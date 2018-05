Từ lép kẹp hóa mỹ nhân phồn thực, ai cũng phải nhìn Taylor Swift

Nhiều người nhận xét Taylor Swift của hiện tại đầy sức sống nhưng đôi khi nhìn cũng hơi “ngốt”.

Taylor Swift của ngày xưa mảnh mai, thậm chí hơi “lép” là vậy!

Nhắc đến cái tên Taylor Swift, người ta không chỉ ấn tượng với hình ảnh cô ca sĩ tài năng, ra bài nào thành “hit” bài ấy mà còn bởi Taylor vốn được mệnh danh là một trong những nữ ca sĩ sở hữu thân hình chuẩn siêu mẫu nhất làng nhạc Âu Mỹ!

Cao tới 1m78, sở hữu đôi chân dài miên man cùng vòng eo con kiến bé tí xíu, nếu một ngày giọng ca Look what you make me do không còn muốn kiếm tiền bằng ca hát, cô hoàn toàn có thể gia nhập đội ngũ chân dài, mà chẳng cần lo lắng liệu mình có đủ tiêu chuẩn hay không!

Suốt bao năm qua, công chúa nhạc đồng quê vẫn trung thành với hình ảnh mảnh mai, mong manh như sương khói, thậm chí hơi “lép” vì quá gầy. Ấy vậy mà đùng một cái, cô tuyên bố với người hâm mộ đã tăng tới 7kg (thời điểm cuối năm 2018, hiện tại có lẽ đã hơn), thường xuyên xuất hiện với gương mặt phúng phính, cặp đùi nở nang gấp rưỡi ngày xưa còn vòng eo thon thì tuyệt nhiên cũng bặt tăm bặt tích!

Có một thời gian, Taylor thậm chí còn dấy lên nghi vấn cô đang…mang thai chỉ bởi quá mũm mĩm!

Ấy vậy mà giờ đây, trông cô phốp phát, nở nang và sexy chưa từng thấy!

Trước kia, nếu người ta thấy bạn gái cũ của một loạt các nam thần hàng đầu Hollywood tôn sùng vẻ đẹp “cò hương”, sang chảnh bao nhiêu thì giờ đây, trông cô…phồn thực bấy nhiêu! Song song với độ phì nhiêu của cơ thể, nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng chăm mặc những bộ đồ ôm sát, ngắn cũn tôn đường cong hơn so với kiểu ăn mặc hiền lành, e ấp của ngày xưa!

Người ta bảo Taylor Swift vốn không ưa Kim Kardashian nhưng với những hình ảnh gần đây, dễ thấy là thân hình mỡ màng của Kim dường như đang là hình mẫu vươn tới của “rắn chúa”.

Trước sự thay đổi chóng mặt của Taylor Swift, nhiều người chưa thể quen mắt! Họ những muốn Taylor quay lại hình ảnh nhẹ nhàng, tiểu thư của xưa kia thay vì hình ảnh “ngồn ngộn” của hiện tại. Song cũng có người cảm thấy Taylor giờ đây tràn đầy sức sống, cực kỳ khỏa mạnh và tự tin.

Còn bạn, cùng ngắm những hình ảnh so sánh Taylor Swift của quá khứ - hiện tại dưới đây xem bạn thích cô ấy theo hình tượng nào nhé!

Trên thảm đỏ, Taylor vẫn cực kỳ xinh đẹp, lộng lẫy nhưng để ý kỹ thì mọi thứ trên cơ thể cô dường như đã to gấp rưỡi ngày xưa!

Nhìn cặp giò ngày xưa và bây giờ mà xem! Cứ như của hai con người hoàn toàn khác nhau vậy!

Ngày xưa mặc đồ bó sát vẫn không một ngấn mỡ, ngày nay mặc rộng thùng thình vẫn khó che đi cái sự mỡ màng!

Cũng là trang phục tối màu nhưng Taylor của ngày xưa thực sự đã “chết” rồi!

Ai mà ngờ nàng rắn chúa nổi tiếng mảnh mai lại cũng có ngày khiến người ta đem ra bàn tán về vấn đề cân nặng?

Có lẽ cô nên tăng cân đôi chút so với ngày xưa, nhưng chỉ đôi chút thôi, tăng nhiều quá lại thành ra kém đẹp.

Ngày xưa tìm mãi không thấy đường cong, giờ thì tự tin khoe vòng 3 nở nang trước gương.