Vợ Khắc Việt, hot gymer học chiêu mát xa tăng cỡ vòng 1 của Nhật và kết quả bất ngờ

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 00:09 AM (GMT+7)

Bà xã Khắc Việt, H'Hen Niê và các người đẹp chia sẻ biện pháp cải thiện số đo vòng 1.

Phương pháp mát-xa tăng cỡ ngực rất nổi tiếng ở Nhật.

Những năm gần đây, liệu pháp mát-xa giúp tăng cỡ vòng 1 được nhiều chị em châu Á biết tới. Cách làm này không tốn một xu nhưng yêu cầu sự kiên trì cao. Nó rất nổi tiếng ở Nhật Bản và Trung Quốc. Nhiều người đẹp Việt đã học theo, áp dụng và chia sẻ những điều tích cực sau đó.

Cách làm cơ bản của liệu pháp mát-xa nói trên là dùng tay ôm quanh bầu ngực rồi xoay tròn, mát-xa theo chiều kim đồng hồ ít nhất 5 phút rồi làm ngược lại. Ngoài ra, chị em có thể thực hiện động tác mát-xa theo hướng từ dưới nách ra đằng trước, từ dưới bắp tay về ngực để nâng cao hiệu quả.

Cụ thể như sau:

Tư thế chuẩn bị: Phải mở rộng vai và ngồi thẳng lưng.

Động tác 1: Đầu tiên, vuốt từ khuỷu tay qua nách đến ngực.

Động tác 2: Luồn tay dưới nách, vuốt từ xương bả vai qua nách kéo về ngực.

Động tác 3: Lấy ngón tay bóp vào phần hõm ở nách.

Động tác 4: Nâng ngực từ phía dưới hướng lên cổ.

Động tác 5: Ấn ở phía trong khe ngực đến đầu ngực. Phần này là nơi cất giấu hormone nữ ở ngực.

Động tác 6: Mát-xa ngực thành vòng tròn từ trong ra ngoài.

Động tác 7: Dùng tay đẩy từ nách đến đầu ngực cho các mô mỡ được tập hợp lại.

Hot girl phòng gym Hà thành tiết lộ hiệu quả của việc mát-xa vòng 1.

Nói về tác dụng thực tế của việc mát-xa vòng 1 để tăng cỡ ngực, một số người đẹp Việt khẳng định nó mang lại hiệu quả tích cực. Ví dụ như trường hợp của hot girl phòng gym Hà thành - Lê Xuân Anh, bà xã Khắc Việt - DJ Thảo Bebe, hoa hậu H'Hen Niê...

Về Xuân Anh, cô hiện tại sở hữu khuôn ngực 96cm nhờ việc kiên trì mát-xa. Hot girl cho biết, rất khó để tập thể dục cho vòng 1 lớn lên. Vì thế, cô học mát-xa để kích thích tuyến ngực phát triển. Xuân Anh chia sẻ: "Tôi học theo cách của một chuyên gia tên là Tose Kyoco. Phương pháp này ai cũng có thể làm tại nhà một cách đơn giản và không phải dùng thêm bất cứ dụng cụ gì đặc biệt. Các thao tác giúp lưu thông mạch máu ở ngực, nách, làm mềm các mô mỡ. Các mạch máu lưu thông tốt và tạo cho ngực mềm mại. Vòng 1 mà bị cứng thì không cách nào to lên được, vì vậy nên mát-xa để ngực mềm ra. Bạn chỉ cần thử làm với 1 bên, so sánh sẽ thấy bên ngực vừa làm to hơn hẳn bên chưa mát-xa."

Bà xã Khắc Việt là DJ Thảo Bebe chia sẻ về phương pháp làm đẹp.

Tiếp đến Thảo Bebe (tên thật Nguyễn Thanh Thảo) - bà xã Khắc Việt, cô hiện tại sở hữu khuôn ngực hơn 1 mét. Số đo 3 vòng đạt mốc 102-62-91, thay đổi nhiều so với trước kia là 96-60-90 (cm). Phương pháp tiên quyết giúp vẻ ngoài của Thảo Bebe ngày càng đầy đặn là thường xuyên mát-xa. Cô dùng tay không, kèm theo tinh dầu để mát-xa theo vòng tròn mỗi ngày. Bên cạnh đó, nữ DJ ưu tiên ăn nhiều thực phẩm giúp tăng kích cỡ vòng 1 như đậu nành, quả nho, sữa, trứng và các loại đậu.

Ảnh quá khứ và hiện tại của H'Hen Niê.

Cuối cùng, H'Hen Niê cũng là ví dụ điển hình trong việc áp dụng thành công liệu pháp mát-xa tăng cỡ vòng 1. Khi thi người mẫu Next Top Việt Nam, cô cao 1m75, 3 vòng "phẳng lỳ" lần lượt là 78-58-88cm. Hiện tại, con số này đã được cải thiện thành 84-56-97cm.

Nhiều người khen Hen gợi cảm, sexy nhưng hiện tại cô vẫn muốn tăng kích thước vòng 1 lên 89cm. Tuy nhiên người đẹp chia sẻ: "Vòng 1 còn lệch so với hình thể của Hen nhưng nó thật khó lên." H'Hen Niê chú trọng ăn uống để tạo mô cơ cho vòng 1, "vì ngực con gái không tăng cơ kiểu như con trai, để tăng size, ngực cần bổ sung các chất như sữa đậu nành, chân gà hầm đu đủ... và đặc biệt là mát-xa vào 2 buổi sáng, tối bằng dầu dừa."

