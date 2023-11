Irina Shayk quyến rũ hút 23 triệu người "mê đắm" ở tuổi U40 nhờ hạnh phúc

Irina khoe vẻ đẹp quyến rũ trên trang bìa tạp chí Elle số ra tháng 11/2023.

Irina (sinh năm 1986 tại Yemanzhelinsk, Nga) là một trong những người mẫu đắt giá nhất hiện nay. Cô thu hút 23,2 lượt follow trên trang Instagram cá nhân. Ngoài ra, cô với biệt danh "tình cũ CR7". Mới đây, người đẹp này gây chú ý khi làm mẫu trang bìa cho tạp chí Elle số tháng 11/2023. Người đẹp thu hút với thần thái, body nóng bỏng ở tuổi 37.

Tại đây, bà mẹ 1 con cũng có những chia sẻ gây chú ý về cuộc sống, thời trang và bí quyết làm đẹp. Cô cho hay đã chuyển đến New York sống và chăm sóc con gái, chăm chỉ làm việc. Kể từ thời điểm lần đầu xuất hiện trên tạp chí áo tắm Sports Illustrated năm 2007 cho đến nay Irina Shayk đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, trải qua không ít sự thay đổi, làm mới mình để nâng cấp bản thân, ngày càng phát triển hơn trong nghề.

Irina Shayk chăm sóc bản thân để khỏe - đẹp ở cả bên trong lẫn bên ngoài.

Irina Shayk cho hay dù là mẹ đơn thân và tất bật với công việc, song làm đẹp luôn là ưu tiên hàng đầu của cô. Cô yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và cảm thấy thoải mái, tự tin khi được là chính mình. Cô nhấn mạnh: "Không phải ai cũng thích bạn đâu. Và tôi không muốn mọi người đều thích tôi. Tôi là chính tôi. Tôi sẽ không thay đổi bởi vì ai đó không liên quan gì đến cuộc sống của tôi nói điều gì đó". Đó cũng là lý do mà tại thời điểm mới vào nghề, cô liền từ chối khi được những người đại diện các nhãn hàng yêu cầu phải cắt tóc, nhuộm màu vàng và giảm 10 kg để lộ rõ đường cong hình thể.

Chia sẻ trên Elle, cô cho hay mọi thường thường nghĩ cô can thiệp những công nghệ hiện đại hay đến những spa lớn, song thực tế trái ngược hoàn toàn. Địa chỉ làm đẹp quen thuộc của cô là một quán nhỏ nằm ở Little Italy của New York. Cô thường tiêu tốn khoảng giá 715 USD (khoảng 18 triệu đồng) cho mỗi lần đến spa để thực hiện “Phương pháp chăm sóc da mặt tối ưu” - bao gồm các liệu pháp giúp làn da được sáng mịn và mềm mại hơn. Liệu pháp massage còn có tác dụng làm săn chắc, giúp mặt thon gọn tự nhiên hơn.

Irina Shayk cũng chia sẻ đây là bộ trang phục yêu thích nhất của cô.

"Tôi tránh xa ánh nắng mặt trời, uống nhiều nước và chắc chắn sẽ ngủ rất nhiều. Khi bạn được nghỉ ngơi đủ và đúng cách, bạn sẽ cảm thấy mình tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều. Và điều quan trọng nữa là bạn phải cảm thấy hạnh phúc. Bởi khi bạn hạnh phúc, nguồn năng lượng đó sẽ khiến bạn trông tự tin và hấp dẫn hơn", cô chia sẻ những điều đặc biệt quan trọng giúp bản thân giữ mãi vẻ ngoài khỏe - đẹp ở tuổi 37.

Ngoài ra, cô tập pilates, chạy bộ, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học chứ không ép mình phải nhịn ăn.

Irina Shayk trên sàn diễn thời trang.

Cô cho hay bản thân cũng không ngại chụp hình nội y, diện trang phục kiệm vải trình diễn trên sàn catwalk, bởi đó là công việc và không hề phản cảm. Thế nên, cô cảm thấy khó chịu khi mọi người phân loại người mẫu "quảng cáo" và "thời trang". "Có lẽ những người mẫu sinh ra có cha mẹ giàu có, họ được quyền kén chọn, nhưng tôi thì không. Bạn biết đó, tôi phải thanh toán các hóa đơn của mình. Tôi không có người chồng giàu có, không có bố nuôi nên tôi làm việc để chi trả mọi thứ", cô chia sẻ.

