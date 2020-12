Pia Mia thả dáng ở biển đẹp như trình diễn áo tắm

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 09:08 AM (GMT+7)

Pia Mia đang đi nghỉ ở Miami ( Florida, Mỹ) và có những shoot hình áo tắm phô diễn hình thể đẹp như tạc tượng.

Dailymail vừa có loạt ảnh nữ ca sĩ Mỹ mặc áo tắm 2 mảnh màu nền trắng họa tiết tím, phô đường cong thể hình "bỏng rẫy" và làn da rám nắng khỏe khoắn nóng bỏng.

Người đẹp sinh năm 1996 tuy chỉ cao 1m65 nhưng body rất cân đối, đẹp như người mẫu và luôn nổi bật mỗi khi mặc áo tắm ở biển

Giọng ca "Do It Again" còn gây ấn tượng với công chúng với gương mặt xinh đẹp đậm chất Mỹ với đôi mắt to, mũi cao và khuôn miệng rộng gợi cảm

Pia Mia sau khi được giới thiệu với người quản lý của Chris Brown, Abou "Bu" Thiam vào năm 2013 và không lâu sau đó đã chính thức bước chân vào nghiệp hát

Tên tuổi của cô thực sự được nhiều người biết đến khi trở thành bạn thân với nữ tỷ phú Kylie Jenner vào năm 2014 và thường xuyên xuất hiện trên Snapchat của em gái cùng mẹ khác cha của Kim Kardashian.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/pia-mia-tha-dang-o-bien-dep-nhu-trinh-dien-ao-tam-1762177.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/giai-tri/pia-mia-tha-dang-o-bien-dep-nhu-trinh-dien-ao-tam-1762177.tpo