Nhiều người than vỡ mộng vì nhan sắc thật của thư ký lẳng lơ trong “Về nhà đi con”

Thứ Ba, ngày 04/06/2019 14:46 PM (GMT+7)

Gương mặt của cô nàng thư ký mà Vũ mê đắm trong phim "Về nhà đi con" khiến cư dân mạng bình luận thất vọng vì đâu?

Trà My và Quốc Trường trong một cảnh quay của phim "Về nhà đi con".

Cho đến thời điểm hiện tại, bộ phim tâm lý gia đình “Về nhà đi con” đang được khán giả đón nhận nhiệt thành và liên tục chiếm tâm điểm. Vì thế, không chỉ dàn diễn viên chính như: Hoàng Dũng, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Quốc Trường… mà cả những vai diễn phụ cũng trở nên hot. Trong đó, nhân vật cô thư ký khiến Vũ (Quốc Trường) mê đắm nhanh chóng được cư dân mạng chú ý.

Nổi tiếng là đào hoa, mê gái nên Vũ trong phim "Về nhà đi con" không thể làm ngơ cô thư ký ở công ty của bố. Ngay lần đầu gặp, Vũ đã gạ gẫm và buông lời tán tỉnh. Và khi gặp lại lần tiếp, Vũ đã lập tức đòi tăng lương cho cô nàng, bất chấp mọi lý lẽ. Người đảm nhiệm vai nữ thư ký này là Nguyễn Trà My – 1 gương mặt quen thuộc với khán giả qua serie phim hài Tết, “Nóng cùng World Cup 2018”…

Hot girl Trà My.

Tuy nhiên, khác với những bức ảnh lung linh trên trang cá nhân thì hot girl Trà My lại nhận nhiều lời chê khi xuất hiện trong phim. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ ý kiến: “Nhan sắc quá khác xa so với trên ảnh, gương mặt nhìn như cắt mí bị lỗi”, “Không đẹp xuất sắc như những bức ảnh, chắc ảnh đã qua chỉnh sửa hoặc dùng phần mềm”, “Nhan sắc còn thua kém cả Thư (Bảo Thanh) thế mà Vũ cũng say mê được”…

Vẫn biết, nghệ thuật trang điểm và chỉnh sửa ảnh luôn là “trợ thủ đắc lực” của bất cứ mỹ nhân Việt nào. Không biết là do góc quay hay do không có sự hỗ trợ của công nghệ chỉnh sửa ảnh, gương mặt của Trà My trong phim bị nhận xét là ngắn kém thanh thoát, đặc biệt là mí mắt của cô hơi sưng, trông kém tự nhiên. Trong những bài phỏng vấn trước đó, hot girl Hà Tĩnh cũng đã thừa nhận mình đã can thiệp dao kéo để trở nên xinh đẹp hơn. Cụ thể cô đã nâng mũi, cắt mí và nâng cấp vòng 1.

So sánh gương mặt khi lên hình và trong ảnh mạng xã hội của cô nàng thư ký được Vũ say mê, săn đón.

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh ngắn ngủi nhưng diễn xuất và ngoại hình của diễn viên Trà My cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của người xem.

Trước đó, trong một bộ phim hài tết Trà My cũng từng khiến người xem ngỡ ngàng vì nhan sắc khá khác so với trên mạng xã hội.

Trà My từng có cuộc lột xác từ một nàng béo thành hot girl có 3 vòng đồ sộ.

Và cô là một trong những người đẹp công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ.

Hình ảnh Trà My đăng tải trên mạng xã hội khiến "vạn người mê".

Khán giả cho rằng, thời điểm đóng "Về nhà đi con" Trà My đang tăng cân khiến cho gương mặt của cô kém thon gọn.

Làn da của nàng thư ký trong phim cũng không được mịn màng, nuột nà thế này.