Kim Kardashian không còn là "siêu vòng ba nước Mỹ"

Thứ Tư, ngày 09/11/2022 10:29 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nổi tiếng với biệt danh “siêu vòng ba nước Mỹ”, Kim Kardashian ở hiện tại mảnh mai và thon gọn hơn nhiều.

Xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải CFDA 2022 tối 7/11 trong chiếc váy nhựa xuyên thấu bó sát cơ thể, Kim Kardashian gây bất ngờ với hình ảnh quý cô thanh lịch, sang chảnh và mảnh mai thấy rõ. Ảnh: Shutterstock.

Sự thay đổi vóc dáng của Kim bắt đầu từ sự kiện Met Gala 2022 vào tháng 5. Nữ tỷ phú sinh năm 1980 giảm hơn 7 kg trong ba tuần để có thể mặc chiếc váy nổi tiếng mà Marilyn Monroe diện trong tiệc sinh nhật của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là John F. Kennedy vào năm 1962. Kể từ đó, Kim giảm được thêm gần 2,3 kg. Ảnh: Shutterstock/ Getty Images.

Tiêu chuẩn ngoại hình mà Kim đang theo đuổi cách xa so với hình ảnh người phụ nữ thích khoe đường cong ngoại cỡ trên chương trình truyền hình thực tế hơn 10 năm trước. Cô từng nổi tiếng với danh xưng Kim "siêu vòng ba" hay "siêu vòng ba nước Mỹ", trở thành một trong những hình mẫu được nhiều phụ nữ theo đuổi. Ảnh: Shutterstock/ BackGrid.

Người ta vẫn nhớ đến bức ảnh chụp năm 2009. Khi đó, Kim mặc bikini họa tiết da rắn màu sô cô la phô bày đường cong "bốc lửa" trên bãi biển. Theo thời gian, vòng ba của Kim ngày một tăng kích cỡ. Đỉnh điểm là bức ảnh cô mặc quần bơi bé xíu lộ vòng ba to bất thường năm 2017. Kim luôn khẳng định đường cong hoàn toàn tự nhiên. Trong mùa 6 của Keeping Up With The Kardashians, bà mẹ 4 con thậm chí tìm đến bác sĩ chụp X-quang để chứng minh với người hâm mộ không độn mông. Dù vậy, người đẹp thừa nhận chuyển mỡ từ vùng cơ thể này sang vùng cơ thể khác để có được thân hình "đồng hồ cát" hoàn hảo. Ảnh: Splashnews.com.

Tuy nhiên, sau khi thay đổi chuẩn mực cái đẹp trong tư tưởng của một bộ phận không nhỏ phụ nữ, Kim hiện tại theo đuổi cơ thể thon thả, săn chắc hơn. Trong cuộc phỏng vấn trên ấn bản tháng 8 của Allure, Kim thừa nhận áp dụng phương pháp giảm cân khắc nghiệt. Bên cạnh luyện tập cường độ cao với huấn luyện viên cá nhân, cô chuyển sang chế độ "ăn sạch" và cắt bỏ hoàn toàn đường nạp vào cơ thể - điều mà bà chủ Skims nhận định là quá khó đối với cô. Ảnh: BackGrid.

Vốn là người ăn chủ yếu thực vật, Kim chuyển sang chế độ ăn nhiều thịt với hy vọng tăng cơ và giảm mỡ nhanh chóng. Tuy nhiên, thay đổi này khiến bệnh vảy nến tái phát, thậm chí chuyển biến nghiêm trọng sang viêm khớp vảy nến. "Tôi không thể cử động tay. Tôi bị hoảng sợ", cô kể. Mặc dù chịu đựng đau đớn, Kim vẫn bảo vệ chế độ ăn kiêng của mình. Cô khẳng định không làm điều gì bất lợi cho cơ thể. Ảnh: Splashnews.com.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Kim tiết lộ chưa bao giờ tiêm chất làm đầy nhưng có sử dụng botox ở trán. Nữ doanh nhân 42 tuổi thừa nhận ghét đôi tay vì chúng nhăn nheo và thô kệch. Dù vậy, cô chấp nhận những khuyết điểm cơ thể và nỗ lực để trở nên hoàn hảo hơn. Ảnh: Splashnews.com.

