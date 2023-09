Những sai lầm khiến càng cố giảm càng tăng cân

1. Bỏ bữa

Một phép ẩn dụ phổ biến để nghĩ về cơ thể và năng lượng của bạn là nghĩ về một chiếc ô tô. Không có khí, (hoặc năng lượng), nó không thể di chuyển được— và cơ thể bạn cũng như vậy! Nếu bạn bỏ bê bản thân và ngăn cơ thể nhận được các vitamin quan trọng và thực phẩm lành mạnh cần thiết thì bạn sẽ không thể giảm cân một cách lành mạnh.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, việc bỏ bữa có tác dụng ngược lại giúp giảm cân, đồng thời lưu ý rằng hầu hết những người bỏ bữa sẽ thường ăn quá nhiều. Trong khi một số người bỏ qua những bữa ăn quan trọng (như bữa sáng và bữa tối), thì nhiều người lại ăn chế độ ăn ít calo và khó duy trì.

Bạn có thể đã nỗ lực rất nhiều để giảm cân nhưng sau đó lại tăng cân trở lại vì bạn không thường xuyên cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động. Đối với những người bỏ bữa và/hoặc ăn chế độ ăn quá ít calo. Thông thường, họ giảm cân nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Ngay sau khi giảm được số cân mục tiêu, họ sẽ quay lại thói quen ăn uống cũ và lấy lại số cân đó, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Bạn không nên bỏ bữa, không nhất quán với lối sống lành mạnh mới và những quan điểm không lành mạnh về giảm cân có thể khiến một người không thể giảm cân thành công. Hành trình giảm cân phải là một sự thay đổi lối sống nhất quán, tiến bộ, có thể duy trì theo thời gian chứ không phải là một khóa học cấp tốc.

2. Hạn chế quá mức lượng calo

Mặc dù đếm lượng calo là một cách lành mạnh để biết chính xác bạn đang tiêu thụ bao nhiêu và bao nhiêu vào một thời điểm cụ thể, nhưng bạn không nên ngăn cản mình ăn một lượng nhất quán các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Nếu bạn hạn chế lượng calo quá nhiều, cơ thể bạn sẽ thực sự làm chậm quá trình trao đổi chất và cản trở việc giảm cân. Cơ thể bạn sau đó sẽ chuyển sang chế độ đói và tích trữ chất béo.

Ngay cả khi bạn giảm cân do hạn chế lượng calo quá mức, bạn vẫn có thể dễ dàng tăng cân trở lại. Khi một người từ bỏ lối sống ít calo và quay trở lại chế độ ăn uống bình thường, cơ thể vẫn ở trạng thái tiêu hao ít calo hơn, do đó cơ thể sẽ tích trữ toàn bộ nhiên liệu dư thừa được tiêu thụ so với lượng đã nhận trong cơ thể. trạng thái calo thấp hơn. Rất khó để tăng quá trình trao đổi chất trở lại mức trước khi áp dụng chế độ ăn ít calo hơn và điều này dẫn đến tăng cân.

Có một cách để bạn xoa dịu tâm trí về lượng calo là ngừng uống “calo rỗng” như đồ uống có đường (như đồ uống có ga và rượu) và thay vào đó, hãy uống trà đen, cà phê và nước. Một chế độ ăn kiêng quá hạn chế đôi khi không thực tế lâu dài và sẽ mất thời gian.

Không có cách khắc phục nhanh chóng - Đó là một cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút. Chế độ ăn kiêng tốt nhất là chế độ ăn kiêng mà bạn có thể tuân theo - không có gì là hoàn hảo, nhưng nó có thể hoàn hảo đối với bạn, vì vậy hãy thực tế với chế độ ăn kiêng mà bạn có thể tuân thủ lâu dài.

3. Bỏ cuộc khi tiến độ chậm lại

Giảm cân là một cuộc chơi lâu dài và rất khó để duy trì cảm hứng cho bản thân, đặc biệt nếu bạn không thấy tiến triển.

Nếu lúc đầu bạn thua và sau đó mọi chuyện chững lại, đừng bỏ cuộc, vì có thể cơ thể bạn đang điều chỉnh. Duy trì cân nặng thấp hơn cũng quan trọng như giảm cân nhiều hơn. Để giảm cân hiệu quả, hãy hình thành mối quan hệ lành mạnh với cơ thể, thức ăn của bạn và được chuyên gia hướng dẫn nếu bạn muốn duy trì những thay đổi tích cực theo thời gian.

