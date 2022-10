Hết bị ví giống hề Sác-lô, Trần Hạo Dân lại tiếp tục gây sốc vì mặt như Tôn Ngộ Không

Trần Hạo Dân không còn giữ được vẻ nam thần ở tuổi 53.

Trần Hạo Dân từng là mỹ nam nổi tiếng, anh từng ghi dấu trong các bộ phim kiếm hiệp.

Trần Hạo Dân (sinh năm 1969), anh nổi tiếng với các phim: Thiên Long Bát Bộ, Phong thần bảng, Yên Hoa tam nguyệt... Nhưng nhắc đến nam tài tử này, người ta sẽ nghĩ ngay đến vai Đoàn Dự trong phim Thiên Long Bát Bộ năm 1997. Vì chính vai diễn này đã giúp anh vụt sáng, trở thành ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa ngữ. Giai đoạn hoàng kim, anh có tiếng đào hoa, từng hẹn hò Xa Thi Mạn, Diệp Tuyền… Năm 2011, Trần Hạo Dân kết hôn với người đẹp Tưởng Lệ Sa và có với nhau 4 mặt con.

Trần Hạo Dân với hình ảnh mới đây.

So với bạn bè cùng thời thì Trần Hạo Dân vẫn được mệnh danh là nam thần trẻ mãi không già. Nhưng vốn chưa hài lòng với dung mạo của bản thân, nam diễn viên đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ và nhiều lần bị chỉ trích, thậm chí, sau nhiều lần can thiệp thẩm mỹ, người ta ví anh chẳng khác nào vua hề Sác-lô. Cụ thể vào tháng 8/2019 khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây cùng với Lý Nhược Đồng, nam nghệ sỹ Trần Hạo Dân khiến nhiều người nhìn mãi mới nhận ra vì gương mặt khác lạ, cứng đờ, kém tự nhiên do lạm dụng chất làm đầy. Nam tài tử cũng thừa nhận tiêm botox, filler và chỉnh sửa lông mày, căng da mặt, nhấn mí vì mí anh bị sụp do tuổi tác.

Anh từng bị ví như vua hề Sác-lơ cách đây không lâu.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 53 của Trần Hạo Dân, nam diễn viên và vợ chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, ngầm bác tin đồn hôn nhân trục trặc. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý là dung mạo của nam tài tử. Có thể thấy, anh không còn là nam tài tử điển trai ngày nào mà thay vào đó là xuất hiện nhiều dấu vết của thời gian. Gương mặt trũng sâu, làn da không còn căng bóng, thần thái lộ vẻ mệt mỏi.

Trần Hạo Dân của thời điểm hiện tại.

Nam tài tử cũng thừa nhận tiêm botox, filler và chỉnh sửa lông mày, căng da mặt, nhấn mí vì mí anh bị sụp do tuổi tác.

