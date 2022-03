Quy trình skincare của Jennifer Lopez

Ít ai có làn da nuột nà như Jennifer Lopez. Làn da sáng, không nếp nhăn của cô là lý do khiến thế giới ngạc nhiên trong nhiều thập kỷ, đồng thời truyền cảm hứng cho người hâm mộ đổ xô lên Google tìm kiếm câu trả lời.

Thực tế, quy trình chăm sóc da của Jennifer kỹ lưỡng và tỉ mỉ, nhưng bất kỳ ai cũng có thể làm được.

‘Mọi người luôn hỏi về làn da của tôi. Và tôi phải nói rằng, tôi có gen tốt. Mẹ tôi và bà tôi có làn da đẹp, vì vậy tôi đã được kế thừa điều đó. Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm, làm đầy da mặt hoặc bất cứ thứ gì tương tự’, Jennifer Lopez nói.

Jennifer Lopez thừa hưởng gen tốt từ bà và mẹ.

Gần đây, nữ ca sĩ đã "bật mí" một số sản phẩm thông dụng của cô bao gồm kem chống nắng, kem mắt và huyết thanh. Ngoài việc thừa hưởng gen tốt, quy trình chăm sóc da của Lopez cũng rất đáng để học hỏi.

Jennifer Lopez thoa kem chống nắng mỗi ngày

Quy trình skincare của Jennifer bao gồm cả kem chống nắng. Vấn đề chỉ là tìm ra công thức phù hợp với bạn, cho dù đó là công thức cao cấp có khả năng hòa tan vào da của bạn hay khả năng chống tia cực tím.

Quy trình skincare của Jennifer bao gồm cả kem chống nắng.

‘Tôi chưa bao giờ là người phải phơi nắng nhiều, đó là lý do tại sao làn da của tôi đã tự bảo dưỡng. Tôi thích tắm nắng như mọi người khi đi nghỉ nhưng đó không phải là điều tôi lạm dụng quá mức. Đó cũng là lý do tại sao kem chống nắng vô cùng quan trọng’, Jennifer nói với Us Weekly.

‘Khi còn rất trẻ, một bác sĩ da liễu đã nói với tôi rằng hãy sử dụng kem chống nắng và tôi đã nói ‘Tôi cần kem chống nắng để làm gì? Tôi sống ở New York’. Nhưng sự thật là, đó là một phần lớn lý do tại sao tôi có thể giữ được vẻ trẻ trung vì tôi sử dụng nó như kem dưỡng ẩm mỗi ngày. Nó đã giúp tôi bảo vệ bản thân khỏi các yếu tố gây hại. Phần quan trọng của việc duy trì vẻ ngoài trẻ trung như vậy là sử dụng kem chống nắng mỗi ngày’.

Tôn thờ dầu ô liu

Điều thú vị là thành phần chăm sóc da yêu thích của Jennifer là một nguyên liệu thiết yếu trong nhà bếp: dầu ô liu. ‘Mẹ tôi thường nói rằng dầu ô liu là liều thuốc chữa khỏi mọi thứ. Và đó là bí mật mà tôi đã sử dụng trong nhiều năm vì nó thực sự hiệu quả’, Lopez tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với GRAZIA USA.

Giờ đây, dầu ô liu vẫn là một thành phần không thể thay thế trong quy trình chăm sóc da của Lopez. ‘Bất cứ khi nào tóc, da hoặc móng tay của tôi bị khô, tôi sẽ quay lại với dầu ô liu’, cô nói.

Dầu ô liu là một thành phần không thể thay thế trong quy trình chăm sóc da của cô.

Jennifer Lopez luôn rửa mặt sau khi tập luyện

Jennifer tập thể dục năm lần một tuần, vì vậy, cô không lạ gì việc thường xuyên đổ mồ hôi…. ‘Tôi luôn luôn rửa mặt sau khi tập luyện. Điều đó giúp giữ cho lỗ chân lông sạch sẽ và làn da của tôi khỏe mạnh’, cô nói.

Jennifer Lopez không bao giờ ngủ khi chưa tẩy trang

‘Tôi không bao giờ đi ngủ mà không tẩy trang, tôi cũng sử dụng kem dưỡng ẩm ban đêm để giữ nước cho da. Lý tưởng nhất là tôi muốn ngủ 9 hoặc 10 tiếng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi luôn đảm bảo rằng mình ngủ được ít nhất 8 tiếng’, Jennifer tiết lộ.

Chăm sóc chu đáo cơ thể của mình

Quy trình chăm sóc da của Jennifer rõ ràng là rất nghiêm ngặt, nhưng cô cũng cẩn thận về cách cung cấp năng lượng cho cơ thể từ trong ra ngoài. Cô nói với Us Weekly: ‘Tôi không uống rượu, hút thuốc hay uống cà phê. Tôi cũng ăn nhiều rau xanh, măng tây, cải Brussels và cải xoăn. Thay vì uống rượu, tôi uống ít nhất bảy cốc nước mỗi ngày’.

Jennifer luôn quý trọng cơ thể của mình.

Kelvin Fernandez, đầu bếp của Jennifer tiết lộ rằng cô thích bắt đầu ngày mới của mình với nước trái cây xanh. Jennifer không phải là một fan cuồng của trái cây, nhưng cô sẽ uống một thức uống pha chế bao gồm rau bina, dưa chuột và cần tây.

Jennifer Lopez để mặt mộc vào những ngày nghỉ

Những ngày không phải làm việc, Jennifer có xu hướng trang điểm rất ít hoặc không trang điểm.

