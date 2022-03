Thực hiện điều này mỗi ngày giúp 'đánh bay' các vết nhăn trên cổ và mặt

Khi chúng ta già đi, các nếp nhăn trên mặt và cổ khiến chúng ta cảm buồn phiền. Nhưng tin tốt là có nhiều cách khác nhau để giảm thiểu những dấu hiệu tuổi tác.

Tiến sĩ Jason N. Pozner được chứng nhận bởi Hội đồng Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ và là thành viên của Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ sẽ giúp bạn giải tỏa muộn phiền này.

Có thể làm giảm nếp nhăn trên mặt và cổ của bạn không?

Quả thực, bạn có thể làm giảm những nếp nhăn này và thậm chí trì hoãn sự xuất hiện của chúng. Nhiều phương pháp để duy trì làn da khỏe mạnh, không nếp nhăn có thể được thực hiện không tốn kém và thoải mái ngay tại nhà của bạn.

Nguyên nhân nào gây ra nếp nhăn?

Nếp nhăn xuất hiện khi collagen và elastin, là những khối xây dựng bên trong da, bị phá vỡ theo thời gian, làm cho lớp trên cùng của da mất đi độ bền và tính linh hoạt - và cuối cùng là chảy xệ, cho phép các nếp nhăn xuất hiện. Đây là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, nhưng nó có thể được giảm thiểu hoặc trì hoãn bằng cách chăm sóc da thích hợp, bao gồm xây dựng lại và củng cố collagen và elastin.

Bạn có thể tự mình làm gì để giảm nếp nhăn?

Mặc dù bạn không thể kiểm soát tất cả các yếu tố gây ra nếp nhăn và màu da không đồng đều, nhưng bạn có thể làm những điều sau đây mỗi ngày để giúp giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn, giữ cho làn da khỏe mạnh và tình trạng sức khỏe tổng thể của bạn ở mức tối ưu: tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thoa kem chống nắng; Không hút thuốc; Ăn thực phẩm lành mạnh, giàu vitamin và khoáng chất; Hạn chế ăn nhiều đường và đồ uống có cồn; Uống nhiều nước để giữ cho cơ thể đủ nước; Ngủ đủ giấc và tập thể dục; Làm sạch, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho làn da của bạn; Tránh rửa mặt quá kỹ.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thực sự gây ra nhiều tổn thương cho da?

Tác hại của ánh nắng mặt trời đã được chứng minh trong các nghiên cứu lâm sàng là nguyên nhân số 1 gây ra nếp nhăn trên da mặt. Tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn, vết nám, đốm nắng, giảm độ đàn hồi của da, sự xuống cấp của cấu trúc da và nhiều dấu hiệu lão hóa da khác.

Tia UVA là tia gây sạm da, nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm khác, trong khi tia UVB gây cháy nắng và ung thư da. Tia UV hoạt động mạnh hơn trong những ngày nắng, nhưng chúng có thể gây hại cho da ngay cả trong những ngày nhiều mây.

Để tránh da bị tổn thương, hãy nhớ thoa sản phẩm chống nắng khi ra ngoài trời.

Trong một nghiên cứu liên quan đến các cặp song sinh giống hệt nhau, Tiến sĩ Darrick Antell, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời còn quan trọng hơn cả di truyền vì là thủ phạm gây ra lão hóa da và nếp nhăn. Trong nghiên cứu này, cặp anh em hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có ít nếp nhăn hơn và nhìn tổng thể trẻ trung hơn so với cặp song sinh thích hoạt động dưới ánh nắng mặt trời.

Để tránh da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, hãy nhớ thoa sản phẩm chống nắng khi ra ngoài trời, đặc biệt là khi mặt trời gay gắt nhất (từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều). Ngoài ra, để ngăn ngừa nếp nhăn, bạn nên thoa kem chống nắng hoặc kem dưỡng ẩm có chỉ số SPF 30 trở lên bất cứ khi nào bạn ở ngoài trời.

Những loại thực phẩm nào được khuyến khích để duy trì làn da khỏe mạnh?

Để có một làn da khỏe mạnh, điều cần thiết là phải có một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều trái cây tươi và rau quả giàu chất chống oxy hóa. Ăn đúng loại thực phẩm giúp da của bạn tiếp tục sản xuất collagen tự nhiên.

TS Elizabeth Bradley, giám đốc y tế của Trung tâm Y học Chức năng Cleveland Clinic cho biết: ‘Ngoài lão hóa, lý do hàng đầu khiến mọi người không có đủ collagen là do chế độ ăn uống kém. Để đảm bảo cơ thể có đủ các thành phần để tạo ra nhiều collagen, bạn có thể cần thay đổi chế độ ăn hoặc uống thực phẩm chức năng’.

TS Bradley giải thích rằng việc sản xuất collagen của cơ thể bạn kết hợp các axit amin - chất dinh dưỡng mà bạn nhận được từ việc ăn các thực phẩm giàu protein, chẳng hạn như thịt nạc đỏ, thịt gà, cá, đậu, trứng và các sản phẩm từ sữa. Để sản xuất collagen, cơ thể cũng cần vitamin C, kẽm và đồng. Ví dụ, bạn có thể nhận được vitamin C bằng cách ăn trái cây họ cam quýt, ớt đỏ và xanh, cà chua, bông cải xanh và rau xanh. Bạn có thể nhận được các khoáng chất cần thiết bằng cách ăn thịt, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và đậu.

Omega-3 là axit béo thiết yếu giúp da duy trì sự mềm mại và linh hoạt, do đó làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Để đạt được mục tiêu có làn da khỏe mạnh, hãy thêm nhiều cá vào chế độ ăn uống của bạn để hưởng lợi từ hàm lượng omega-3 cao của loại hải sản này. Omega-3 là axit béo thiết yếu giúp da duy trì sự mềm mại và linh hoạt, do đó làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Omega-3 là một trong những loại chất béo chính được sử dụng để giúp hydrat hóa bên trong tế bào. Chúng cũng có khả năng chống viêm cao và có thể giúp giảm tình trạng khô da.

Vitamin C là một khối xây dựng quan trọng để tạo và sửa chữa collagen trong da lão hóa. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho thấy phụ nữ trên 40 tuổi có lượng vitamin C cao trong chế độ ăn uống của họ ít có nguy cơ hình thành nếp nhăn hơn so với những người có lượng vitamin C thấp hơn.

