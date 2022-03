Những kiểu trang điểm ấn tượng nhất trong lịch sử lễ trao giải Oscar

Grace Kelly thể hiện sự quyến rũ tinh vi khi xuất hiện tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 27.

Audrey Hepburn, 1954

Hepburn được biết đến với đôi mắt một mí độc đáo và mái tóc ngắn, mang lại vẻ đẹp tomboy cho điện ảnh chính thống và cuối cùng trở thành một trong những gương mặt biểu tượng nhất trên phim ảnh. Ngôi sao giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn trong Roman Holiday, nhận giải tại buổi lễ ở New York. Lông mày của cô được giữ đầy đặn và đậm nét, trong khi mascara và màu môi trầm giúp cô tỏa sáng vẻ đẹp tự nhiên.

Grace Kelly, 1955

Grace Kelly thể hiện sự quyến rũ tinh vi khi xuất hiện tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 27. Công chúa của Monaco về nhà với giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của cô trong The Country Girl, nhưng sự xuất hiện của cô gần như gây xôn xao không kém gì chiến thắng của cô. Để tránh làm lu mờ chiếc váy Edith Head màu xanh lá cây nhạt của mình, cô ấy giữ lớp trang điểm tối thiểu để có một đôi môi đỏ cổ điển. Kiểu dáng đơn giản nhưng đáng nhớ.

Barbra Streisand, 1969

Là một ca sĩ kiêm diễn viên huyền thoại, Barbra Streisand cùng với Katharine Hepburn giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn Fanny Brice trong Funny Girl. Barbra Streisand kết hợp lớp lót màu đen sang trọng với một màu son nude lung linh. Đó là điểm nhấn hoàn hảo cho kiểu tóc bob thời thượng và bộ quần áo tuyệt đối của Scaasi.

Cher, 1973

Mặc dù những bộ trang phục mang tính biểu tượng của cô thường gây ấn tượng mạnh tại Lễ trao giải Oscar, nhưng vẻ đẹp của Cher xứng đáng được khen ngợi. Tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 45 cùng với chồng lúc bấy giờ là Sonny Bono, nữ thần nhạc pop chọn tông trang điểm ấm áp. Phấn mắt màu cam cháy làm nổi bật đôi mắt của cô ấy, trong khi một lớp phấn má hồng dày giúp tăng thêm vẻ tự nhiên cho đôi mắt của cô ấy.

Meryl Streep, 1980

Với 21 đề cử và 3 chiến thắng cho đến nay, có thể nói Meryl Steep là nữ hoàng của lễ trao giải Oscar. Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 52, cô đã mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc đầu tiên cho vai phụ nhờ màn trình diễn trong Kramer vs. Kramer. Mái tóc vàng được chải phồng dễ dàng và son môi màu cam của cô ấy cũng tuyệt vời không kém gì chiếc váy và áo khoác trắng của Pauline Trigère.

Madonna, 1991

Tất nhiên, công chúa nhạc pop đã mang theo hoàng tử vào ngày trao giải Oscar của cô ấy. Madonna và Michael Jackson đã gây được nhiều sự chú ý sau khi xuất hiện cùng nhau tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 63. Ca sĩ Material Girl đã trang điểm theo phong cách Marilyn Monroe, kết hợp một đôi môi đỏ tươi với mái tóc vàng bạch kim và dấu ấn sắc đẹp đặc trưng đó. Kiểu dáng của cô ấy có thêm thời gian để tỏa sáng khi cô ấy trình diễn “Sooner or Later (I Always Get My Man)” của Dick Tracy, tác phẩm đã giành cho nhà văn Stephen Sondheim giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất.

Drew Barrymore, 1998

Ai ngoài Drew Barrymore có thể tạo ra một kiểu trang điểm tinh túy của thập niên 90 tại lễ trao giải Oscar? Nữ diễn viên gạo cội đến thảm đỏ Lễ trao giải Oscar lần thứ 70 với kiểu dáng ấn tượng. Chìa khóa cho khoảnh khắc làm đẹp này là làn môi màu rượu vang đậm của cô. Phấn mắt màu bạc tinh tế giúp Barrymore không lấn sân sang phong cách goth. Cuối cùng, hai bông hoa cúc thật mang lại sự tươi mới cho tổng thể, được cài ở hai bên của mái tóc vàng xù xì của nữ diễn viên.

Beyoncé, 2005

Beyoncé đã chúc phúc cho người hâm mộ khi xuất hiện tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 77. Ca sĩ Crazy in Love chọn kiểu tóc chải ngược và hoa tai kim cương treo tôn lên vẻ quyến rũ của Old Hollywood. Để trang điểm, cô nàng có làn môi nude lung linh được tôn lên bằng mắt khói nhẹ với đường eyeliner trắng mảnh.

Sandra Bullock, 2010

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 82, Sandra Bullock đã mang về giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong The Blind Side. Cô cũng bắt đầu lại xu hướng trang điểm cổ điển: môi hồng. Trong một biển màu nude và màu đỏ, đôi môi của Bullock nổi bật như một trong những lựa chọn làm đẹp tinh tế nhất trong đêm trao giải. Dùng mascara dày giúp đôi mắt của cô trông đậm và ấn tượng không kém.

Lupita Nyong’o, 2015

Chiếc váy Calvin Klein đính ngọc trai của cô đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi, nhưng vẻ đẹp lộng lẫy của Nyong’o theo đúng nghĩa của nó đã làm xiêu lòng đám đông. Nữ diễn viên tôn lên vẻ đẹp cổ điển với son môi lấp lánh màu mận chín và phấn mắt lấp lánh ánh kim. Kem nền tối thiểu và lớp nền tôn da đã giúp cho làn da gần như hoàn hảo của cô ấy trở nên tỏa sáng. Đó là chưa kể đến yếu tố gây kinh ngạc được thêm vào từ đôi bông tai kim cương hình giọt nước của cô ấy. Nếu có một giải Oscar cho kiểu dáng xuất sắc nhất, Nyong’o sẽ có nó trong túi.

Ashley Graham, 2019

Làm tròn danh sách của chúng ta là siêu mẫu Ashely Graham, người xuất hiện tại sự kiện không phải với tư cách là một người được đề cử mà là một người dẫn chương trình thảm đỏ chính thức. Nhưng trong khi Graham tham dự với tư cách người dẫn chương trình, cô ấy vẫn không thất bại trong việc thể hiện sự quyến rũ của một siêu mẫu. Từ phấn mắt màu cam hoàng hôn và hàng mi đậm đến đôi lông mày đầy đặn hoàn hảo, Graham đã áp dụng tất cả các xu hướng trang điểm đẹp nhất của năm. Kết quả: một diện mạo hiện đại, tráng lệ mà chúng tôi sẽ không bao lâu nữa sẽ quên.

