Thói quen giúp Mariah Carey 'đóng băng' tuổi tác

Vẻ ngoài của Mariah Carey theo thời gian.

Tắm bằng sữa

Trả lời phỏng vấn tờ Guardian năm 2018, Mariah đã làm rõ câu hỏi của phóng viên về việc liệu cô có thực sự chỉ tắm bằng nước khoáng của Pháp hay không. "Không, tôi tắm bằng sữa. Đôi khi tôi dùng sữa như một liệu pháp làm đẹp. Tôi không muốn tiết lộ hết bí mật... nhưng nó chính là sữa lạnh", Diva nói.

Nhiều nghiên cứu cho thấy axit lactic trong sữa có thể giúp tẩy tế bào chết cho da, giúp da mềm mại và mịn màng, kìm hãm lão hóa.

Hạn chế trang điểm

Mariah chia sẻ với tạp chí Vogue rằng: "Nếu bạn không trang điểm nhiều, bạn không cần phải tẩy trang nhiều. Vì vậy, mục tiêu của tôi là trang điểm càng ít càng tốt để không phải xông hơi mặt và đỡ phải tẩy sạch lớp trang điểm".

Thói quen này cũng góp phần giảm tải cho làn da, bớt phải tiếp xúc nhiều với hóa mỹ phẩm, giảm nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông, giữ da khỏe đẹp.

Bìa đĩa đơn 'All I Want For Christmas' của Mariah vào năm 1994

Mariah Carey 'cover' lại chính bản thân sau ba thập kỷ.

Chế độ ăn nghiêm ngặt

Diva người Mỹ từng tiết lộ về chế độ ăn giàu protein và hiếm khi đụng đến carbohydrate. "Thật sự rất khó. Chế độ ăn của tôi, bạn sẽ ghét nó. Mỗi ngày bạn sẽ chỉ ăn cá hồi Na Uy và nụ bạch hoa, chỉ vậy thôi. Tôi thực sự nghiêm túc đấy. Tôi cố gắng ăn nhiều protein", cô chia sẻ với E! News vào năm 2016.

Ngủ nghỉ điều độ

Ngoài việc thực hiện nghiêm túc chế độ ăn, Mariah còn rất quan tâm đến giấc ngủ, xem đây như chìa khóa để giữ gìn nhan sắc, vóc dáng. Từng có thông tin nói Mariah ngủ tới 15 tiếng mỗi đêm và chi 1.500 USD thuê một chuyên viên massage cho cô trong khi ngủ.

"Tôi sẽ gọi một nhân viên massage đến để tạo bầu không khí thư giãn", Mariah tiết lộ bí quyết để cô đảm bảo chất lượng giấc ngủ ngay cả khi khó ngủ nhất.

Sắc vóc nóng bỏng của Diva người Mỹ ở tuổi 55.

Mariah Carey sinh năm 1969, giành năm giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang sexy. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới. Danh ca U60 được trao giải Thành tựu Bảng xếp hạng Billboard cho tác phẩm kinh điển mùa Giáng sinh - All I Want for Christmas Is You. Ca khúc đã leo lên vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 hàng năm kể từ năm 2019.

Trong sự nghiệp, cô đã bán được hơn 200 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới và giành được năm giải Grammy. Cô có 19 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ngoài ca hát, cô còn tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện, bao gồm Quỹ Make-A-Wish, đóng vai chính trong những bộ phim như Glitter và Precious.

Về đời tư, Mariah Carey trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, với giám đốc điều hành âm nhạc Tommy Mottola (từ năm 1993 đến 1998) và MC - diễn viên hài Nick Cannon (từ năm 2008 đến 2015). Cô có hai con sinh đôi với Nick Cannon là Monroe và Moroccan.