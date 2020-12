Gương mặt mộc trẻ đến ngỡ ngàng của ‘nàng Dae Jang Geum’ ở tuổi U50

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 08:53 AM (GMT+7)

Hình ảnh mặt mộc của nữ diễn viên Lee Young Ae được thời báo Trung Quốc khen ngợi vì quá trẻ đẹp.

Ngày 16/12, Chinatimes đã chia sẻ và khen ngợi bức ảnh "tự sướng" của Lee Young Ae với gương mặt không trang điểm nhưng vẫn vô cùng rạng ngời trên mạng xã hội. Ngoại trừ vết chân chim nhỏ ở đuôi mắt, cô có nước da trắng trẻo, không thể nhìn thấy dấu vết của thời gian

Nữ diễn viên "Nàng Dae Jang Geum" chia sẻ, ngoài việc siêng năng dưỡng nhan, cô sẽ cố gắng điều chỉnh cảm xúc, thả lỏng tâm trạng và sống vui vẻ với gia đình và cười thật nhiều dù nhiều người nói rằng điều này có thể gây ra nếp nhăn, chóng già. Lee Young Ae trả lời: “Không quan trọng, tôi cảm thấy rằng tận hưởng cuộc sống và trân trọng khoảnh khắc mới là quan trọng nhất”

