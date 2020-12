Sao truyền hình 9x Amber Turner quá sexy và lôi cuốn với bikini

Thứ Hai, ngày 28/12/2020 09:57 AM (GMT+7)

Amber Turner vừa có kỳ nghỉ dài ngày ở Dubai và có những shoot hình áo tắm nóng bỏng gây mê.

Amber Turner khoe body đẹp như tạc tượng với bộ bikini màu đen tôn đường cong tuyệt mỹ, thả dáng nóng bỏng giữa biển xanh mấy trắng

Amber Turner đến Dubai cùng bạn trai Dan Edgar ngoài đi du lịch còn kết hợp công việc. Dan Edgar sắp có một dự án kinh doanh ở đây và người đẹp cho biết sẽ thông báo sớm tới người hâm mộ.

Người đẹp sinh năm 1993 sở hữu body cân đối, đẹp nhất nhì dàn mỹ nhân truyền hình thực tế ở xứ sở sương mù.

Cô tham gia show truyền hình thực tế The Only Way Is Essex hồi năm 2017 và nhanh chóng gây chú ý với công chúng bởi sắc vóc hoàn hảo.

