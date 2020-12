David Beckham bất ngờ hóa ông lão 70 tuổi

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 10:40 AM (GMT+7)

Trong chiến dịch kêu gọi hành động chống lại bệnh sốt rét, David Beckham gây bất ngờ khi xuất hiện trong diện mạo ở độ tuổi 70.

Hôm thứ Tư (2/12, giờ địa phương), chiến dịch “Malaria Must Die, So Millions Can Live” (tạm dịch: Sốt rét phải chết, hàng triệu người mới có thể sống) công bố đoạn phim tuyên truyền, với David Beckham là đại sứ của chiến dịch chống lại căn bệnh sốt rét.

Đáng chú ý, ở đầu video, cựu danh thủ Anh xuất hiện trong diện mạo của một ông lão. Beckham vẫn trong bộ vest chỉnh tề, tóc vuốt keo gọn gàng và bộ râu quai nón thường thấy, nhưng râu tóc đã chuyển sang hoa râm, gương mặt chằng chịt vết nhăn và làn da đồi mồi xỉn màu hơn. Hình xăm ở cổ, mang tai và gần thái dương cũng mờ đi. Đến cuối video, anh mới trở lại hình dáng hiện tại ở tuổi 45.

Theo Daily Mail, các nhà làm phim đã sử dụng công nghệ kỹ thuật số để khiến Beckham trông già hơn gần 30 tuổi so với hiện tại, nhằm mục đích đưa người xem “du hành” đến tương lai giả tưởng – nơi ông xã của Victoria tuyên bố với thế giới rằng, cuộc chiến chống bệnh sốt rét đã chiến thắng.

David Beckham già nua nhưng đẹp lão ở tuổi 70.

Chiến dịch được phát động bởi tổ chức từ thiện Malaria No More UK (tạm dịch: Không còn sốt rét ở Anh), được phát động vào thời điểm Chính phủ Anh có kế hoạch giảm viện trợ cho nước ngoài. Tổ chức từ thiện lo ngại, cắt giảm ngân sách viện trợ sẽ ảnh hưởng xấu đến các quốc gia có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

David Beckham cho biết, với tư cách là cha của 4 người con, cuộc chiến diệt trừ bệnh sốt rét là điều mà cá nhân anh có trách nhiệm phải làm gì đó.

“Cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét chạm đến trái tim tôi bởi vì căn bệnh này vẫn giết chết số lượng lớn trẻ em. Chúng ta có cơ hội để thay đổi điều đó. Tôi đã làm việc với Malaria No More UK từ năm 2009, hỗ trợ các chiến dịch và góp phần lan truyền thông điệp. Các chiến dịch của họ luôn sáng tạo và đổi mới cách thức để thu hút sự quan tâm của dư luận. Tôi cũng rất vui vì gặp được một số người truyền cảm hứng. Họ đã làm việc chăm chỉ để chấm dứt căn bệnh này”, cựu ngôi sao bóng đá chia sẻ.

Sốt rét là căn bệnh nhiệt đới đe dọa đến tính mạng con người, lây truyền qua đường muỗi đốt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt rét là một trong những “kẻ giết người” khủng khiếp nhất thế giới, mỗi hai phút lại có một đứa trẻ qua đời vì căn bệnh này. Hầu hết những ca tử vong do sốt rét xảy ra ở châu Phi, với 250.000 trẻ em chết mỗi năm.

David Beckham không phải người nổi tiếng đầu tiên tham gia “Malaria Must Die, So Millions Can Live”. Ngoài cựu danh thủ, Hugh Laurie, Emeli Sande và Peter Capaldi từng tham gia ghi hình các clip trước đây.

Video đầy đủ của chiến dịch năm nay sẽ được phát hành vào ngày 3/12, có thể xem qua Youtube.

Công nghệ biến Beckham từ 45 tuổi thành ông già 70 tuổi được thực hiện bởi công ty của đạo diễn Hollywood Ridley Scott. Họ đã sử dụng một công nghệ hoán đổi khuôn mặt được gọi là Charlatan – sử dụng học máy để hợp nhất các khuôn mặt khác nhau trong thời gian thực.

Beckham hóa già nhờ công nghệ Charlatan.

Tú Oanh

Theo Daily Mail

