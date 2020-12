Người mẫu ngoại cỡ Candice Huffine trình diễn nội y nóng bỏng

Thứ Tư, ngày 16/12/2020 08:30 AM (GMT+7)

Candice Huffine tung loạt ảnh mặc nội y đỏ rực chủ đề Giáng sinh khiến fan phát "sốt".

Nàng mẫu béo mặc nội y Victoria's Secret (VS) đỏ rực rỡ, khoe sắc vóc tròn đầy "bỏng mắt"

Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1984 liên tục làm mẫu cho hãng nội y VS vốn được biết đến là chỉ tuyển mẫu gày gò mảnh khảnh

Người đẹp sinh năm 1984 từng tham gia chiến dịch “I’m no angel” (Tôi không phải thiên thần) do Lane Bryant tổ chức nhằm tôn vinh những phụ nữ có vóc dáng nảy nở, đầy đặn để phản đối trước thông điệp "The Perfect Body" (Cơ thể hoàn hảo) gây tranh cãi của VS.

Trước nhiều ý kiến chỉ trích phân biệt người béo, VS đã có những hành động tích cực để thay đổi suy nghĩ của mọi người như kết nạp "Thiên thần nội y" có vóc dáng đầy đặn, thuê người mẫu béo trong nhiều chiến dịch quảng cáo.

Candice Huffine là người mẫu béo đã hợp tác với VS thời gian gần đây

Cô xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo nội y của hãng này

Candice Huffine bên dàn mẫu quen thuộc của VS

Candice Huffine mặc bộ sưu tập nội y của VS dịp Halloween

Cô đã có khoảng 20 năm trong nghề làm mẫu.

