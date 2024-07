Ba loại hạt vừa giúp dáng thon vừa ngừa da chảy xệ

1. Lạc

Một ounce (khoảng 28 gr) lạc/đậu phộng có hơn 7 gr protein cùng hai gr chất xơ, có thể làm giảm cảm giác đói, ức chế thèm ăn hiệu quả. Bạn có thể ăn lạc luộc, lạc rang như một món nhẹ trong ngày hoặc thêm chúng vào bữa chính. Tuy nhiên, nên hạn chế thêm quá nhiều gia vị vào món ăn này.

Lạc chứa hàm lượng kẽm cao, giúp kích thích sản xuất collagen, giữ cho làn da căng mọng và trẻ trung. Loại hạt này cũng chứa vitamin C giúp làm sáng da, tăng khả năng miễn dịch cho làn da khỏe mạnh.

Lạc có giá thành rẻ, dễ chế biến và bảo quản.

2. Hạnh nhân

Hạnh nhân là nguồn năng lượng dồi dào, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ và chất chống oxy hóa, cả hai đều tăng cường sức khỏe tim mạch. Ước tính 23 hạt hạnh nhân cung cấp 3,5 gr chất xơ, đáp ứng hơn 10% nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn, nên nó cũng có tác dụng chống đói, ức chế cảm giác thèm ăn.

Loại hạt này chứa nhiều protein, chất béo không bão hào, vitamin E, vitamin B, vitamin H, celluloses, axit folic, canxi, kali, sắt, kẽm và magie... có tác dụng ngăn chặn quá trình chuyển hóa đường thành chất béo, giảm thiểu tình trạng tích tụ mỡ trong cơ thể, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Hạnh nhân ăn trực tiếp hay làm sữa đều được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, tốt cho làn da, vóc dáng.

Hạnh nhân giàu vitamin E có thể làm dịu, giảm thiểu tác hại do gốc tự do gây ra cho da đồng thời giúp các nang tóc khỏi tổn thương do ánh nắng mặt trời. Hạnh nhân còn chứa nguồn biotin dồi dào, giúp móng tay, mái tóc chắc khỏe hơn.

3. Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười chứa thành phần chất chống oxy hóa nhiều nhất, đặc biệt là lutein, zeazanthin và beta-carotene. Các chất này giúp tăng cường sức khỏe cho làn da, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa sớm. Vitamin E có trong hạt dẻ cười có thể chống lại các gốc tự do - nguyên nhân trực tiếp gây oxy hóa cơ thể - ngăn ngừa các bệnh về da, làm chậm lão hóa.

Một ounce hạt dẻ cười có khoảng 6 gr protein, giúp no nhanh, no lâu. Lượng kali, vitamin B6 dồi dào trong loại hạt này còn tốt cho quá trình chuyển hóa năng lượng, hệ miễn dịch. Hành động phải bóc vỏ khi ăn hạt dẻ cười giúp bạn ăn chậm hơn, nhờ đó có đủ thời gian để não bộ nhận tín hiệu no, góp phần giảm cơn đói, bớt thèm ăn vặt.

Hạt dẻ cười chứa chất chống oxy hóa rất cao.

(Theo Eating Well)

