Thức uống đặc biệt từ trà xanh giúp da đẹp, dáng thon xinh

Chất chống oxy hóa là chất rất cần thiết cho cơ thể vì chúng có thể bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Chúng giúp bảo vệ cơ thể chống lại tất cả các loại bệnh tật. Do đó, tiêu thụ thực phẩm và đồ uống giàu chất chống oxy hóa có thể mang lại lợi ích cho cơ thể và sức khỏe của bạn theo nhiều cách.

Matcha (một loại bột lá trà xanh) là một thức uống siêu giàu chất chống oxy hóa khác mà bạn có thể tiêu thụ để giúp tăng cường khả năng miễn dịch hơn bao giờ hết. Dưới đây là một công thức trà matcha dễ dàng và đơn giản mà bạn có thể làm tại nhà!

Lợi ích của việc uống loại trà nuôi dưỡng làn da từ bên trong này:

Loại trà giàu chất chống oxy hóa này còn chứa một thành phần quan trọng khác ngoài matcha, đó là – bột nghệ. Cùng với nhau, những thành phần này có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe cơ thể của bạn hơn trông thấy.

Dưới đây là những lợi ích của matcha và nghệ đối với cơ thể:

Matcha:

Matcha chứa một loại hợp chất có nguồn gốc từ thực vật được gọi là catechin, được biết đến với tên chính thức là epigallocatechin gallate (EGCG). Những catechin này thuộc về một nhóm hợp chất thực vật lớn hơn được gọi là polyphenol, hoạt động như chất chống oxy hóa tự nhiên. Những chất chống oxy hóa này có thể bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do có thể gây hại cho các tế bào khỏe mạnh của cơ thể và từ đó ngăn cơ thể phát triển các bệnh mãn tính hoặc có hại.

Uống trà matcha cũng có thể giúp bảo vệ sức khỏe của gan và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về gan. Nó cũng có thể tăng cường hoạt động của não, cải thiện trí nhớ và tăng cường sự tập trung.

Nó cũng có thể làm giảm căng thẳng và lo lắng, bằng cách thúc đẩy thư giãn. Ngoài ra, trà matcha có thể giúp ngăn ngừa ung thư vì nó có chứa EGCG, một loại catechin có đặc tính chống ung thư. Trà matcha cũng có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol xấu (LDL).

Nghệ:

Củ nghệ có thể hoạt động như một chất giải độc tự nhiên và giúp giải độc cơ thể (vì nó có đặc tính lợi tiểu), cải thiện chức năng nhận thức của một người, giảm nguy cơ ung thư, chữa loét, giúp đẹp da, hoạt động như một máy lọc máu, giảm đau bụng kinh cho phụ nữ và cải thiện sức khỏe tổng thể của một người.

Bột nghệ cũng chứa một hoạt chất được gọi là curcumin, là một hợp chất tự nhiên hoặc polyphenol cũng rất giàu chất chống oxy hóa.

Làm thế nào để pha trà matcha giàu chất chống oxy hóa này tại nhà?

Thành phần:

Bột trà xanh: 1/2 muỗng cà phê

Củ nghệ: – 1/4 muỗng cà phê

Tiêu bột: Một nhúm nhỏ

Nước: 2 muỗng canh

Sữa không béo: 1 cốc

Chất tạo ngọt tự chọn

Tùy chọn chất làm ngọt để sử dụng: Mật ong, xi-rô thốt nốt, xi-rô cây thích, xi-rô gừng, xi-rô chà là, v.v.

Các loại sữa không làm từ sữa để sử dụng: Sữa hạt điều, sữa hạnh nhân, sữa yến mạch, sữa dừa, v.v.

Phương pháp:

Cho bột matcha và bột nghệ vào cốc, cùng với một chút hạt tiêu và một ít nước. Đánh nhanh bằng máy đánh trứng mini hoặc chổi que tre chuyên đánh trà. Trộn đều trong hai đến ba phút cho đến khi hỗn hợp sủi bọt.

Sau đó, thêm bất kỳ loại sữa không béo nào bạn chọn và đổ đầy cốc. Cuối cùng, thêm vào một ít chất làm ngọt bất kỳ mà bạn chọn, khuấy đều và uống khi còn ấm.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/thuc-uong-dac-biet-tu-tra-xanh-giup-da-dep-dang-thon-xinh-1455272.ng