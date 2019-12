Muốn da sáng hồng, trắng tươi, không thể thiếu nổi serum vitamin C

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 23:51 PM (GMT+7)

Chuyên gia da liễu sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng vitamin C đúng nhất.

Review mỹ phẩm Skincare Sự kiện:

Trong khi một số thành phần chăm sóc da còn gây hoài nghi về tác dụng thực sự của chúng sau một thời gian sử dụng, một số thành phần khác lại quen thuộc hơn, một trong số đó là vitamin C. Nó rất phổ biến trong các sản phẩm và phương pháp điều trị làm sáng da nhờ thành phần này là chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhưng nếu bạn chưa kết hợp một sản phẩm vitamin C vào thói quen da của mình. Nhưng vì sao chúng ta nên sử dụng vitamin C?

Dưới đây là những lời khuyên của các chuyên gia da liễu hàng đầu như bác sĩ da liễu Jennifer Herrmann và nhà hóa học mỹ phẩm Ron Robinson. Họ sẽ giải thích chi tiết cần biết về vitamin C, bao gồm lợi ích của nó và cách sử dụng hiệu quả nhất.

Hãy đọc hướng dẫn đầy đủ về thành phần chống oxy hóa phổ biến sau:

Loại thành phần: Chống oxy hóa

Lợi ích: Bảo vệ chống lại tổn thương gốc tự do, làm đều màu da và thúc đẩy sản xuất collagen.

Ai nên dùng: Vitamin C không được khuyến cáo cho những người có làn da cực kỳ nhạy cảm và có thể gây rắc rối cho những người có làn da dầu. Herrmann khuyên bạn nên hỏi bác sĩ da liễu được chứng nhận bởi hội đồng quản trị của bạn thương hiệu nào có thể phù hợp nhất với loại da của bạn.

Tần suất: Herrmann khuyên bạn nên sử dụng vitamin C hàng ngày hoặc mỗi ngày.

Kết hợp nó với gì: Vitamin C hoạt động tốt với việc bổ sung các chất chống oxy hóa như, vitamin E và axit ferulic , sẽ giúp tăng hiệu quả và tính ổn định của phân tử.

Không nên dùng nó với:Theo Herrmann, tránh sử dụng nó với benzoyl peroxide, có thể oxy hóa vitamin C và làm cho nó vô dụng rất nhanh. Ngoài ra, tránh sử dụng nó với các axit khác, có thể gây kích ứng da quá mức, đặc biệt là nếu sử dụng hàng ngày. Và cuối cùng, không sử dụng với retinol, có thể làm cho vitamin C không ổn định hơn và ít có khả năng thâm nhập vào da.

Tóm lại, Vitamin C là gì?

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho sự tăng trưởng và sửa chữa các mô ở tất cả các bộ phận của cơ thể, bao gồm cả da, nhưng chúng ta không thể tự sản xuất nó. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ được tìm thấy tự nhiên trong trái cây và rau quả và thường được sản xuất tổng hợp. Nó thường có mặt trong các sản phẩm chăm sóc da, như kem dưỡng ẩm, toner, và, thường xuyên nhất là trong huyết thanh .

Dạng vitamin C đầu tiên đáng nói đến là dạng tinh khiết, axit L-ascorbic. Herrmann cho biết đây là dạng vitamin C có hoạt tính sinh học và được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng cũng có một số dẫn xuất vitamin C, như natri ascorbyl phosphate, ascorbyl palmitate, retinyl ascorbate, tetrahexyldecyl ascorbate và magiê ascorbyl phosphate. "Các dẫn xuất này không phải là vitamin C nguyên chất, thay vào đó chúng được kết hợp với các thành phần khác, có thể giúp giữ cho vitamin C ổn định", Robinson giải thích.

"Vì vậy, khi các dẫn xuất này tiếp xúc với da, chúng sẽ giải phóng vitamin C nguyên chất lên da." Ví dụ, ông nói rằng nếu một sản phẩm chứa 10 phần trăm của một trong những dẫn xuất này, họ chỉ có thể giải phóng 3 phần trăm vitamin C nguyên chất trên da. Herrmann cho biết thêm, các biến thể chủ yếu khác nhau về tính ưa nước (khả năng dễ dàng hòa tan trong nước) và pH.

