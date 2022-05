Điều đặc biệt giúp 'nàng thơ của Hollywood' tự tin về nhan sắc

Thứ Tư, ngày 04/05/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Kirsten Dunst – nàng thơ của Hollywood đã trải qua 37 năm gắn bó với diễn xuất. Sự tự tin của cô ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp điện ảnh.

Ai là người giúp Kirsten Dunst tự tin về nhan sắc?

Kirsten Dunst chơi thân với nhà làm phim Sofia Coppola. Họ từng làm việc cùng nhau trong phim The Virgin Suicides. Theo Kirsten Dunst, Sofia Coppola chính là người đã giúp cô học cách cảm thấy mình xinh đẹp như thế nào.

Kirsten Dunst tự tin với vẻ đẹp tự nhiên.

Trong cuộc phỏng vấn, Dunst tiết lộ: ‘Làm việc với Coppola là lần đầu tiên tôi được xem như một phụ nữ xinh đẹp. Coppola mang lại sức mạnh và niềm tin cho tôi. Ở độ tuổi không còn trẻ, cô ấy đã giúp tôi biết cách cảm nhận về bản thân và vẻ đẹp của mình’.

Kirsten Dunst cũng chia sẻ, trong thời gian cô đóng vai chính trong một số bộ phim bom tấn của Hollywood, cô là trường hợp kỳ lạ khiến ngành công nghiệp điện ảnh soi mói một cách vô lý. ‘Trong thời gian khủng hoảng đó, Coppola đã mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin mà sau này tôi đã mang theo trong suốt sự nghiệp của mình. Sự thật là nhiều nhà sản xuất phim đã đề nghị tôi phải sửa răng. Mọi người chỉ cố gắng thay đổi và thao túng các nữ diễn viên trẻ theo một hình mẫu khiến họ hài lòng.

Nhưng Coppola rất đặc biệt. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp. Đó là khoảng thời gian rất quan trọng trong cuộc đời tôi để cảm thấy như vậy, thậm chí tôi còn lan tỏa được tinh thần tích cực đó cho mọi người’.

Tạo hình của Kirsten Dunst trong phim Người Nhện.

Tuy nhiên, đó chưa phải là lần đầu tiên Dunst nói về tác động của nhà làm phim Coppola đối với cuộc đời cô. Trở lại năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn với Variety, Dunst nói: ‘Cô ấy luôn là người có ảnh hưởng tốt đến tôi khi còn là một phụ nữ trẻ. Cô ấy nói với tôi: ‘Tôi thích hàm răng tự nhiên của bạn, đừng bao giờ sửa răng nhé.

Tôi nhớ sau đó mình đã tham gia bộ phim Người Nhện, và một trong những nhà sản xuất đã nói: 'Tôi cần đưa bạn đến nha sĩ'. Họ thậm chí còn sửa răng cho tôi trên tấm áp phích. Nhưng tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ thực sự làm điều đó. Coppola là cô gái đẹp nhất, tuyệt vời nhất và cô ấy nghĩ rằng hàm răng của tôi rất tuyệt. Cô ấy đã cho tôi niềm tin vào những điều nhỏ nhặt mà tôi không nhất thiết phải chối bỏ’.

Cô được truyền cảm hứng từ những phụ nữ mạnh mẽ.

Kirsten Dunst kiên định với vẻ đẹp tự nhiên

Trong một cuộc phỏng vấn khác, với Tạp chí W, nữ diễn viên một lần nữa đề cập đến ảnh hưởng của Coppola đối với lòng tự trọng của cô, đồng thời nhấn mạnh rằng những phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc đời cô đã đóng một vai trò quan trọng như thế nào trong việc cô học cách yêu bản thân.

Dunst nói: ‘Khi tôi còn trẻ, tôi có những người phụ nữ thực sự mạnh mẽ xung quanh mình, trong đó có mẹ tôi. Bà từng nói với tôi: ‘Trông con thật tuyệt, mẹ rất yêu vẻ đẹp tự nhiên của con’. Đừng thay đổi gì cả’. Dunst khẳng định: ‘Nhờ những người phụ nữ tuyệt vời như vậy, tôi đã có một cảm giác mạnh mẽ về những gì tôi cảm thấy thoải mái’.

Kirsten Dunst luôn cảm thấy thoải mái khi xuất hiện trước đám đông.

Lời khuyên của chuyên gia giúp bạn có được hàm răng trắng khỏe tại nhà

- Đánh răng với baking soda: Baking soda là một chất tẩy rửa không ăn mòn giúp tẩy sạch các vết ố mà không làm hỏng răng hoặc men răng. Thêm một ít nước vào bột baking soda để tạo ra hỗn hợp sền sệt trắng mịn mà bạn có thể sử dụng vào buổi sáng hoặc buổi tối. Các thành phần của baking soda cũng giúp chống lại vi khuẩn gây hại cho răng và giúp giảm mảng bám.

- Sử dụng than hoạt tính: Than hoạt tính là một chất hấp thụ cực kỳ hoạt tính có khả năng liên kết với các chất độc trong kẽ răng, giúp tẩy sạch các vết ố và làm trắng răng. Than hoạt tính bao gồm nhiều chất tự nhiên khác nhau, tốt nhất nên xay chúng thành dạng bột mịn nhất trước khi sử dụng. Thêm một ít nước vào bột và sử dụng ngón tay của bạn, nhẹ nhàng bôi lên răng, giữ nguyên trong một hoặc hai phút.

Lưu ý, không nên mạnh tay trong khi đánh răng bằng ngón tay cũng như không để lâu. Là một chất hấp thụ cao, nó cũng có thể hấp thụ men răng của bạn.

- Thói quen thực phẩm giúp làm trắng răng: Áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm các vitamin và khoáng chất đảm bảo răng chắc khỏe và trắng hơn. Trái cây và rau giòn, như táo, cần tây và cà rốt, giúp làm sạch răng và loại bỏ vết ố. Các sản phẩm từ sữa cũng góp phần bảo vệ và củng cố men răng.

Bạn cũng nên uống nhiều nước trong suốt cả ngày. Nước rửa trôi các mảnh vụn thức ăn. Giữ đủ nước cũng khuyến khích sản xuất nước bọt, giúp loại bỏ vi khuẩn trong miệng.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/dieu-dac-biet-giup-nang-tho-cua-hollywood-tu-tin-ve-nhan-sac-169220428...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/dieu-dac-biet-giup-nang-tho-cua-hollywood-tu-tin-ve-nhan-sac-169220428234147329.htm