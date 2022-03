Thói quen đơn giản giúp Shin Min Ah duy trì vóc dáng yêu kiều, làn da mịn màng

Thứ Năm, ngày 31/03/2022 12:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ở tuổi 38, người đẹp xứ kim chi Shin Min Ah duy trì vóc dáng đẹp, làn da mịn màng trẻ trung nhờ những thói quen đơn giản mà thông minh.

Shin Min Ah có thói quen cực thông minh khi ăn uống

Shin Min Ah duy trì thói quen đặt đũa xuống trước khi bản thân cảm thấy no. Ăn chậm, nhai kỹ và không bao giờ ăn đến khi cảm thấy no căng bụng là bí quyết giúp "nàng hồ ly" kiểm soát khẩu phần.

Vóc dáng mảnh mai của Shin Min Ah.

Ngoài ra, để bảo toàn vóc dáng, Shin Min Ah tự đặt ra nguyên tắc không ăn gì trong 6 tiếng trước khi đi ngủ. Tức là, bữa tối của cô phải kết thúc cách giờ đi ngủ 6 tiếng và tuyệt đối không ăn đêm. Khoảng thời gian 6 tiếng sẽ giúp cơ thể tiêu hóa hoàn toàn thức ăn và chuyển hóa năng lượng, tránh tích tụ mỡ thừa.

Shin Min Ah tránh xa stress và tập luyện pilates

Stress không chỉ khiến sức khỏe sụt giảm mà còn là "kẻ thù" của làn da và vóc dáng. Căng thẳng kéo dài làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa. Shin Min Ah từng rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng do lịch làm việc dày đặc, khiến cô có thời gian tăng cân mất kiểm soát.

Sau đó, cô tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc, học cách nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn để luôn tràn đầy năng lượng và không gặp vấn đề về cân nặng.

Shin Min Ah chịu khó tập luyện và tránh xa stress.

Bên cạnh đó, Shin Min Ah tiết lộ trong số những bài tập giữ gìn vóc dáng, bộ môn yêu thích nhất của cô là pilates. Các bài tập pilates không chỉ giúp cải thiện sức bền mà còn giúp vóc dáng dẻo dai, cân đối hơn. Pilates cũng giúp cô hoàn thành tốt các vai diễn đòi hỏi nhiều cảnh hành động, võ thuật.

Shin Min Ah dưỡng da kỹ càng

Shin Min Ah đã từng chia sẻ phương pháp rửa mặt bằng gạc, đây cũng là bí quyết để giúp cô giữ được làn da sạch khỏe, không lão hóa. Cô chia sẻ, sau khi dùng sữa rửa tạo bọt thì cô bắt đầu massage nhẹ nhàng để lấy đi bụi bẩn, cuối cùng lấy gạc lau nhẹ phần nước thừa trên mặt. Điều đặc biệt nhất của phương pháp này là cách sử dụng gạc để lau như một cách tẩy da chết mà không gây chà xát da quá mức, giúp duy trì làn da sạch khỏe, ngăn lão hóa.

Làn da mịn màng của Shin Min Ah.

Thêm vào đó, Shin Min Ah chú ý dưỡng ẩm và bổ sung Vitamin C. Để ngăn lão hóa, việc dưỡng ẩm da là điều cần thiết. Đối với việc dưỡng ẩm, ngoài sử dụng các loại serum cấp ẩm thì cô còn bổ sung 2 lít nước/ngày. Bên cạnh đó Shin Min Ah còn sử dụng thêm serum Vitamin C trong chu trình skincare của mình. Cô cũng bổ sung Vitamin C vào cơ thể bằng cách ăn nhiều hoa quả chứa vitamin C như: kiwi, chanh và cam.

Vẻ ngoài tươi tắn trẻ hơn tuổi của Shin Min Ah.

Cô còn sử dụng nước lạnh để thu nhỏ lỗ chân lông. Theo một số nghiên cứu, khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C, lượng bã nhờn tiết ra sẽ tăng lên 10%, vì thế, Shin Min Ah đã dùng khăn mặt thấm nước lạnh để đắp lên mặt mỗi sáng. Cách này giúp thu nhỏ lỗ chân lông và còn có tác dụng làm dịu da hiệu quả.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-quen-don-gian-giup-shin-min-ah-duy-tri-voc-dang-yeu-kieu-lan-da-min-mang-...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-quen-don-gian-giup-shin-min-ah-duy-tri-voc-dang-yeu-kieu-lan-da-min-mang-502022313121415024.htm