Nếu trót 'bỏ mặc' làn da dịp Tết, thử ngay cách này để phục hồi

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 11:48 AM (GMT+7)

Mặc dù Tết âm lịch được xem là một kỳ nghỉ dài để lấy lại năng lượng sau một năm dài vất vả nhưng có một nghịch lý là sau Tết, làn da chị em lại có xu hướng dễ xuống cấp hơn.

1. Điểm danh những thủ phạm khiến làn da "xuống sắc"

1.1 Thường xuyên trang điểm nhưng lại ít chăm sóc da

Ngày Tết, cô gái nào cũng muốn mình thật xinh xắn và nổi bật nên thường trang điểm cầu kỳ và đậm nét hơn hẳn bình thường. Đa phần, các nàng thường lựa chọn những loại mỹ phẩm lâu trôi để giữ lớp make up hoàn hảo trong suốt một ngày dài. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến làn da bị bí bách, dễ gây mụn.

Du xuân nhiều nơi khiến làn da tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời cũng là nguyên nhân khiến da bị xỉn màu rõ rệt. Các tia cực tím trong ánh nắng làm tổn thương lên mô tế bào bề mặt. Điều này khiến tế bào melanocyte phải huy động melanin bảo vệ da dẫn đến nám sạm da. Kèm theo đó là tia UVA, UVB làm phá vỡ cấu trúc collagen khiến da mất đi tính đàn hồi và tươi trẻ.

Chị em thường có nhiều hoạt động ngoài trời mùa Tết.

Thêm vào đó, những ngày Tết hầu như mọi người đều rất bận rộn, đi chúc Tết cả ngày mệt nhoài, nhiều khi các nàng bỏ qua các bước làm sạch, dưỡng da, chăm sóc da cơ bản hàng ngày. Cặn bẩn từ mỹ phẩm trang điểm cũng là tác nhân khiến da kém sắc hơn. Nếu không được tẩy trang, làm sạch vào cuối ngày sẽ dễ làm da sần sùi, lên nhiều mụn ẩn.

Không thường xuyên chăm sóc, chế độ ăn nhiều dầu mỡ, thói quen ngủ muộn… là những nguyên nhân phổ biến khiến da kém sắc trong và sau dịp Tết.

1.2 Ăn uống không kiểm soát

Thói quen ăn uống thất thường hay thiếu kiểm soát trong những ngày Tết cũng là một trong những "thủ phạm" hàng đầu gây nên tình trạng nổi mụn trên da.

Các đồ ăn phổ biến trong dịp Tết như: bánh chưng rán, thịt đông, nem, giò chả,… rất giàu chất béo, nếu nạp quá nhiều vào cơ thể sẽ rất khó để tiêu hóa hết. Khi đó, lượng dầu mỡ thừa này sẽ tích tụ dưới da gây khó khăn cho quá trình hoạt động tự nhiên của tuyến bã nhờn. Các loại bánh kẹo, mứt ngọt,... với lượng đường cao khi vào cơ thể giống như tác nhân thúc đẩy tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, lượng dầu nhờn tiết ra nhiều hơn khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc và là nguyên nhân sinh mụn.

Tiệc tùng ngày Tết khiến da dễ xỉn màu, xuống sắc.

Các loại đồ uống có cồn như rượu bia, cùng các loại nước uống có ga cũng là những tác nhân góp phần gây ra tình trạng mất nước, làm khô da đồng thời khiến tuyến bã nhờn tăng cường sản xuất, làn da mất đi sức đề kháng và việc nổi mụn là không thể tránh khỏi.

1.3 Thức khuya

Như chúng ta đã biết thời gian ngủ ban đêm là lúc cơ thể đào thải những độc tố. Đồng thời cũng là thời điểm lý tưởng để cho các bộ phận nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Ngày Tết, mọi người thường có xu hướng thoải mái vui chơi, tiệc tùng đến khuya, khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn, ảnh hưởng đến làn da. Không những da mắt trở nên thâm quầng mà những vùng da khác cũng bị xỉn màu, xuống cấp nhanh chóng.

