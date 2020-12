Hoàng Thùy Linh, bạn gái tin đồn Sơn Tùng bị "dìm hàng nhan sắc" trên truyền hình

Chủ Nhật, ngày 13/12/2020 10:30 AM (GMT+7)

Nhan sắc đời thực của 4 người đẹp bị "dìm hàng" trên sóng truyền hình.

Cách đây vài ngày, Hoàng Thùy Linh tham gia chương trình Bài hát đầu tiên với vai trò khách mời. Nữ ca sĩ 8X gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm cùng trang phục tươi tắn. Tuy nhiên, trong một vài khoảnh khắc mà máy quay "lia" tới, Hoàng Thùy Linh lại bị fan soi chiếc mũi "đặc biệt".

Ở góc nhìn nghiêng, có thể thấy mũi của Hoàng Thùy Linh bị lệch. Một số khán giả cho rằng do góc quay dìm hàng nữ ca sĩ, tuy nhiên cũng có người cho rằng có thể do lỗi make up.

Trong ảnh nữ ca sĩ tự đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy chiếc mũi của cô vẫn bình thường, không hề bị xiêu vẹo, hay lệch một bên. Nhiều người cho rằng, có thể do lỗi make up đánh khối chưa đều màu khiến Hoàng Thùy Linh bị hiểu nhầm.

Vài năm gần đây, Hoàng Thùy Linh ít khi tham gia các chương trình truyền hình. Mới đây, nữ ca sĩ quê Vĩnh Phúc gây ấn tượng khi đóng chính trong phim điện ảnh Trái tim quái vật sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Bên cạnh công việc đóng phim, Hoàng Thùy Linh còn tạo được nhiều bản hit đình đám như Kẻ cắp gặp bà già, Để mị nói cho mà nghe, Làm gì phải hốt, Duyên âm...

Trước Hoàng Thùy Linh, Thiều Bảo Trâm từng gây sốt cộng đồng mạng khi xuất hiện trong chương trình Giọng ai giọng ai vì ngoại hình khác lạ ngoài đời. Trên sóng truyền hình, bạn gái tin đồn Sơn Tùng trông mập mạp hơn. Nhiều người cho rằng, Thiều Bảo Trâm bị tổ chương trình "dìm" nhan sắc.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ 9X phải lên tiếng giải thích với người hâm mộ: “Các bạn cứ bảo sao có clip mặt tôi tròn, clip khác mặt lại bé. Cũng do góc máy đó, xem nhiều video khác đâu có bị vậy, thực sự buồn khi máy quay không hợp vía”. Bạn gái tin đồn Sơn Tùng còn đăng tải hình ảnh chụp ngoài đời cùng bộ trang phục khi tham gia Giọng ải giọng ai.

Nữ ca sĩ 9X cho biết thêm, cô còn chăm chỉ tập luyện, ăn uống khoa học để giữ gìn vóc dáng cân đối. Yoga và chạy bộ là hai môn thể dục được Thiều Bảo Trâm yêu thích.

Ngoài đời, bạn gái tin đồn Sơn Tùng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình nóng bỏng. Ngay sau khi bị cư dân mạng chê bai nhan sắc trên truyền hình, Thiều Bảo Trâm đã tung bộ ảnh diện bikini gợi cảm.

Giọng ca sinh năm 1994 tự tin diện bikini khoe đường cong nuột nà.

Dù nhiều lần bị fan soi bằng chứng hẹn hò với Sơn Tùng M-TP song cả hai chưa bao giờ lên tiếng nói về chuyện tình cảm trên mặt báo.

Elly Trần cũng bị "dìm" nhan sắc không thương tiếc khi tham gia một chương trình truyền hình. Bà mẹ hai con lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt khiến fan suýt không nhận ra.

Khi đảm nhận vai trò MC trong một sự kiện gần đây, Elly Trần đã "phục thù" thành công. Bà mẹ hai con được khen ngợi hết lời vì nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ. Nhiều người cho rằng, lần lên sóng trước đó do góc quay không cẩn thận vô tình "dìm hàng" nhan sắc của cô.

Cựu hot girl Sài thành hiện tại ít tham gia các chương trình truyền hình. Thỉnh thoảng, cô mới xuất hiện tại một vài sự kiện.

Dù đã trải qua hai lần sinh nở song Elly Trần vẫn giữ được vóc dáng thon thả, gọn gàng. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh năm 1987 thường xuyên đăng tải hình ảnh quyến rũ.

Bảo Thy khiến fan ngỡ ngàng với vẻ ngoài đầy đặn khi tham gia một chương trình truyền hình.

Thậm chí, chính nữ ca sĩ cũng thừa nhận cô tăng cân sau khi lấy chồng: "Mừng quá, 2 show ghi hình sát ngày nhau thì chương trình trước mặt đựng được 8 chén chè. Chương trình hôm nay chỉ còn 4 chén mà thôi, hy vọng lần tới còn 2 chén 2 bên thôi là đủ nha".

Ngoài đời, nữ ca sĩ sinh năm 1988 sở hữu gương mặt thon thả, cân đối.

Trên mạng xã hội, Bảo Thy chia sẻ nhiều hình ảnh diện bikini nóng bỏng trong những chuyến đi du lịch cùng ông xã đại gia. Nữ ca sĩ 8X còn tự hào khoe những bức ảnh đẹp lung linh do chính ông xã làm phó nháy.

Khoảnh khắc diện bikini khoe dáng nóng bỏng của Bảo Thy gây sốt trên mạng xã hội.

Nguồn: https://danviet.vn/hoang-thuy-linh-ban-gai-tin-don-son-tung-bi-dim-hang-nhan-sac-tren-truyen-hin...Nguồn: https://danviet.vn/hoang-thuy-linh-ban-gai-tin-don-son-tung-bi-dim-hang-nhan-sac-tren-truyen-hinh-502020121214096.htm