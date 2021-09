Top 15 cách làm mặt nạ sữa chua giúp trị mụn trắng da an toàn hiệu quả

Mặt nạ sữa chua là phương pháp làm đẹp da được nhiều chị em phụ nữ yêu thích lựa chọn bởi cung cấp các dưỡng chất và vitamin thiết yếu để bạn sở hữu làn da trắng sáng hồng hào. Dưới đây là tổng hợp 15 cách làm mặt nạ sữa chua giúp trị mụn dưỡng da an toàn hiệu quả.

Cách làm mặt nạ sữa chua

1. Mặt nạ sữa chua mật ong

Mật ong chứa nhiều Fructose và glucose sẽ tấn công vi khuẩn gây đốm đen, trị mụn viêm từ đó trả lại làn da sáng hồng. Khi mật ong kết hợp với sữa chua giúp hỗ trợ sát khuẩn bề mặt, tẩy tế bào sừng hóa và kiểm soát lượng bã nhờn bám dính.

- Nguyên liệu: 1 thìa mật ong và 2 thìa sữa chua.

- Cách thực hiện:

+ Cho 1 thìa mật ong và 2 thìa sữa chua vào trộn đều với nhau thu được hỗn hợp dạng lỏng.

+ Cho hỗn hợp lên vùng da đã làm sạch rồi mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 15-20 phút sau đó rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng thực hiện 2-3 lần/tuần để da được thẩm thấu các dưỡng chất và trắng sáng mịn màng.

2. Mặt nạ sữa chua không đường

Sữa chua không đường chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết giúp phục hồi và kích thích tế bào da mới phát triển. Sử dụng sữa chua không đường làm trắng da là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn.

- Nguyên liệu: 1 hộp sữa chua không đường.

- Cách thực hiện như sau:

+ Rửa sạch mặt bằng nước ấm để loại bỏ tối đa bụi bẩn còn bám trên da và làm cho da có thể sẵn sàng tiếp nhận dưỡng chất.

+ Dùng khoảng 1/3 hộp sữa chua thoa đều lên mặt để yên trong 15-20 phút để các dưỡng chất có đủ thời gian ngấm sâu.

+ Rửa sạch da bằng nước lạnh để thu nhỏ lỗ chân lông và cảm nhận làn da tươi mới, hãy thực hiện chăm chỉ 2-3 lần/ tuần để làn da của bạn sẽ trắng mịn dần lên trông thấy.

3. Mặt nạ sữa chua nghệ

Nghệ tươi hay tinh bột nghệ chứa nhiều hàm lượng chất Cucurmin giúp làm đẹp da, hỗ trợ cải thiện viêm sưng hiệu quả. Sử dụng nghệ khi trộn lẫn với sữa chua không đường sẽ có chất kháng sinh đặc biệt giúp hỗ trợ phá vỡ liên kết của tế bào da chết, giúp kết nối vững chắc sợi collagen với nhau.

- Nguyên liệu: 1 thìa tinh bột nghệ và 2 thìa sữa chua.

- Cách thực hiện như sau:

+ Cho 1 thìa bột nghệ nguyên chất và sữa chua không đường trộn đều với nhau thu được hỗn hợp sền sệt.

+ Sử dụng hỗn hợp này bôi lên vùng da đã làm sạch để trong khoảng 15-20 phút đến khi mặt nạ khô lại thì xả với nước mát

+ Áp dụng thực hiện 2-3 lần/tuần để da thêm trắng sáng mịn màng.

4. Mặt nạ sữa chua mật ong nghệ

Mât ong rất giàu vitamin B, C và các khoáng chất cần thiết giúp bảo vệ da một cách tuyệt đối, tạo nên một lớp màng chắn an toàn để che chắn, bảo vệ cho da. Khi kết hợp sữa chua với nghệ tạo ra loại mặt nạ kích thích làn da trắng hơn và hạn chế được sự lão hoá da do thời gian và ô nhiễm, khói bụi.

- Nguyên liệu: 1 thìa mật ong, 1 thìa bột nghệ và 3 thìa sữa chua.

- Cách thực hiện:

+ Trộn mật ong bột nghệ và sữa chua với nhau thu được hỗn hợp.

