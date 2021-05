Top 6 cô gái sở hữu khuôn mặt đẹp hoàn hảo trong mắt chuyên gia thẩm mỹ: Số 5 thật khó tin

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 10:10 AM (GMT+7)

Khi nhìn vào danh sách 6 nữ nghệ sĩ có gương mặt đẹp không tì vết theo đánh giá của các chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng, hẳn netizen sẽ tự hỏi “sao cô thứ 5 lại lọt vào đây”?

Chương trình TMI News chuyên về giải trí của kênh Mnet vừa mới khảo sát ý kiến của các chuyên gia phẫn thuật thẩm mỹ hàng đầu để chọn ra 6 nữ nghệ sĩ có gương mặt lý tưởng nhất, đẹp đến mức dao kéo cũng khó mà sao chép được.

Đứng đầu bảng xếp hạng này chính là Yoona, nữ idol hơn 10 năm debut vẫn không hề bị lung lay vị trí “tường thành sắc đẹp”. Yoona có đôi mắt to, bọng mắt đẹp, gương mặt thon thả. Cho dù khuôn miệng của Yoona hơi móm nhưng người Hàn lại thấy nhờ thế nhìn cô duyên hơn và “đẹp như Yoona” vẫn là câu cửa miệng của khán giả nước này.

Jennie tuy có nhiều đường nét chưa đẹp đúng chuẩn Hàn nhưng vẫn được chuyên gia thẩm mỹ đánh giá rất cao. Tuy không phải visual của BLACKPINK nhưng Jennie lại được netizen Hàn khen ngợi nhiều về nhan sắc. Nếu như Yoona đẹp trong trẻo ngọt ngào thì Jennie lại vừa quyến rũ vừa ngây thơ. Đôi mắt mèo và má phính của Jennie đã khiến nhiều cô gái tìm đến trung tâm thẩm mỹ với ao ước có được nét đẹp như vậy.

Irene (Red Velvet) là cô gái xứng đáng với danh xưng “đẹp như nữ thần”. Ngoại hình của Irene khiến những người từng gặp cô phải nín thở, tim rớt một nhịp vì quá đẹp. Các chuyên gia thẩm mỹ cũng phải công nhận đường nét của Irene không thể chê được điểm nào, từ đôi mắt to dài, sống mũi thẳng như cầu trượt đến khuôn miệng trái tim.

Là “tình đầu quốc dân” của biết bao thế hệ khán giả thì Suzy cũng phải sở hữu diện mạo đẹp đỉnh cao rồi. Ngay từ khi mới debut với nhóm miss A, Suzy đã gây chú ý vì nhan sắc nổi bật và đến bây giờ thì ngày càng đẹp hơn. Riêng đôi mắt dài hình quả hạnh của Suzy từng được bình chọn là khuôn mắt đẹp nhất K-Pop.

Thật bất ngờ khi giữa một rừng idol nổi tiếng lại có nữ diễn viên xuất hiện. Oh Yeon Seo tuy hiếm khi được khán giả Hàn đưa vào bảng xếp hạng những diễn viên đẹp nhất nhưng lại được các bác sĩ thẩm mỹ khen ngợi là có gương mặt đẹp hoàn hảo. Lý do vì các đường nét của Oh Yeon Seo rất hài hòa, tạo cho cô vẻ đẹp đặc biệt không thể trộn lẫn.

Năm nay mới 17 tuổi mà em út nhóm IZ*ONE đã có nhan sắc rực rỡ và chắc chắn sẽ còn tỏa sáng hơn trong tương lai. Won Young được khen xinh như búp bê với đôi mắt to tròn, sống mũi thon nhỏ, miệng chúm chím dễ thương. Nhiều người tin rằng sau khi IZ*ONE tan rã, Jang Won Young sẽ càng có cơ hội nổi tiếng khi hoạt động đơn lẻ và nên đóng phim cho đỡ phí nhan sắc đỉnh cao thế này.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/top-6-co-gai-so-huu-khuon-mat-dep-hoan-hao-trong-mat-chuyen-gia-t...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/top-6-co-gai-so-huu-khuon-mat-dep-hoan-hao-trong-mat-chuyen-gia-tham-my-so-5-that-kho-tin-post1332634.tpo