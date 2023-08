Nữ DJ Sài thành hút triệu view: ngoài đời cao 1m80, từng 3 lần "dao kéo" thu nhỏ vòng 1

Mới đây, Võ Hoàng Yến khiến khán giả thích thú khi xuất hiện tại show thời trang Call Out My Name với vai trò là DJ, chơi nhạc khoảng 20 phút. Ngay lập tức, từ khóa “Võ Hoàng Yến đánh DJ” nhanh chóng vào top thịnh hành trên nền tảng TikTok.

Võ Hoàng Yến xuất hiện với vai trò là DJ trong show thời trang Call Out My Name nhanh chóng thu hút triệu lượt view trên tiktok.

Trước đó, cuối năm 2015, Võ Hoàng Yến từng tuyên bố rời sàn catwalk, theo đuổi công việc DJ. Hiện tại, cô coi như DJ là công việc tay trái của mình. Hoàng Yến chia sẻ, cô mang DJ vào show diễn như muốn nhắc lại những gì bản thân đã trải qua. Ngoài ra, cô cũng muốn chương trình thời trang của mình vui vẻ, sôi động chứ không quá nặng nề. "Tôi đến với DJ vì đam mê. Trước đây tôi thích đi xem những lễ hội âm nhạc, cảm thấy công việc DJ rất thú vị, có thể làm chủ sân khấu, điều khiển cảm xúc khán giả", cô nói.

Võ Hoàng Yến coi công việc DJ giống như nghề tay trái.

Trái ngược với công việc người mẫu, DJ thường giờ giấc làm việc rất khuya, ăn diện gợi cảm. Tuy nhiên, nữ người mẫu cho biết, cô sẽ chủ động sắp xếp thời gian hợp lý còn phong cách thời trang cô sẽ diện tùy chương trình, tính chất sao cho phù hợp. Đồng thời, Hoàng Yến vẫn sẽ theo đuổi dòng nhạc EDM vì hợp với cá tính, phong cách của bản thân.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988, hiện đang sinh sống và làm việc ở TP. HCM, là người mẫu, Á hậu được nhiều khán giả biết đến khi trở thành giám khảo chương trình về người mẫu. Cô từng đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 và đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Sau đó, cô tiếp tục là đại diện Việt Nam tham dự tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009.

Võ Hoàng Yến còn nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu vòng 1 đẹp tự nhiên, với số đo lên đến 96cm.

Nhiều lần cô bị nghi ngờ phẫu thuật đặt túi ngực. Dù rằng có lên tiếng giải thích cũng không ai tin. Người đẹp tiết lộ, cô nhiều lần thấy tự ti với vòng 1 lớn, không cân đối tỷ lệ cơ thể, khiến cho vòng 3 nhỏ hơn. Điều này khiến vóc dáng cô nhìn hơi suông và không được đẹp lắm, gây khó khăn mỗi khi trình diễn. Theo Võ Hoàng Yến, vòng 1 lớn cũng là một nhược điểm đối với người mẫu vì khiến những bộ trang phục khoác lên người dễ trở nên phản cảm, rất khó để thể hiện được ý đồ nhà thiết kế.

Vòng 1 lớn gây khó khăn cho Võ Hoàng Yến khi trình diễn trên sàn catwalk.

Hiện tại, Võ Hoàng Yến đang chuyển dần sang kinh doanh lĩnh vực thời trang. Trong vai trò mới, nữ người mẫu cũng thường xuyên bị stress và bị sụt cân nhanh. Thời gian gần đây, cô đã bị giảm 3kg. Đây cũng là lần đầu cô quay trở về mốc 57 kg sau 7 năm. "Lúc tôi mập nhất là 68 kg, bị mọi người chê bai, nói là quá béo. Bình thường cân nặng của tôi khoảng 60 kg. May mắn, tôi sụt cân nhưng vẫn khỏe mạnh, ăn uống được", cô nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]