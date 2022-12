"Quốc bảo nhan sắc Việt" hiếm hoi diện áo tắm khoe hình thể mừng tuổi mới

Huyền My được nhận xét là ngày càng xinh đẹp.

Hình ảnh mừng tuổi mới của Huyền My.

Nguyễn Trần Huyền My (sinh năm 1995) trở thành á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Không chỉ thế, cô còn nhiều lần "gây sốt" các trang báo mạng nước ngoài. Tờ Sohu đã đăng tải nhiều bài viết ca ngợi nhan sắc của Huyền My và gọi cô là "Quốc bảo nhan sắc Việt". Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn ví von nàng hậu có gương mặt Cổ Lực Na Trát, đôi chân Đường Yên.

Cô được khen ngợi ngày càng xinh đẹp và quyến rũ sau 8 năm đăng quang ngôi vị á hậu.

Mới đây, á hậu Việt Nam 2014 Huyền My có đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật lần thứ 27 của mình. Người đẹp diện thiết kế áo tắm dáng bodysuit màu đen mix cùng áo khoác jean và đôi bốt ton- sur-ton. Ngay lập tức người đẹp nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ. Bởi rất hiếm hoi mỹ nhân này diện item áo tắm khoe vóc dáng. Mặc dù có chiều cao 1m74 cùng vóc dáng cân đối nhưng hiếm khi người ta thấy Huyền My mặc quá gợi cảm. Nhất là với áo tắm. Những hình ảnh mặc kiểu trang phục này trên trang cá nhân của Huyền My có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng mỗi lần diện nó, Huyền My đều biết cách chọn cho mình những bộ áo tắm thu hút thị giác. Nhất là những kiểu áo tắm một mảnh kín đáo nhưng tôn dáng. Và tất nhiên, để mặc đẹp các thiết kế áo tắm một cách đẹp mắt thì Huyền My đã rất chăm chỉ trong việc “độ” dáng. Cô nàng rất chăm chỉ luyện tập thể thao, kết hợp chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh. Huyền My đam mê bộ môn tập golf và theo đuổi nó được hơn 2 năm nay. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết, bên cạnh có được sức khoẻ, tập golf giúp cô có vóc dáng thon gọn, rèn luyện tính kiên trì, làm quen với được nhiều người cùng đam mê. Ngoài ra cô còn tập thêm đa dạng các môn gym, yoga, boxing.

Nhờ gương mặt khả ái, thuần Á Đông và vóc dáng chuẩn từng centimet cùng số đo 3 vòng lý tưởng 83 - 62 - 93 (cm), Huyền My dễ dàng chinh phục phong cách gợi cảm với loạt váy áo tôn dáng.

Đối với Huyền My thì vẻ đẹp quan trọng nhất đó là vẻ đẹp từ bên trong. Bản thân mình luôn phải chăm sóc để cho tinh thần của mình lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tươi mới, tích cực, vui vẻ, lạc quan. "Và thực tế những điều này rất quan trọng để duy trì sự trẻ đẹp lâu dài của chị em phụ nữ. Chúng ta sẽ không thể tươi trẻ nếu như lúc nào cũng ủ rũ, buồn bực hay lo âu", cô nói.

Hình ảnh táo bạo hiếm có của Huyền My được cô đăng tải mới đây.

Người đẹp Hà thành luôn ghi điểm trong mắt công chúng với gout thời trang tinh tế, thời thượng.