2. Phục hồi da sau Tết bằng cách nào?

Nếu như trước Tết là thời điểm các nàng tích cực chăm da để đón xuân với diện mạo rạng rỡ nhất, thì trong và sau Tết lại thường là lúc làn da bị “bỏ bê”. Làm thế nào để lấy lại làn da tươi tắn, mịn màng, trẻ trung trong những ngày quay trở lại công việc?

2.1 Bổ sung thực phẩm có tác dụng trẻ hóa làn da

Sau tết làn da cần được phục hồi, do đó lựa chọn những thực phẩm có tác dụng trẻ hóa làn da là một cách khôn ngoan để cải thiện tình trạng da sạm sau tết vừa an toàn, vừa hiệu quả.

Sau những ngày dài bánh chưng, bánh tét, nem chả,... đừng quên tăng cường bổ sung thêm rau xanh và trái cây vào thực đơn mỗi ngày. Rau quả chứa nhiều nước, chất xơ và vitamin không những làm đẹp da mà còn có công dụng hỗ trợ tiêu hóa, thải độc rất tốt. Một số loại quả có thể kể đến như:

- Dứa: Dứa là loại trái cây nhiệt đới có tác dụng giúp làn da tươi sáng rạng rỡ trở lại. Trong dứa còn chứa nhiều mangan, đây là khoáng chất cần thiết có tác dụng kích hoạt enzyme gọi là prolidase. Prolidase cung cấp proline axit amin cho sự hình thành collagen trong da vì vậy ăn dứa có tác dụng giúp tăng độ đàn hồi cho da và giúp da luôn tươi sáng.

Trái cây chứa vitamin C có tác dụng phục hồi da sau Tết hiệu quả.

- Quả chanh: Chanh được biết đến là loại thực phẩm bổ sung vitamin C tốt cho cơ thể, hàm lượng vitamin C cao trong chanh giúp duy trì sức khỏe và giúp làn da con người sáng, trẻ hơn. Các nghiên cứu cho biết những phụ nữ ăn thực phẩm giàu vitamin C có làn da mịn màng hơn và ít nếp nhăn.

- Quả bơ: Bơ có chứa nhiều axit béo có tác dụng chống viêm và giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Do đó, ăn bơ giúp làn da tươi sáng.

- Khoai lang là thực phẩm giàu vitamin A có tác dụng chống lại nếp nhăn và hạn chế hình thành các nếp nhăn trên da bằng cách phục hồi collagen bị hư hại trên da.

2.2 Chăm sóc da đúng cách

- Thay đổi chế độ sinh hoạt phù hợp: Chế độ sinh hoạt bê trễ trong kỳ nghỉ Tết dài cần được thay đổi lại. Hạn chế thức khuya, uống nhiều nước, ăn nhiều các loại rau xanh và hạn chế đồ ngọt, chất béo,…

- Chăm sóc da hàng ngày, gồm các bước sau:

Rửa mặt buổi sáng để loại bỏ lớp kem dưỡng từ đêm hôm trước.

Sử dụng kem chống nắng thường xuyên: Ngày nắng hay râm cũng cần thoa kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, có phổ rộng và chống UVA, UVB.

Hạn chế trang điểm: Nếu bắt buộc thì chỉ nên trang điểm vừa phải, luôn thực hiện trang điểm sau lớp chống nắng.

Trước khi đi ngủ cần tẩy trang, rửa mặt sạch với sữa rửa mặt.

Không quên bôi kem điều trị lên vùng da mụn, sạm hay vùng da xuất hiện vết nám.

Dưỡng ẩm rất quan trọng trong việc chăm sóc da

Dưỡng ẩm đầy đủ cho da: Thời tiết đang giao mùa từ đông sang xuân, một số vùng thường có khí hậu hơi khô, se lạnh dễ khiến làn da bong tróc, sần sùi do thiếu ẩm. Các sản phẩm chiết xuất từ thành phần tự nhiên như dầu oliu, trà xanh, vitamin E, tinh dầu hoa cúc… sẽ là gợi ý phù hợp cho làn da. Nên hạn chế những loại kem dưỡng chứa cồn vì sẽ khiến tình trạng khô da thêm trầm trọng.

Có thể áp dụng các phương pháp phục hồi da chuyên sâu để chăm sóc da khác sau khi tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa.