+ Sử dụng hỗn hợp thoa đều lên da để thư giãn trong khoảng 15-20 phút sao cho các dưỡng chất thẩm thấu vào da.

+ Bạn rửa lại với nước mát lau khô rồi bôi kem dưỡng ẩm để có làn da trắng sáng mịn màng.

5. Mặt nạ sữa chua yến mạch

Bột yến mạch với thành phần giàu vitamin B, E giúp nuôi dưỡng da trắng hồng rạng rỡ, mượt mà, xua tan thâm sạm. Khi bột yến mạch kết hợp với sữa chua giúp ngăn ngừa mụn, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa trên da, tái tạo bề mặt, dưỡng da khỏe mạnh, tươi trẻ lâu.

- Nguyên liệu chuẩn bị: 3 thìa sữa chua không đường, 2 thìa bột yến mạch

- Cách làm:

+ Cho sữa chua và yến mạch vào trộn đều thu được hỗn hợp.

+ Sử dụng hỗn hợp này bôi lên vùng da trong khoảng 15-20 phút để các dưỡng chất thấm sâu sau đó rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng thực hiện đều đặn 2 – 3 lần/tuần sẽ khiến làn da sẽ dần dần cải thiện, sáng màu, mượt mà, tươi tắn, căng mịn.

6. Mặt nạ sữa chua khoai tây

Khoai tây chứa nhiều dưỡng chất có đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho da như vitamin C, Kali, vitamin B, magie….Khi kết hợp khoai tây kết hợp với sữa chua sẽ tạo loại mặt nạ giúp tăng khả năng tự phục hồi da, cấp nước và làm suy yếu sắc tố melanin gây sạm da, nám, tàn nhang.

- Nguyên liệu: 2 thìa sữa chua và 1 củ khoai tây.

- Cách thực hiện:

+ Rửa sạch khoai tây, để nguyên vỏ và hấp cách thủy.

+ Bóc sạch vỏ, đánh nhuyễn và trộn với sữa chua ( cân bằng tỷ lệ sữa chua với khoai tây sao cho chúng đồng nhất và sánh mịn).

+ Dùng tay để đắp hỗn hợp trên lên da, giữ nguyên trong 10 đến 15 phút.

+ Thực hiện theo chu kì 3 ngày đắp 1 lần.

7. Mặt nạ sữa chua chanh

Sữa chua giúp làm sạch và ức chế sự sản sinh bã nhờn, làm thông thoáng lỗ chân lông, tiêu diệt vi khuẩn, giảm sưng viêm. Kết hợp sữa chua và chanh có khả năng tẩy tế bào chết tốt, giúp lột rửa lớp bụi bẩn khỏi khuôn mặt.

- Nguyên liệu: 1 hũ sữa chua và ⅓ thìa nước cốt chanh.

- Cách làm:

+ Trộn đều một hũ sữa chua không đường với 1/4 trái chanh vắt nước thu được hỗn hợp.

+ Sử dụng hỗn hợp này thoa đều lên mặt sau đó massage nhẹ bằng tay theo vòng tròn, giữ từ 5 đến 7 phút rồi rửa mặt thật sạch bằng nước mát.

+ Áp dụng thực hiện 2-3 lần/tuần để da trắng sáng mịn màng.

8. Mặt nạ sữa chua nha đam

Trong thành phần của nha đam và sữa chua có rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất giúp da khỏe hơn từ sâu bên trong tế bào và đồng thời cũng giúp bảo vệ da mặt.

- Nguyên liệu: 1 hộp sữa chua và 1 nhánh nha đam.

- Cách thực hiện:

+ Lấy 1 cành nha đam rồi rửa sạch với nước mát sau đó tách lấy phần gel xay nhuyễn và khuấy đều cùng khoảng 3 thìa sữa chua không đường đến khi hỗn hợp.

+ Bạn hãy dùng nó để thoa lên mặt trong khoảng thời gian khoảng 30 phút để các tinh chất trong hỗn hợp ngấm vào da.

+ Bạn rửa mặt thật sạch lau khô rồi bôi kem dưỡng ẩm. Áp dụng 2-3 lần/tuần để da thêm trắng sáng mịn màng.

