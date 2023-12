“Em bé xinh nhất Hàn Quốc” nay đã trưởng thành, mặt tựa thiên thần, body nuột nà vạn người mê

Kim Yoo Jung hiện đang ở Việt Nam chụp ảnh họa báo.

Mới đây, thông tin Kim Yoo Jung đến Nha Trang, Việt Nam chụp ảnh họa báo được chia sẻ nhiều trên truyền thông lẫn mạng xã hội. Trong loạt ảnh make up đơn giản, mặc giản dị khoe dáng ở sân bay, nhan sắc cùng vóc dáng của "Em bé xinh nhất Hàn Quốc" nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng.

Kim Yoo Jung khỏe vẻ đẹp trưởng thành khi diện áo cô dâu trong dự án phim mới.

Gần đây, cô đang gây chú ý khi vào vai cô nàng tài phiệt Do Do Hee, nên duyên cùng ác quỷ Jeong Gu Wong (do Song Kang thủ vai) trong dự án của nhà đài SBS mang tên "My Demon". Trong đó, loạt khoảnh khắc diện váy cưới của sao nữ sinh năm 1999 gây chú ý.

Trong bộ váy trắng nền nã, thanh lịch, Kim Yoo Jung khiến người hâm mộ xuýt xoa với nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào tựa thiên thần, song lại có vóc dáng nuột nà, quyến rũ với làn da trắng mịn. Khi chứng kiến, cô bé được mệnh danh là "bảo bối", "bé gái xinh nhất Hàn Quốc" năm nào nay đã trưởng thành. Khi khoác lên mình bộ váy cưới ở tuổi 24, Kim Yoo Jung hoàn toàn chinh phục mọi ánh nhìn.

Sắc vóc ngày càng thăng hạng của Kim Yoo Jung.

Kim Yoo Jung đắt show chụp hình cho nhiều thương hiệu lớn.

Kim Yoo Jung luôn hút mọi ánh nhìn mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, đóng phim hay chụp hình quảng cáo. Những năm trở lại đây, cô hoạt động nghệ thuật tích cực với vai trò diễn viên, thu hút lượng fans đông đảo, được đánh giá cao về cả diễn xuất lẫn sắc vóc ngày càng thăng hạng.

Phong cách lẫn diễn xuất, thoát khỏi hình tượng sao nhí vốn quen thuộc với khán giả. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, cô đều cho thấy sự đầu tư về cả make up lẫn phục trang. Sao nữ chọn cho mình những diện những thiết kế khoe dáng vừa phải như đầm cúp ngực, váy hai dây,... song vô cùng nổi bật bởi nhan sắc trong trẻo, vóc dáng nuột nà. Trong tủ đồ của cô xuất hiện thêm những thiết kế trưởng thành bên cạnh áo phông, quần jean. Sự làm mới này là tất yếu bởi là người của công chúng, Kim Yoo Jung luôn cần đa dạng hóa hình ảnh bản thân.

Kim Yoo Jung xuất hiện đẹp tựa nữ thần, thu hút mọi ống kính tại các sự kiện.

Yoo Jung duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, hạn chế dầu mỡ và thường xuyên tập luyện để giữ dáng đẹp.

Kim Yoo Jung từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan rằng cô phải chú ý nhiều đến chế độ ăn uống vì rất dễ tăng cân. Để làm được điều đó, cô đã ăn bánh mì ít calo, khoai lang thay vì cơm, ăn ức gà, đậu, cá và các thực phẩm lành mạnh khác. Sao nữ này thường chia nhỏ bữa ăn, cứ cách 2-3 giờ cô sẽ ăn một lần, với một lượng nhỏ. Thực phẩm được Kim Yoo Jung yêu thích là sinh tố rau củ, salad trái cây, bí đỏ chứa hàm lượng calo thấp, giàu vitamin và chất xơ tốt cho cơ thể.

Kim Yoo Jung khoe sắc vóc thu hút.

Để giữ được vóc dáng thon thả, Kim Yoo Jung tập pilates để tăng sự dẻo dai, nhanh nhẹn cho cơ thể. Môn thể thao này còn được các thần tượng, diễn viên nổi tiếng như Jennie, Jisoo và Son Ye Jin lựa chọn để giữ dáng đẹp. Nữ diễn viên cũng luyện vũ đạo, crossfit - tăng chỉ số vận động, hỗ trợ giảm cân.

Cô hạn chế trang điểm và tẩy trang kỹ càng. Cô thường chọn tông make up nhẹ nhàng, trong trẻo làm nổi bật đường nét gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Theo The Singapore Women's Weekly, Kim Yoo Jung đặc biệt chú trọng dưỡng ẩm cho da bằng việc đắp mặt nạ, dùng kem dưỡng hằng ngày, vùng cổ và da body cũng cần được chăm sóc kỹ càng.

Làn da cũng được cô chăm sóc kỹ càng để ngày càng trẻ đẹp.

