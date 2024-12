Trứng là món ăn quen thuộc trong thực đơn của mọi gia đình. Các chuyên gia dinh dưỡng xếp trứng vào nhóm "siêu thực phẩm" nhờ hãm lượng dinh dưỡng cao, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện hệ miễn dịch, tốt cho mắt, tăng cường cơ bắp, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Trứng được xếp vào nhóm 'siêu thực phẩm' tốt cho sức khỏe và vóc dáng.

Một quả trứng chứa khoảng 75 calo, 5 g chất béo, 6 g protein, 0 g carbohydrate, 67 mg kali, 70 mg natri và 210 mg cholesterol. Đồng thời chứa 8% giá trị dinh dưỡng hàng ngày (DV) của vitamin A, 6% folate, 14% vitamin B5, 23% vitamin B12, 20% riboflavin, 7% phốt pho, 28% selen. Nó cũng chứa một lượng đáng kể vitamin D, vitamin E, vitamin B6, canxi và kẽm.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best chia sẻ với Healthline, thời điểm ăn trứng tốt nhất để giảm cân là buổi sáng. Nghiên cứu chỉ ra bữa ăn bao gồm trứng làm tăng cảm giác no, giảm lượng thức ăn nạp vào so với khẩu phần ăn khác chứa cùng lượng calo. Trứng được xếp hạng cao về chỉ số thỏa mãn thực phẩm (satiety index). Ăn trứng vào bữa sáng giúp ổn định glucose và insulin trong máu, giảm lượng hormone gây ra cảm giác thèm ăn. Các kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng bữa ăn chứa hàm lượng protein cao giúp giảm đến 60% nguy cơ béo phì.

Bên cạnh đó, trứng chứa một lượng amino acid vừa đủ mà cơ thể cần. Bữa sáng giàu protein giúp cơ thể tiêu đốt thêm 80 - 100 calo mỗi ngày, quá trình này gọi là hiệu ứng nhiệt của thực phẩm. Hiệu ứng này ở những thực phẩm giàu protein cao hơn ở thực phẩm giàu tinh bột hay chất béo. Điều này có nghĩa là ăn trứng giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, giúp tăng cường hiệu quả giảm cân.

Ăn trứng vào bữa sáng giúp tăng cường hiệu quả giảm cân, cải thiện sức khỏe não bộ.

Bữa sáng được coi là thức ăn cho não vì chứa choline. Choline là một hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước, không phải vitamin cũng không phải khoáng chất. Choline cần thiết để sản xuất acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh trí nhớ, tâm trạng và trí thông minh. Nó cũng góp phần để xử lý DNA tổng hợp, rất quan trọng cho chức năng và sự phát triển của não. Do đó, bổ sung choline có thể cải thiện chức năng não, tăng khả năng tập trung, cải thiện hiệu suất làm việc.