Vitamin C cũng rất dễ phản ứng và dễ dàng mất các đặc tính chống oxy hóa khi tiếp xúc với nhiệt, ánh sáng, không khí và các hóa chất khác. Để ngăn chặn nó khỏi quá trình oxy hóa và khử hoạt tính, hãy sử dụng các sản phẩm vitamin C có trong các gói kín, kín khí và bảo quản chúng trong môi trường tối, mát mẻ. Nếu sản phẩm của bạn đã chuyển sang màu nâu, Herrmann nói rằng tốt nhất là ném nó và thay thế nó bằng một chai mới, vì sự thay đổi màu sắc này cho thấy rằng công thức đã bị oxy hóa và không còn hiệu quả.

Lợi ích của Vitamin C đối với làn da

Vitamin C là một thành phần chăm sóc da ấn tượng được chứng minh là có hiệu quả trong các lĩnh vực sau:

Bảo vệ chống lại các tác nhân gây ô nhiễm môi trường: Là một chất chống oxy hóa, một trong những chức năng chính của vitamin C là bảo vệ da. "Các quá trình tế bào bình thường, cũng như những tác nhân có hại trong môi trường như tia cực tím và ô nhiễm, tạo ra các gốc tự do trong da," Herrmann giải thích. "Các gốc tự do vốn là các phân tử không ổn định gây tổn hại cho các tế bào, thúc đẩy sự xỉn màu của da, nếp nhăn và thậm chí là ung thư." Bằng cách loại bỏ các gốc tự do này, vitamin C bảo vệ da, giữ cho nó khỏe mạnh và cải thiện các dấu hiệu lão hóa rõ rệt.

Thúc đẩy sản xuất collagen: Vitamin C cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen. "Collagen cung cấp cho cấu trúc và hỗ trợ da của chúng ta, và khi nó xuống cấp theo tuổi tác, chúng ta bắt đầu nhận thấy các nếp nhăn và đường nhăn," Herrmann giải thích. "Vitamin C là một đồng yếu tố cần thiết để xây dựng các bó collagen, mà không có thì quá trình này dừng lại."

Làm sáng các đốm nâu: Vitamin C cũng hữu ích trong việc làm sáng các đốm nâu không mong muốn hoặc giảm sự tăng sắc tố da bằng cách ngăn chặn con đường tổng hợp sắc tố, theo Herrmann.

Tác dụng phụ của Vitamin C

Nói chung, vitamin C an toàn cho sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, ở nồng độ cao, nó có thể gây kích ứng, đặc biệt nếu trộn với các axit khác. Herrmann nói rằng những người có làn da cực kỳ nhạy cảm có thể không thể chịu được kích ứng từ vit C, và trong trường hợp đó, nên tránh dùng.

Nhiều sản phẩm vitamin C cũng là dầu, có thể gây rắc rối cho những người có làn da dầu, vì vậy chuyên gia da liễu khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu được chứng nhận của hội đồng quản trị để tìm một nhãn hiệu hoặc sản phẩm phù hợp nhất với loại da của bạn.

Làm thế nào để sử dụng nó

Một chủ đề được tranh luận nhiều khi nói đến vitamin C là thời gian nào trong ngày là tốt nhất để áp dụng. Trong khi một số người cho rằng buổi sáng là tốt nhất để bảo vệ da, thì những người khác lại thích vào ban đêm khi vitamin C của da bị cạn kiệt nhất. Theo Herrmann, cho dù bạn quyết định áp dụng nó vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ, nhưng tránh sử dụng nó cùng lúc với benzoyl peroxide, retinol và các axit khác. Cô cũng đề nghị sử dụng nó hàng ngày hoặc mỗi ngày, và nếu bạn đang sử dụng một loại huyết thanh (phương tiện phổ biến nhất cho vitamin C), hãy dùng nó sau khi rửa mặt.

Thật không may, cách sử dụng không đơn giản như chỉ trộn một phần bột C với một phần kem dưỡng ẩm yêu thích của bạn; Vitamin C cũng không dễ dàng thâm nhập vào hàng rào bảo vệ da. Để có hiệu quả, Herrmann nói rằng vitamin C phải ở nồng độ ít nhất 10% và độ pH của bất cứ thứ gì bạn thêm vào phải có tính axit để cho phép hấp thụ. "Thật khó để biết độ pH của sản phẩm và ngay cả khi bạn hiểu đúng, bột có thể kết tinh trên da trước khi nó có cơ hội hấp thụ, đây là việc cần làm để đạt hiệu quả." Vì lý do này, Herrmann khuyên chống lại xu hướng tự làm các sản phẩm chứa vitamin C.