9. Mặt nạ sữa chua vitamin E

Vitamin E là một trong những dưỡng chất thiết yếu giúp da trắng sáng mịn màng. Sự kết hợp giữa vitamin E cùng sữa chua tạo nên loại hỗn hợp lưu thông mạch máu diễn ra mau hơn, kích hoạt tính năng tự động phục hồi sắc tố sáng da vốn có, giúp da trắng hồng tự nhiên.

- Nguyên liệu: 1 hộp sữa chua không đường + 2 viên nén vitamin E.

- Cách thực hiện như sau:

+ Trộn sữa chua không đường kết hợp với 2 viên nén vitamin E thu được hỗn hợp.

+ Sử dụng hỗn hợp này bôi lên vùng da để trong khoảng 15 phút để hấp thụ tối đa dưỡng chất trong sữa chua, sau đó rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng tần suất 3 lần/tuần vào buổi tối để da thêm trắng sáng.

10. Mặt nạ sữa chua trứng gà

Lòng trắng trứng gà có khả năng diệt khuẩn, kháng viêm, làm suy yếu hắc tố melanin gây mụn, sạm da, nám, tàn nhang. Sự kết hợp mặt nạ sữa chua kết hợp với trứng gà giúp tăng sức mạnh trị mụn và làm sáng da tốt hơn.

- Nguyên liệu: ½ hộp sữa chua không đường và 1 lòng trắng trứng gà.

- Cách làm như sau:

+ Cho sữa chua và lòng trắng trứng gà vào trộn đều với nhau thu được hỗn hợp.

+ Sử dụng hỗn hợp bôi lên toàn bộ vùng da mặt, tại vùng đầu mũi bạn nên quét 2 lớp để lấy sạch nhân mụn đầu đen.

+ Để yên trong 15 phút cho tới khi mask khô thì bạn rửa lại mặt với nước ấm.

+ Thực hiện 2-3 lần/ tuần, duy trì để cảm nhận hiệu quả.

11. Mặt nạ sữa chua trà xanh

Trà xanh chứa nhiều thành phần giúp kháng khuẩn, giảm viêm sưng hiệu quả. Sử dụng sữa chua kết hợp với trà xanh tạo nên loại hỗn hợp sẽ bóc tách nhân mụn, loại bỏ nhân mụn gây viêm sưng ở mụn bọc.

- Nguyên liệu: 1 hộp sữa chua không đường và 2 thìa bột trà xanh.

- Cách thực hiện như sau:

+ Cho 2 muỗng cafe trà xanh nguyên chất vào hộp sữa chua không đường và đảo trộn thành hợp chất sánh mịn.

+ Dùng chổi trang điểm quét một lớp mỏng mặt nạ lên da và thư giãn để trà xanh phát huy công dụng trị mụn.

+ Giữ yên cho mask khô lại trong 10 đến 15 phút, xả sạch bột trà xanh lại với nước.

+ Cách 2-3 ngày đắp 1 lần để da khô thoáng, không còn mụn.

12. Mặt nạ sữa chua bơ

Trong quả bơ có chứa rất nhiều vitamin E,vitamin A, vitamin C, biotin và các acid béo, những dưỡng chất chống oxy hóa, đẩy lùi các gốc tự do gây hư hại tế bào da của bạn, từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm. Sự kết hợp giữa bơ và sữa chua giúp dưỡng ẩm và làm trắng da hiệu quả, làm mờ các vết thâm, đốm đen trên da.

- Nguyên liệu: 2 thìa sữa chua không đường và ¼ quả bơ chín.

- Cách thực hiện như sau:

+ Cho bơ chín vào trong bát và dùng muỗng dầm cho thật nhuyễn sau tiến hành trộn sữa chua không đường vào trong bơ, dùng muỗng trộn thật đều tạo thành hỗn hợp sền sệt

+ Rửa mặt thật sạch với nước ấm để có thể hấp thụ dưỡng chất tốt nhất

+ Thoa đều hỗn hợp mặt nạ bơ sữa chua lên mặt kết hợp dùng tay massage thật nhẹ nhàng gương mặt theo vòng trong trong 2 – 3 phút giúp da mặt thư giãn.

+ Thư giãn với mặt nạ sữa chua bơ trong khoảng 15-20 phút.

