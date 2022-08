"Hiện tượng nhan sắc tuổi 15" sở hữu cơ bụng 1-1 sắc nét như kẻ vẽ

Thứ Ba, ngày 23/08/2022 11:05 AM (GMT+7) Chia sẻ

Không chỉ có gương mặt xinh đẹp, Jang Won Young còn có lợi thế chiều cao cùng hình thể cân đối.

Jang Won Young có biệt danh "hiện tượng nhan sắc tuổi 15" khi gây chú ý vì ngoại hình đẹp ở thời điểm tham gia chương trình tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ cô mới 15 tuổi (tuổi Hàn).

Mới đây, nhóm nhạc IVE trở lại với ca khúc "After Like" thu hút sự chú ý của các fan K Pop. Đặc biệt là thành viên Jang Won Young vốn đang được công chúng Hàn Quốc đặc biệt yêu thích. Cô gái sinh năm 2004 có đôi mắt to tròn, gương mặt đáng yêu, nụ cười tươi tắn được so sánh với loài thỏ.

Khoảng khắc khoe cơ bụng gây chú ý của Jang Won Young trong MV.

Bên cạnh đó Jang Won Young còn nổi bật với chiều cao 1m73. Ngoài ra, cô có vòng eo nhỏ, cơ bụng nổi múi 1-1. Cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra điều này trong MV mới của nhóm. Dù chỉ lướt qua vài giây nhưng cũng đủ chứng minh vóc dáng đẹp của cô.

Vóc dáng đạt chuẩn yêu thích

Với các thần tượng Hàn Quốc họ không chỉ cần tập hát, tập nhảy mà còn cần phải ngày một hoàn thiện về vóc dáng. Tiêu chuẩn cái đẹp ở Hàn Quốc hiện tại vẫn là gầy. Hơn nữa, khi xuất hiện trước ống kính vóc dáng của mỗi người sẽ bị to hơn thực tế do đó các thần tượng càng cần giảm cân nghiêm ngặt hơn để lên hình đẹp nhất.

Hình ảnh ở sân bay từng gây chú ý vì vóc dáng đẹp của Jang Won Young.

Mặc dù theo đuổi kiểu mẫu "mình hạc xương mai" nhưng công chúng không không mong muốn thần tượng giảm cân tiêu cực. Bởi vậy, họ càng yêu thích những ai có được vẻ đẹp khỏe khoắn.

Ngoài ra, chiều cao cũng là điểm cộng cho các thần tượng. Người Hàn Quốc vốn xem cao là lợi thế. Hơn nữa, điều này còn giúp dáng người của bạn nhìn thanh thoát hơn. Đối chiếu những tiêu chuẩn này ở Jang Won Young người ta thấy cô hoàn toàn khớp với thước đo.

Jang Won Young phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp tại Hàn Quốc.

Nỗ lực tập luyện chăm chỉ

Ngoài chiều cao vốn có, Jang Won Young còn chăm chỉ tập luyện. Có thể nhắc đến pilates và yoga bay. Đây đều là những vận động giúp bạn kéo giãn cơ thể một cách tự nhiên, tăng cường sự dẻo dai, đốt cháy calo để giảm cân. Cùng với đó, Jang Won Young còn tập nhảy. Các thần tượng dành nhiều thời gian để rèn luyện vũ đạo.

Jang Won Young luyện tập bộ môn yoga bay.

Để thuộc động tác đã khó, nhảy sao cho vừa uyển chuyển vừa dứt khoát càng khó hơn. Các bài tập nhảy yêu cầu toàn bộ cơ thể phải phối hợp với nhau nhịp nhàng, tác động đến tất cả các nhóm cơ từ đó tiêu hao năng lượng dư thừa đồng thời giúp bạn có thân hình săn chắc hơn.

Jang Won Young ăn đủ chất để phát triển toàn diện tuổi dậy thì.

Về chế độ ăn uống, Jang Won Young không ăn kiêng khắt khe ngược lại cô còn niềm yêu thích đặc biệt với các món ăn. Vẫn đang ở thời điểm dậy thì, Jang Won Young từng chia sẻ cô cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể để phát triển toàn diện.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34hien-tuong-nhan-sac-tuoi-1534-so-huu-co-bung-1-1-sac-net-nhu-ke-v...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/34hien-tuong-nhan-sac-tuoi-1534-so-huu-co-bung-1-1-sac-net-nhu-ke-ve-c47a10263.html