Để giải thích rõ hơn, chuyên gia da liểu chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng sẽ khôn ngoan hơn khi mua các sản phẩm chất lượng cao, kết quả từ nghiên cứu và phát triển rộng rãi để đảm bảo vitamin C của chúng có sẵn trong một công thức tối ưu để tăng cường sự ổn định và thâm nhập vào da".

Mặc dù bạn có thể bổ sung vitamin C bằng đường uống, Robinson nói vì để vitamin C đủ để cải thiện làn da đáng kể, nó sẽ cần phải được bôi thoa tại chỗ. Chỉ cung cấp thông qua đường ăn uống là không đủ.

Một số sản phẩm vitamin C tốt trên thị trường:

Thực tế là có nhiều nhãn hiệu vitamin C trên thị trường. Dưới đây là 5 loại huyết thanh vitamin C tốt nhất:

Bạn sẽ yêu sản phẩm vitamin C cực kỳ hiệu quả này. Huyết thanh chứa 15% tetrahexyldecyl ascorbate làm sáng các vết thâm để mang lại cho bạn làn da sáng và rạng rỡ. Nó cũng chứa axit glycolic có tác dụng tẩy tế bào chết cho da của bạn và ngăn ngừa da chết tích tụ.

Serum có texture nhẹ trên da của bạn và có mùi thơm cũng rất dịu mát. Sử dụng huyết thanh làm sáng da của Rileys sẽ làm chậm quá trình lão hóa da. Đây chắc chắn là một trong những loại vitamin C tốt nhất trên thị trường hiện nay với mức giá cao vừa.

Đây là huyết thanh dành cho bạn nếu bạn chịu chi nhiều tiền cho đồ dưỡng da. Mặc dù nó đắt đỏ nhưng lại chứa một tỷ lệ thần thánh mà không sản phẩm nào có được. Chứa 15% axit ascorbic là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ mọi thời đại. Huyết thanh cũng rất giàu vitamin E và axit ferulic "thắp sáng" cho làn da của bạn trong khi loại bỏ bất kỳ dấu hiệu lão hóa.

Axit Ferulic là một trong những thành phần tốt nhất giúp làm sáng da nhanh chóng. Ngoài ra, nó là một chất chống oxy hóa mạnh có chứa các đặc tính chống lão hóa ấn tượng.

3. Huyết thanh Vitamin C Mad Hippie

Mad Hippie Vitamin C là một loại serum thân thiện với túi tiền. Nó giúp làn da bạn hồi sinh nhanh chóng. Huyết thanh chứa 10% natri ascorbyl phosphate được kết hợp với vitamin E để cung cấp cho bạn làn da căng mịn, sáng bừng. Công thức cũng có tác dụng làm mờ nếp nhăn và nếp nhăn.

Huyết thanh vitamin C của Dr Dennis là một công thức tác động kép giúp làm sáng và xây dựng collagen trong biểu bì làn da của bạn. Axit 3-O Ethyl ascuricic hoạt động trong cả môi trường nước và dầu trên da để mang lại vẻ rạng rỡ.

Huyết thanh này cũng tăng quá trình sửa chữa và hình thành collagen để làn da của bạn vẫn tươi sáng và ưa nhìn.

Huyết thanh Phyto- C chứa nồng độ vitamin C cao nhất cùng với vitamin E giúp trẻ hóa làn da của bạn nhanh chóng. Các bioflavonoid có trong huyết thanh sẽ hào phóng mang lại lợi ích chống oxy hóa cho da của bạn.

Những lợi ích collagen của huyết thanh này bao gồm:

Chữa lành sẹo kịp thời

Chữa vết rạn da

Da săn chắc hơn.

Huyết thanh Phyto- C không chứa bất kỳ loại nước nào do đó làm cho nó ổn định hơn và lâu dài trên da của bạn.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/muon-da-sang-hong-trang-tuoi-khong-the-thieu-noi-serum-vitamin-c-1044494.h...Nguồn: http://danviet.vn/dep/muon-da-sang-hong-trang-tuoi-khong-the-thieu-noi-serum-vitamin-c-1044494.html