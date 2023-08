Vân Hugo chọn bài tập "chân không chạm đất" để có thân hình thon gọn

Nhan sắc ngày thêm trẻ trung, rạng rỡ của Vân Hugo.

Trải qua 2 lần sinh nở, Vân Hugo có nhiều kinh nghiệm giảm cân sau sinh. Trong lần sinh thứ hai, cô kết hợp giảm cân kết hợp giữa tập luyện và chế độ ăn. Về tập luyện, Vân Hugo chọn tập yoga bay. Bộ môn còn được gọi biến tấu với nhiều cái tên thú vị như phương pháp tập "chân không chạm đất". Người tập dùng lực toàn thân để đu mình trên những sợ dây vải, thực hiện những tư thế yoga đẹp mắt.

Vì bài tập trên cao sẽ đòi hỏi cơ thể duy trì yếu tố cân bằng nhiều hơn. Từ đó, năng lượng dự trữ trong cơ thể được lấy ra để giúp người tập có sức bền, sức khoẻ thực hiện các tư thế.

Yoga bay được nhận xét có độ khó hơn nhiều so với yoga thông thường. Đây cũng là bộ môn được phái đẹp vô cùng yêu thích. Bởi ngoài giúp giảm cân, cơ thể săn chắc thì nó còn có tính duy mỹ rất cao. Những tư thế trong yoga nói chung hay yoga bay nói riêng mang tới tạo hình đẹp mắt cho phụ nữ, phô diễn đường cong mềm mại.

Có rất nhiều bài tập giúp đốt calo giảm cân tuỳ theo sở thích, thể trạng, độ tuổi của mỗi người. Trong showbiz Việt, người đẹp tập yoga bay khá nhiều. Ngoài Vân Hugo, khán giả còn biết tới Quỳnh Nga, Ngô Thanh Vân, hoa hậu Thu Hoài... cũng theo đuổi bộ môn này.

Tập luyện giúp duy trì sắc xuân cho phái đẹp.

Bên cạnh tập yoga bay, Vân Hugo còn chơi golf cùng chồng. Golf được nhận định đốt calo nhiều và thời gian mỗi buổi chơi golf trên sân thường kéo dài từ 2 - 4 tiếng đồng hồ. Khi chơi ngoài trời, cơ thể đốt calo nhiều hơn do tác động của thời tiết. Nhưng, bạn cần bảo vệ làn da kỹ càng để tránh bị cháy nắng, da đen sạm.

Về chế độ dinh dưỡng, Vân Hugo cố gắng duy trì thói quen nhịn ăn 1 ngày mỗi tháng. Cô chỉ uống nước lọc khi đói để thải độc cơ thể. Việc nhịn ăn cô áp dụng khác với nhịn ăn gián đoạn. Thế nhưng, cả hai cách nhịn ăn này đều có chung đặc điểm là, sau khi nhịn ăn, bạn không được ăn bù. Bạn duy trì thực đơn dinh dưỡng bình thường. Bởi khi ăn bù, lượng calo nạp vào cơ thể quá nhiều không cân bằng với calo tiêu thụ, từ đó dẫn tới tình trạng thừa cân.

Vân Hugo duy trì thói quen không bao giờ ăn no. Cô chỉ ăn no khoảng 70% thì dừng lại. Việc cơ thể run rẩy chân tay là do thiếu hụt đường và tinh bột theo thói quen. Vì thế, hãy chia nhỏ các bữa ăn rải rác trong ngày thay vì tập trung ăn quá nhiều cho 1 bữa.

Cô không quên chia sẻ với hội chị em, dù thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào thì cũng nên lắng nghe cơ thể để đạt được hiệu quả mong muốn, không ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Vân Hugo xinh đẹp, nữ tính với thân hình thon gọn dù đã là mẹ 2 con.

