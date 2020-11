Sao truyền hình Anh quốc mặc áo tắm xẻ đến eo, khoe vòng một 'phồn thực'

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 08:15 AM (GMT+7)

Chloe Goodman xuất hiện trên biển ở Dubai mới đây với bộ áo tắm 1 mảnh xẻ sâu, phô vòng một căng đầy "nảy lửa".

Ngôi sao truyền hình thực tế xứ sương mù vừa sinh con gái được 6 tháng, là kết quả mối tình của cô với hậu vệ Grant Hall chơi cho Queens Park Rangers.

Mặc dù chưa về được vóc dáng thon gọn và vẫn đang trong thời gian bỉm sữa nhưng người đẹp sinh năm 1993 mới đây cho biết chính thức quay trở lại với công việc làm mẫu trên mạng.

Trước khi sinh con, Chloe Goodman cũng sở hữu body tròn đầy nóng bỏng. Cô được biết đến với chương trình Ex on the Beach. Người đẹp chia sẻ tham gia gameshow cô nổi tiếng và đắt sô hơn.

Cô bên vị hôn phu Grant Hall và con gái Isla.

Người đẹp Anh quốc mặc bikini "bốc lửa" và cho con gái bú hồi đầu tháng 11 ở Dubai.

Có thể thấy vóc dáng của mỹ nhân 9x vẫn chưa thon gọn trở lại và cô vẫn đang tích cực tập luyện để giảm cân.

