Kiểu tóc giúp IU tròn vai nữ sinh trong 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

Tạo hình nhân vật Oh Ae Sun thời trẻ.

Đảm nhận vai Oh Ae Sun trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, IU được khen cả về khả năng diễn xuất lẫn tạo hình phù hợp. Tờ News 1 nhận xét nữ diễn viên sinh năm 1993 có làn da đẹp, đường nét trong trẻo và trẻ như sinh viên năm nhất. Bên cạnh đó, mái tóc bob cổ điển cũng là một trong những yếu tố giúp IU hóa thân quãng thời gian đi học của Oh Ae Sun thành công dù đã bước sang tuổi 30.

Cô để kiểu tóc bob ngắn qua tai khoảng 2-3 cm, phần đuôi tóc hơi cong nhẹ, ôm về phía mặt, tạo diện mạo trẻ trung, năng động. Để phù hợp với bối cảnh thời gian của phim, tóc được rẽ ngôi 7/3 và thường xuyên vén gọn phần tóc mái sau tai, làm điệu với kẹp tóc, tạo cảm giác cổ điển.

Nữ chính Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum đóng) của phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'.

IU (tên thật là Lee Ji Eun), 31 tuổi, ca hát từ năm 15 tuổi. Cô được truyền thông Hàn gọi là "Em gái quốc dân", "Nữ hoàng nhạc số" và lấn sân diễn xuất từ năm 2010. Người đẹp ghi dấu với phim Dream High, You Are the Best, Lee Soon Shin, Producer, Hotel de Luna, Moon Lovers. Gần đây, cô tạo tiếng vang khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Phim lấy bối cảnh ở đảo Jeju, kể về mối tình của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum). Ae Sun là cô gái thông minh, sinh ra trong gia đình nghèo, có mẹ làm thợ lặn. Cô và Gwan Sik vượt nhiều biến cố để xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi nấng con cái.