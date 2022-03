Tạm biệt chứng tăng sắc tố da với 5 loại tinh dầu này

Bạn không nên xem nhẹ tình trạng tăng sắc tố da, vì nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể khiến sức khỏe làn da của bạn xấu đi.

Tinh dầu có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn. Trên thực tế, một số loại tinh dầu thậm chí có thể giúp điều trị chứng tăng sắc tố da.

Tăng sắc tố da là gì?

Tăng sắc tố da là vấn đề da phổ biến mà nam giới và phụ nữ phải đối mặt. Nó gây ra sạm da và xuất hiện dưới dạng các đốm màu sẫm. Thủ phạm chính của sắc tố là melanin nhưng nó cũng có thể được gây ra do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không được bảo vệ, do di truyền, thay đổi nội tiết tố, tuổi tác, tổn thương trên da, mụn trứng cá, mang thai, thuốc men, hóa trị hoặc viêm da. Nó thường xảy ra trên mặt nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể. Chúng thường được gọi là tàn nhang, đốm đồi mồi, nám da,...

Tăng sắc tố da là vấn đề da phổ biến mà nam giới và phụ nữ phải đối mặt.

Tinh dầu có thể giúp loại bỏ chứng tăng sắc tố da hay không?

Tiến sĩ Rinky Kapoor, bác sĩ da liễu tại Ấn Độ cho biết: ‘Nếu bạn có thể kiểm soát và làm mờ tình trạng tăng sắc tố bằng các phương pháp tự nhiên, nó có thể không bao giờ quay trở lại. Tinh dầu là sản phẩm thông dụng nhất trong thế giới làm đẹp sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Tinh dầu là các hợp chất hóa học đậm đặc có nguồn gốc từ thực vật. Chúng có khả năng chống viêm, có đặc tính làm sáng da, ức chế tyrosinase (nguyên nhân sản xuất melanin), hấp thụ các tia UV có hại, thúc đẩy quá trình đổi mới và tái tạo tế bào, cải thiện sản xuất collagen và giúp dưỡng ẩm cho da. Nhìn chung, chúng hoạt động như những cận vệ tuyệt vời và chữa lành làn da’.

Dưới đây là 5 loại tinh dầu có lợi nhất cho việc hỗ trợ điều trị tăng sắc tố:

1. Dầu cam ngọt: Tiến sĩ Kapoor cho biết: ‘Các loại dầu chiết xuất từ cam quýt như dầu hoa cam hoặc dầu cam ngọt có thể giúp hỗ trợ làm mờ vết tăng sắc tố vì chúng hỗ trợ hấp thụ vitamin C. Việc hấp thụ vitamin C là rất cần thiết vì nó có tác động rất lớn đến làn da.

Loại vitamin này có thể giúp hỗ trợ giảm nếp nhăn, quầng thâm, chống lại các dấu hiệu lão hóa, chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và các tia nắng có thể làm cho sắc tố da trở nên tồi tệ hơn. Nhìn chung, chúng hỗ trợ làm giảm tăng sắc tố, do đó cải thiện màu da của bạn’.

Các loại dầu chiết xuất từ cam quýt có thể giúp hỗ trợ làm mờ vết tăng sắc tố.

2. Dầu đàn hương: Tinh dầu gỗ đàn hương có tác dụng làm dịu, nuôi dưỡng da, hỗ trợ chữa lành và làm mờ sẹo mụn trên khuôn mặt. Tiến sĩ Kapoor cho biết, dầu đàn hương là một chất truyền thống được đưa vào chăm sóc da của người Ấn Độ và nó ngăn chặn sự sản sinh tyrosinase. Nó cũng hoạt động như một chất khử trùng giúp chống lại các vấn đề về da. Cùng với đó, nó có đặc tính chống nấm và chống viêm, làm cho nó trở thành một giải pháp hoàn hảo cho các vấn đề tăng sắc tố của bạn.

Tinh dầu gỗ đàn hương có tác dụng làm dịu, nuôi dưỡng da hỗ trợ làm mờ sẹo mụn trên khuôn mặt.

3. Dầu phong lữ: Dầu phong lữ đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ giảm sắc tố gây ra do sẹo mụn. Nó cũng là một chất làm se và kháng khuẩn tự nhiên, đồng thời giúp giữ nước và làm dịu chứng viêm, cải thiện vẻ ngoài của làn da của bạn. Hơn nữa, nó cũng sẽ giúp bạn chống lại các gốc tự do, giảm sẹo và hỗ trợ giảm tăng sắc tố.

4. Dầu hạt cà rốt: Dầu hạt cà rốt cũng được tìm thấy là có hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm sắc tố và giúp làm sáng da. Tiến sĩ Kapoor nói: ‘Dầu hạt cà rốt rất giàu beta carotene, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và thường được sử dụng như một thành phần trong kem chống nắng’.

Nếu bạn đang đối mặt với chứng tăng sắc tố, điều thực sự quan trọng là phải bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và dầu hạt cà rốt có thể làm được điều đó, tất cả là nhờ vào đặc tính khử trùng và chống oxy hóa của nó.

Dầu hạt cà rốt có hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm sắc tố và hỗ trợ làm sáng da.

5. Dầu chanh: Là một loại tinh dầu khác có thể giúp hỗ trợ chữa các vết nám, làm sáng các đốm đen và các mảng tối trên da. Tiến sĩ Kapoor cho biết: ‘Dầu chanh giúp làm sáng màu da, nó chứa vitamin C làm giảm các tế bào da sản xuất melanin. Không chỉ vitamin C, dầu chanh còn có chất chống oxy hóa đã được chứng minh là loại bỏ tế bào da chết, tăng cường tái tạo tế bào và bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Nhờ đó, nó giúp hỗ trợ làm giảm sự tăng sắc tố và mang lại cho bạn một làn da đều màu.

