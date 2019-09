Diệp Lâm Anh, vợ Mạc Hồng Quân đi sự kiện với gương mặt gây "giật mình"

Diệp Lâm Anh, vợ Mạc Hồng Quân đi sự kiện với gương mặt gây "giật mình"

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 14:04 PM (GMT+7)

Gương mặt của 2 mỹ nhân từng bị sưng húp, căng và thiếu tự nhiên sau khi can thiệp thẩm mỹ.

Diệp Lâm Anh với gương mặt gây chú ý sau phẫu thuật thẩm mỹ

Dù được mệnh danh là "bom sex" làng chân dài Việt với một cơ thể nuột nà, săn chắc đáng mơ ước nhưng nhan sắc của Diệp Lâm Anh thì từng có phong độ thất thường. Để có dung mạo xinh đẹp như hiện tại, Diệp Lâm Anh đã can thiệp dao kéo. Cô từng để khuôn mặt bị sưng và làn da căng hơi thiếu tự nhiên đi sự kiện khi đang trong giai đoạn hoàn thiện nhan sắc hậu phẫu thuật.

Việc các mỹ nhân can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ sẽ khiến họ có gương mặt na ná nhau và Diệp Lâm Anh cũng không ngoại lệ. Hình ảnh với gương mặt có làn da căng quá mức bình thường khiến cộng đồng mạng liên tưởng ngay tới Park Boom - cựu thành viên nhóm nhạc 2NE1. Nàng nghệ sĩ Kpop này đã "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ tới mức thay đổi diện mạo thành 1 người hoàn toàn khác. Thậm chí nhiều người còn ví cô như bản lỗi của dao kéo hỏng.

Nhan sắc của 2 mỹ nhân có nhiều điểm giống nhau.

Tương tự như Diệp Lâm Anh, nhưng trường hợp của người mẫu Kỳ Hân - vợ cựu cầu thủ Mạc Hồng Quân còn nghiêm trọng hơn. Hậu phẫu thuật thẩm mỹ, chân dài đã phải tham gia các sự kiện. Kỳ Hân xuất hiện với gương mặt thiếu tự nhiên. Hình ảnh này của cô khiến người nhìn liên tưởng tới hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh thuở mới đăng quang với đường nét hao hao.

Tới thời điểm này, Kỳ Hân cũng chỉ được nhớ tới với danh xưng "vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân" bởi cô đã rút chân khỏi làng giải trí để chăm sóc cho tổ ấm gia đình nhỏ và tập trung vào việc kinh doanh.

Kỳ Hân với gương mặt thiếu tự nhiên.

Kiểu trang điểm càng khiến những điểm chưa hoàn thiện của gương mặt lộ rõ.

Mặt sưng là do trong quá trình phẫu thuật, do kim được luồn sâu vào dưới da nên biến chứng như sưng, bầm, tụ máu là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, nguyên nhân khiến bị sưng là do đốt điện hoặc bóc tách mô... Chính những hệ lụy này khiến những người hậu phẫu thuật thẩm mỹ mất tự tin khi giao tiếp hay mất thời gian dài để vết thương lành lặn.

Ngoài chọn bác sĩ tay nghề, địa chỉ phẫu thuật uy tín thì các tín đồ làm đẹp có thể giảm sưng, tấy tại nhà bằng nhiều cách đơn giản và an toàn.

Chườm đá: Biện pháp giúp giảm sưng, bầm tím hiệu quả nhất mà bác sĩ khuyên dùng. Tuy nhiên, không được để nước đá dính vào vết thương, tránh nhiễm trùng.

Chườm ấm: Dùng phương pháp này sau khi chườm đá 48 giờ mà vết bầm tím vẫn còn. Có thể dùng túi nóng hay trứng gà nóng - cách thông dụng nhất để chườm lên vết sưng tấy, xoa bóp nhẹ nhàng để máu lưu thông, tan máu tụ. Lưu ý sử dụng cẩn trọng tránh bị bỏng.

Ăn dứa hoặc đu đủ: Trong 2 loại quả này có chứa enzyme tiêu hóa gọi là bromelain làm phân hủy các protein có thể làm tan máu bầm và chất dịch trong các mô của bạn. Hãy ăn thật nhiều vì đây là cách dễ dàng nhất mà ai cũng có thể thực hiện.

Và hãy để vết thương hay gương mặt trở lại bình thường nhất trước khi xuất hiện ở những nơi đông người.