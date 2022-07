Dầu dừa, kem collagen...: Những loại chống lão hóa "vô thưởng vô phạt"?

Có rất nhiều thành phần chống lão hóa mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng trong quy trình chăm sóc da của mình để ngăn chặn các nếp nhăn, giữ cho làn da của bạn đủ nước và mịn màng.

Bốn thành phần chống lão hóa phổ biến nhưng không thực sự hữu ích để chống lại nếp nhăn là gì, câu trả lời có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Tinh chất Collagen

Duy trì sản xuất collagen đầy đủ trong cơ thể là điều quan trọng để giữ độ đàn hồi và săn chắc cho làn da của bạn, nhưng việc thoa trực tiếp lên da collagen đã được chứng minh là không hoàn toàn hiệu quả như bạn tưởng. Collagen là một phân tử lớn nên nó có thể không thể thâm nhập vào da để mang lại lợi ích chống lão hóa. Tuy không nguy hiểm khi sử dụng nhưng đây không phải là phương pháp tăng sinh collagen cho da hiệu quả nhất.

Thay vào đó, có thể hữu ích nếu kết hợp retinol hoặc retinoids, là các dẫn xuất của vitamin A giúp tăng cường sản xuất collagen hoặc peptide, có khả năng thúc đẩy tổng hợp collagen. Một cách khác hiệu quả hơn để tăng sản xuất collagen là tiêu thụ thực phẩm giàu collagen như cá, lòng trắng trứng và quả mọng có thể giúp làm căng và sáng làn da của bạn từ bên trong. Điều đó có nghĩa là, đừng lãng phí tiền của bạn vào một loại huyết thanh collagen.

Kem collagen

Vì nhiều nhãn hiệu kem collagen không thấm đủ sâu vào da để gây ra bất kỳ thay đổi hoặc lợi ích lâu dài đáng kể nào đối với làn da nhăn. Liều thuốc tốt nhất cho làn da của bạn là bảo vệ da khỏi cả tia UVA và UVB kem chống nắng có SPF 30 hoặc cao hơn ngăn chặn tia UV của mặt trời xâm nhập vào da của bạn và gây ra sự cố collagen và sợi đàn hồi. Thay vì chọn kem collagen thì các loại kem hiệu quả nhất để xây dựng collagen trong da của bạn là các loại kem retinoid cường độ mạnh được kê đơn, chẳng hạn như tretinoin.

Tretinoin, hay còn gọi là axit retinoic, thâm nhập vào lớp hạ bì của da và giúp xây dựng collagen, dẫn đến làn da săn chắc, khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Sử dụng đều đặn, thường xuyên, làn da của bạn sẽ trở nên khỏe và săn chắc hơn, đồng thời retinoids cũng mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể cho làn da. Về lý do tại sao các loại kem collagen thực sự "không hoạt động", là do chúng không chứa một mức độ hoạt chất đáng kể về mặt lâm sàng (các thành phần hoạt tính bao gồm retinols, vitamin C, peptide, v.v.).

Dầu dừa

Nhiều người sử dụng dầu dừa như một giải pháp dưỡng ẩm tại chỗ, nhưng thành phần này không được chứng minh là có lợi đặc biệt trong bất kỳ khả năng chống lão hóa nào. Mặc dù thường được sử dụng trên da vì lợi ích dưỡng ẩm của nó, nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng để chỉ ra rằng dầu dừa có lợi ích chống lão hóa cụ thể. Nó cũng được coi là chất gây mụn, có nghĩa là nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và làm trầm trọng thêm tình trạng mụn, đặc biệt là ở những người có làn da dầu.

Đối với những người muốn tăng cường độ ẩm đồng thời muốn chống lão hóa, có thể hữu ích khi xem xét các thành phần như axit hyaluronic giúp tăng cường độ ẩm và làm căng mọng da, giúp cải thiện tạm thời sự xuất hiện của các nếp nhăn và nếp nhăn.

Nói chung, bôi các nguyên liệu thực phẩm lên mặt không phải là phương pháp tốt nhất trong quy trình chăm sóc da của bạn, vì vậy dầu dừa sẽ tốt nhất nên được dùng trong chế độ ăn uống của bạn chứ không phải chế độ làm đẹp nếu bạn thực sự muốn tăng cường vẻ sáng tự nhiên và đánh bay nếp nhăn ngay từ đầu.

Dầu ô liu

Dầu ô liu thường có thể được tìm thấy trong nhiều loại sản phẩm dưỡng da chống lão hóa và dưỡng ẩm. Mặc dù dầu ô liu rất giàu thành phần dưỡng ẩm cũng như chất chống oxy hóa, nhưng nó không phải là thứ duy nhất giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa. Mặc dù có một số lợi ích chống oxy hóa với dầu ô liu, nhưng tốt nhất bạn nên chọn Vitamin C, không chỉ có lợi ích chống oxy hóa mà còn rất quan trọng đối với việc sản xuất collagen.

Nhìn chung, việc sử dụng retinol, retinoids và vitamin C để chống lão hóa sẽ mang lại kết quả đáng kể nhất và việc loại bỏ những thành phần này ra khỏi dòng sản phẩm của bạn sẽ làm giảm nguy cơ kích ứng da, nổi mụn và lỗ chân lông bị bít.

