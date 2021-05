Ngược đời như Song Hye Kyo: Càng trang điểm nhẹ nhàng càng xinh đẹp hút hồn

Chủ Nhật, ngày 09/05/2021 12:20 PM (GMT+7)

Người khác phải nhờ mỹ phẩm để tôn lên nhan sắc thì Song Hye Kyo ngược lại, trang điểm trong veo, thậm chí để mặt mộc thì được khen hết lời còn trang điểm đậm sẽ bị dìm hàng.

Nhiều năm qua, Song Hye Kyo là người mẫu quen thuộc của thương hiệu trang sức Chaumet và trong bộ ảnh quảng cáo mới, cô xuất hiện với tạo hình hết sức đơn giản.

Mái tóc buộc trễ, diễn quần tây đen sơ mi xanh nhạt đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng như nhân viên công sở nhưng Song Hye Kyo lại xinh đẹp hơn bao giờ hết. Nhìn cô đầy tươi trẻ, rạng rỡ và thật khó tin đây là một phụ nữ vừa mới bước qua tuổi 40.

Trước kia, Song Hye Kyo thỉnh thoảng lại làm mới mình bằng lối trang điểm sắc sảo, nhấn mạnh vào đôi mắt nhưng đều bị khán giả nhận xét là không hợp. Nhan sắc của Hye Kyo đỉnh cao nhất khi trang điểm nhẹ như không bởi gương mặt của “nữ thần mặt mộc” vốn đã đẹp hoàn hảo, không cần mỹ phẩm phụ trợ.

Chính vì thế mà thời gian gần đây, trong các bộ ảnh quảng cáo mới thì Song Hye Kyo đều có tạo hình nhẹ nhàng trong trẻo như giọt sương mai. Trang phục có màu sắc ngọt ngào, kiểu tóc hay trang điểm tự nhiên để tôn lên vẻ đẹp sẵn có.

Trong khi nhiều ngôi sao chạm tuổi 40 sẽ có dấu hiệu xuống sắc, làn da bắt đầu lão hóa thì Song Hye Kyo vẫn trẻ đẹp đến đáng ngạc nhiên. Hye Kyo tự nhận rằng cô là người sống chậm, không quá tham công việc, đóng phim vừa phải để dành thời gian tận hưởng cuộc sống, giữ cho tâm trí luôn thoải mái.

Hiện giờ, Song Hye Kyo nhận liền hai phim mới Now, We're Breaking Up và The Glory. Cô đang quay phim truyền hình Now, We're Breaking Up, vào vai một nhà thiết kế thời trang trẻ trung, thông minh nhưng sống rất thực tế, không muốn lãng phí thời gian với chuyện hẹn hò.

Song Hye Kyo đã từng từ chối dự án này nhưng khi nhà sản xuất kiên trì gửi lời mời, cô đã nhận lời đóng vai nữ chính. Vì hóa thân làm người trong ngành thời trang nên Song Hye Kyo sẽ có tạo hình rất thời thượng, đẹp mắt trong phim này.

