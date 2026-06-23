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Cô bé 13 tuổi bế em đến lớp 6 năm trước, nay đã là sinh viên đại học khiến nhiều người rơi nước mắt

Sự kiện: Thời sự

Sáu năm trước, hình ảnh cô bé 13 tuổi bế em gái gửi quán nước trước cổng trường để vào lớp từng khiến nhiều người xót xa. Nhờ sự chung tay của cộng đồng và Làng trẻ em SOS Nghệ An, Nguyễn Thị Hiền đã có cuộc đời mới, nay trở thành sinh viên đại học, tiếp tục viết tiếp ước mơ của bản thân mình.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

Video: Hành trình từ cô bé chân lấm tay bùn tới Hoa hậu Việt Nam 2020 của Đỗ Thị Hà
Video: Hành trình từ cô bé chân lấm tay bùn tới Hoa hậu Việt Nam 2020 của Đỗ Thị Hà

Ngay từ bé tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã là có bé thông minh, ngoan ngoãn, tích cực tham gia hoạt động đoàn, đội và văn nghệ ở địa phương.

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Theo PV ([Tên nguồn])

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-22/06/2026 13:49 PM (GMT+7)
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