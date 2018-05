Khi không son phấn, những mỹ nhân này trông trẻ đẹp bất ngờ!

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 14:12 PM (GMT+7)

Làm đẹp cùng SAO Sự kiện:

Dưới đây là các mỹ nhân điển hình không cần nhờ cậy đến son phấn mà vẫn xinh đẹp.

Mặt mộc không phải với ai cũng là cơn ác mộng! (Hình minh họa)

Đối với phụ nữ, xuống phố hoặc bị chụp ảnh trong khi son chưa kịp tô, phấn chưa thoa lên mặt thì chẳng khác nào cơn ác mộng giữa ban ngày!

Thế nhưng, với những người sở hữu nhan sắc trời phú thì lại có đôi chút khác biệt. Họ vẫn tỏa sáng cả khi để mặt mộc, thậm chí trông còn trẻ ra đến vài tuổi khi không có lớp make up dày cộp ngự trên mắt, trên môi.

Dưới đây là các mỹ nhân điển hình không cần nhờ cậy đến son phấn mà vẫn xinh đẹp, thậm chí còn khiến người ta giật mình vì độ trẻ trung:

Nữ ca sĩ Christina Aguilera vừa gây xôn xao khi xuất hiện trên một tạp chí với gương mặt được cho là mộc hoàn toàn. Rõ ràng, so với hình ảnh bên trái được make up kỹ lưỡng, giọng ca Genie in a bottle khi không son phấn có lẽ phải trẻ ra tới chục tuổi!

Hơi nhạt nhạt khi không có kem nền, son môi và kẻ mắt kỹ lưỡng nhưng Lady Gaga trông thật dịu dàng và sở hữu các đường nét không hề thua kém mỹ nhân nào.

Các đường nét trên mặt Kylie Jenner đã khá nổi trội nên dù không phấn son, bà mẹ một con vẫn rất xinh đẹp.

Diễn viên người Anh Michelle Keegan không hề xuống sắc cả khi mới ngủ dậy. Chiếc mũi thanh tú, xương quai hàm gọn gàng cùng cặp môi đầy đặn rõ ràng không chỉ là sản phẩm của các phù thủy make up!

Có lẽ Megan Fox nên tập để mặt mộc nhiều hơn vì cô trông như bản sao của chính mình, nhưng trẻ ra ít nhất là 5 tuổi.

Kim trông không quá quyền lực khi thiếu đi lớp make up dày nhưng bù lại, người đẹp khoe được làn da mịn màng không tì vết cùng các đường nét thanh tú trên khuôn mặt.

Khi trang điểm đậm, Bella Hadid được đánh giá là khá “dữ”, nhưng khi cởi bỏ lớp phấn son, cô trở về là một cô gái 21 tuổi trẻ trung, tươi mới.

Sở hữu nhan sắc xuất sắc cùng làn da màu óng ả nên dù thiếu đi son phấn, chân dài Jourdan Dunn vẫn cứ tỏa sáng ngời ngời!

Nữ ca sĩ bốc lửa Nicole Scherzinger cũng là trường hợp nên chăm để mặt mộc hơn vì mặt mộc của cô thực sự xuất sắc!

Cựu thành viên nhóm nhạc Girls Aloud, Cheryl dù có phấn son hay không thì vẫn khiến người ta “rụng tim” vì vẻ ngoài xinh đẹp.

Mặt mộc của Gigi Hadid không quá xuất sắc nhưng giúp cô trông đúng với lứa tuổi 22 hơn.

“Nụ hồng Anh” Rosie Huntington Whiteley có lẽ không cần đầu tư mua đồ make up làm gì vì có trang điểm hay không thì cô vẫn đẹp tới nao lòng.