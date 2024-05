Sao phim “Người đẹp Tây Đô” diện đồ bơi ở tuổi 50, khoe body đẹp nức nở nhờ bí quyết này!

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Hoài An gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện monokini khoét hông cao, khoe sắc vóc tươi trẻ, quyến rũ ở tuổi 50, gây chú ý.

Đã bước sang tuổi 50, song nữ diễn viên vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng ngời.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận khen ngợi của của người hâm mộ. Đây là lần đầu sao nữ đăng tải hình ảnh diện monokini khoét hông cao đi biển lên mạng xã hội, khoe sắc vóc "lão hóa ngược".

"Nhìn như này ai tin đã 50 tuổi cơ chứ", "quá trẻ đẹp chị ơi, body nuột nà như cô gái mới 20 tuổi vậy đó", "Body cháy quá mẹ ơi, đẹp nức nở", "Xuất sắc, xin bí quyết trẻ hoài không già nào", "Trẻ đẹp lắm luôn cô",... là những bình luận của cư dân mạng.

Sắc vóc ngày càng trẻ trung của Hoài An.

Ở độ tuổi 50, Hoài An vẫn tích cực tham gia diễn xuất ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Cô nổi tiếng với những vai diễn có số phận bi kịch, đau thương trong: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Ngã rẽ cuộc đời… Gần đây nhất, Hoài An tham gia vai phụ trong "Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải. Ngoài ra, cô cũng đang là nữ chính trong dự án phim truyền hình "Bến bờ hạnh phúc" trên THVL1. Bên cạnh diễn xuất, chủ đề về sắc vóc "bị thời gian bỏ quên" của Hoài An cũng gây chú ý không kém.

Một trong những bí quyết giữ gìn nhan sắc của Hoài An là chăm chỉ tập thể thao, với những bài tập như lắc vòng, đạp xe. Cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Tối đi quay về đoàn nhắn 6 giờ sáng mai mọi người tập trung vô homestay quay! Em bật báo thức 5 giờ dậy vệ sinh, tập thể dục, dưỡng da chống nắng,…". Đổ mồ hôi khi tập luyện giúp cô đốt cháy nhiều calo dư thừa, hỗ trợ giảm cân và lấy lại vóc dáng săn chắc, dẻo dai.

Cô chăm chỉ rèn luyện thể thao tại nhà.

Cô hạn chế thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, và không ăn khuya.

Ngoài ra, vì công việc thường xuyên phải make up nên cô chú trọng tẩy trang và dùng các sản phẩm dưỡng phù hợp và không quên thoa kem chống nắng, để hạn chế tình trạng lão hóa. Thỉnh thoảng, cô đến spa để được chăm sóc da chuyên sâu. Nữ diễn viên cũng có thói quen xông hơi một tuần hai lần với nước nấu từ gừng và sả; giúp cơ thể bài tiết mồ hôi mang lại nhiều công dụng cho sức khoẻ, làn da.

Ngoài ra, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần luôn được thoải mái, hạn chế căng thẳng cũng là những yếu tố góp phần không nhỏ trong việc duy trì vẻ ngoài tươi trẻ. Bên cạnh đó, rời màn ảnh, Hoài An có phong cách thời trang đa dạng, trẻ trung. Điều này giúp cô trông hack tuổi hơn.

