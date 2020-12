Sao truyền hình 9x gợi cảm ở biển

Thứ Hai, ngày 21/12/2020 11:16 AM (GMT+7)

Kayleigh Morris quyến rũ ngất ngây với áo tắm 2 mảnh trong đi nghỉ ở đảo Síp mới đây.

Kayleigh Morris sở hữu body đồng hồ cát nóng bỏng với vòng một và vòng 3 "bốc lửa" trong khi vòng 2 nhỏ xíu, phẳng lỳ đáng ngưỡng mộ

Mỹ nhân sinh năm 1988 xuất hiện trong mùa 2 show truyền hình thực tế The Ex On The Beach và nhanh chóng gây chú ý bởi sắc vóc sexy đầy lôi cuốn

Kayleigh Morris yêu thích xăm nghệ thuật và trên người cô có những hình xăm khủng

Năm 2017, cô cũng tham gia series truyền hình mang tên Big Brother nhưng đã bị loại vì gây hấn với bạn chơi Chanelle McCleary.

Kayleigh Morris hiện có gần 200 ngàn người theo dõi trên Instagram

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sao-truyen-hinh-9x-goi-cam-nay-lua-o-bien-1766847.tpo