Một số truyền thống làm đẹp kì dị của phụ nữ châu Á

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 17:42 PM (GMT+7)

Dưới đây là các tiêu chuẩn vẻ đẹp khác thường nhất tại châu Á. Và mặc dù một số bị cho là hủ tục, nhiều phụ nữ vẫn theo đó cho đến ngày nay.

1. Lông mày mọc rậm rạp tự nhiên (Tajikistan)

Trong khi phụ nữ ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới nhổ lông mày và sử dụng sáp để có được dáng mày hoàn hảo thì đối với phụ nữ Tajikistan, lông mày tự nhiên là một dấu hiệu truyền thống của vẻ đẹp.

Những cô gái không được trời phú cho đôi lông mày rậm có thể sử dụng một loại thảo mộc lá xanh đặc biệt gọi là ‘usma.’ Chúng thậm chí còn tạo màu cho khoảng trống giữa các sợi lông mày và tạo ra một lông mày đều màu. Các bậc cha mẹ đang áp dụng mẹo dễ dàng này cho lông mày của con gái họ từ khi chúng còn rất nhỏ.

2. Kéo dài cổ (Thái Lan)

Cổ dài là biểu tượng của phụ nữ trong bộ tộc Kayan. Truyền thống này có nguồn gốc khác nhau, và nhiều người tin rằng trong những ngày đầu nó bảo vệ phụ nữ khỏi chế độ nô lệ. Tuy nhiên, một số người nói rằng với chiếc cổ dài của họ, những người phụ nữ giống với rồng, là những nhân vật quan trọng trong văn hóa dân gian địa phương.

Các bé gái bắt đầu đeo vòng đồng khi lên 5 tuổi và ngày càng có nhiều vòng dài qua cổ theo thời gian.

3. Dũa răng (Indonesia)

Đối với người dân ở Bali, trám răng là một nghi lễ truyền thống. Thủ tục này chủ yếu được thực hiện bởi thanh thiếu niên để ‘xua đuổi tà ma.’ Răng mọc ở Indonesia là dấu hiệu của sự trưởng thành. Sau thủ tục này, thanh thiếu niên đã sẵn sàng để kết hôn.

Mặc dù quy trình trám răng không quá khắc nghiệt và không phổ biến như trước đây, nhưng một số người Bali vẫn đang thực hiện nó ngay cả khi họ sống xa quê hương.

4. Móng chân dài (Ấn Độ)

Năm 2015, Shridhar Chillal đến từ Ấn Độ đã trở thành người có móng tay dài nhất trên một bàn tay từng được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận. Tuy nhiên, phụ nữ Ấn Độ không chỉ dừng lại ở móng tay dài, họ còn mọc cả móng chân dài. Không giống như xu hướng thế giới, móng chân dài màu được coi là phổ biến ở đây.

5. Khuôn mặt hình trái tim (Hàn Quốc)

Hàn Quốc có số lượng thủ tục thẩm mỹ tính theo đầu người lớn nhất thế giới. Tạo hình khuôn mặt nằm trong danh sách 3 ca phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất ở Hàn Quốc. Bất chấp những rủi ro tiềm ẩn, phụ nữ có thể tiến hành giảm xương gò má, chỉnh hình V-line và chỉnh hàm để cố gắng có được khuôn mặt hình trái tim.

6. “Yaeba” - răng khấp khểnh (Nhật Bản)

Trong khi người dân ở các nơi khác trên thế giới chi rất nhiều tiền để làm thẳng răng, thì ở Nhật Bản, xu hướng ngược lại đang diễn ra. Ở đây, phụ nữ trả tiền để làm răng khểnh. Xu hướng này được gọi là yaeba hoặc "răng kép". Các nha sĩ tạo ra "snaggleteeth" bằng cách đặt các mặt trước bằng nhựa vĩnh viễn hoặc tạm thời lên răng nanh trên.

Những chiếc răng khểnh này khiến phụ nữ trông trẻ hơn và do đó rất được các cô gái Nhật ưa chuộng.

7. Răng đen (Nhật Bản)

Làm đen răng hay ‘ohaguro’ là phong tục nhuộm răng đen của người Nhật bằng chất lỏng sắt. Mặc dù hiện nay, không ai sử dụng phương pháp này, nhưng điều đáng chú ý là răng đen được coi là đẹp trong lịch sử Nhật Bản. Ohaguro là một biểu tượng địa vị chủ yếu được sử dụng bởi phụ nữ để thể hiện vẻ đẹp và sự sẵn sàng kết hôn của họ.

8. Băng quấn mũi (Iran)

Do sự phổ biến của phẫu thuật nâng mũi, Iran được mệnh danh là “thủ đô nghề làm mũi của thế giới”. Lời giải thích đằng sau điều này là phụ nữ chủ yếu che cơ thể và đầu của họ và đó là lý do tại sao họ bày tỏ sự say mê vẻ bề ngoài của mình.

Băng mũi sau khi phẫu thuật thậm chí còn có một cái tên đặc biệt: "băng danh dự". Phụ nữ không cố che giấu điều đó mà thay vào đó, họ tự hào khoe điều này như một dấu hiệu cho thấy họ đã nâng mũi gần đây. Một số người trong số họ tiếp tục đeo băng thậm chí rất lâu sau khi phẫu thuật như một biểu tượng của sự giàu có để chứng tỏ rằng họ có đủ khả năng chi trả cho loại phẫu thuật này.

Nguồn: http://danviet.vn/mot-so-truyen-thong-lam-dep-ki-di-cua-phu-nu-chau-a-50202113917434700.htmNguồn: http://danviet.vn/mot-so-truyen-thong-lam-dep-ki-di-cua-phu-nu-chau-a-50202113917434700.htm