+ Rửa lại mặt thật sạch với nước ấm, rồi rửa lại với nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

13. Mặt nạ sữa chua chuối

Mặt nạ dưỡng da kết hợp từ sữa chua và chuối tạo nên một “thần dược” làm đẹp hiệu quả giúp bạn sở hữu một làn da hoàn hảo không tì vết như mong muốn.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: ½ quả chuối chín và 3 thìa sữa chua không đường.

- Cách thực hiện như sau:

+ Bạn lột vỏ ½ quả chuối đã chuẩn bị, nghiền nhuyễn và trộn đều với sữa chua không đường tạo thành một hỗn hợp mềm mịn.

+ Rửa sạch mặt và thoa hỗn hợp lên mặt kết hợp massage nhẹ nhàng giúp da mặt thư giãn

+ Thư giãn 15-20 phút và rửa sạch mặt lại với nước ấm, để khô tự nhiên.

14. Mặt nạ sữa chua cà rốt

Đắp mặt nạ cà rốt và sữa chua là công thức rất hữu hiệu trong việc giúp phái đẹp sớm sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ, mịn màng như ý, không còn vẻ sạm đen thiếu sức sống kém sắc.

- Nguyên liệu: 1 củ cà rốt và 2 thìa sữa chua không đường.

- Cách thực hiện như sau:

+ Cà rốt rửa sạch gọt vỏ sau đó cho vào máy ép lấy nước.

+ Bạn trộn 3 thìa nước ép với 2 thìa sữa chua thu được hỗn hợp.

+ Rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt hoặc tẩy trang kỹ lưỡng, đảm bảo da mặt thông thoáng để chất dinh dưỡng thẩm thấu tốt hơn.

+ Thư giãn khoảng 20 phút giúp mặt nạ phát huy tối đa hiệu quả mang lại. Cuối cùng gỡ mặt nạ xuống và dùng nước ấm vệ sinh sạch sẽ lại.

15. Mặt nạ sữa chua bột đậu đỏ

Bột đậu đỏ được xem là thần dược làm đẹp với công dụng dưỡng trắng da, xóa mờ thâm nám, trị mụn hiệu quả. Sử dụng bột đậu đỏ kết hợp với sữa chua giúp chống oxy hóa, giúp da đều màu và chống lão hóa da hiệu quả.

- Nguyên liệu: 2 thìa bột đậu đỏ và 2 thìa sữa chua.

- Cách thực hiện như sau:

+ Trộn 2 nguyên liệu vào với nhau và dùng thìa hòa chúng thành hỗn hợp đồng nhất có dạng sền sệt.

+ Rửa mặt sạch với nước, sau đó lau khô và bôi hỗn hợp đậu đỏ + sữa chua lên da.

+ Lưu mặt nạ này trên da trong khoảng thời gian 15 phút, sau đó rửa lại sạch bằng nước.

Lưu ý: Nên đắp mặt nạ bột đậu đỏ này từ 2 -3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Những lưu ý khi đắp mặt nạ sữa chua

- Đắp mặt nạ sữa chua hằng ngày có tốt không?

Sữa chua là thành phần lành tính không chứa chất lột tẩy nên về cơ bản nó rất tốt cho da. Tuy nhiên, đắp mặt nạ sữa chua mỗi ngày sẽ khiến da luôn trong trạng thái phục hồi nên rất dễ bị bắt nắng, một số trường hợp đặc biệt còn khiến da bị đen sạm hơn.

Bạn chỉ nên duy trì 2-3 lần/tuần để da thẩm thấu được các dưỡng chất.

- Có nên đắp mặt nạ sữa chua qua đêm?

Mặt nạ sữa chua không nên để qua đêm sẽ mang đến những hậu quả như bề mặt da bị bí tắc, không được trao đổi chất nên khô rát, thiếu nước nghiêm trọng. Vì vậy, bạn chỉ nên đắp từ 15-20 phút, tối đa 30 phút.

- Tại sao nên sử dụng sữa chua không đường làm mặt nạ?

Sữa chua có đường sẽ hạn chế khả năng hấp thụ dưỡng chất của da. Bạn nên lựa chọn sữa chua không đường làm công thức trắng da.

