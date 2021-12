Da khô nên bổ sung vitamin và khoáng chất gì?

Mặc dù tuổi tác là một yếu tố quan trọng trong những thay đổi mà chúng ta thấy trên da, nhưng các yếu tố lối sống khác như chế độ ăn uống, môi trường sống, di truyền và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng có thể đóng một vai trò trong việc thay đổi làn da.

Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể con người. Nó hoạt động như một hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các mối đe doạ bên ngoài như hoá chất, nhiệt độ và vi khuẩn. Da cũng là nơi chứa các thụ thể thần kinh cung cấp cho cơ thể khả năng cảm nhận và giúp kiểm soát cân bằng chất lỏng và điện giải.

Làn da khoẻ mạnh bên ngoài phản ánh những gì cơ thể hấp thu bên trong. Chế độ dinh dưỡng có thể có lợi hoặc làm tổn thương cơ quan lớn nhất này.

Thực phẩm chúng ta tiêu thụ hàng ngày có thể giúp cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi tự nhiên của da. Cùng tìm hiểu một số loại vitamin và chất bổ sung có lợi cho da khô và cách khắc phục da khô tại nhà.

1. Nguyên nhân gây khô da

Da khô là một tình trạng phổ biến có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Đối với một số người, tình trạng da khô thỉnh thoảng có thể gây khó chịu, nhưng đối với những người khác, nó có thể là một tình trạng mạn tính cần được quản lý cẩn thận.

Nếu bạn mắc một số vấn đề về da như chàm hoặc vẩy nến, da của bạn có khả năng bị khô liên tục. Nhưng một số yếu tố cũng góp phần làm cho da bị khô, trong đó đầu tiên là độ tuổi của bạn.

Càng lớn tuổi da càng dễ mất nước, giảm độ đàn hồi và khô da.

Khi bạn già đi, làn da sẽ khô hơn do các tuyến dầu và mồ hôi của cơ thể không sản xuất đủ độ ẩm. Bạn có thể bắt đầu nhận thấy những thay đổi da liên quan đến tuổi tác này ngay từ tuổi 40, khi đó việc sản xuất bã nhờn bắt đầu giảm. Khi da tiếp tục mất khả năng sản xuất nước tự nhiên, nó sẽ trở nên cực kỳ khô.

Mọi người có thể bị khô da vì nhiều lý do, nhưng đôi khi nó liên quan đến tình trạng bệnh lý. Ví dụ, nếu ai đó bị rối loạn da cụ thể như bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm, da của họ dễ bị khô. Ngoài ra còn có các tình trạng không liên quan đến da khác có thể gây khô da, bao gồm:

- Sống ở nơi có khí hậu khô hoặc lạnh;

- Thường xuyên tắm nước nóng;

- Làm việc dưới nước;

- Dùng một số loại thuốc gây khô da;

- Hút thuốc lá;

- Bị thiếu vitamin hoặc khoáng chất;

- Có tình trạng da như bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm;

- Mắc một số bệnh như đái tháo đường, HIV, ung thư và bệnh thận,…

2. Vitamin và các khoáng chất giúp cải thiện tình trạng da khô

Da của chúng ta cần nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng để thực hiện các chức năng của nó. Chăm sóc cho làn da của bạn cũng có nghĩa là đảm bảo cho nó luôn đủ nước. Cùng tìm hiểu các loại vitamin quan trọng để bảo vệ làn da và giúp bạn có làn da khoẻ mạnh.

Vitamin B

Vitamin B không chỉ được biết đến với công dụng làm dịu thần kinh mà còn mang lại lợi ích tuyệt vời cho làn da của bạn.

Một nghiên cứu cho thấy rằng vitamin B cải thiện tế bào sừng, chiếm hơn 90% tế bào ở lớp ngoài cùng của da (biểu bì). Các vitamin nhóm B được biết là có tác dụng giảm thiểu sự mất nước tự nhiên trên da, cũng như ảnh hưởng đến các nguyên bào sợi của con người, giúp cải thiện kết cấu và độ săn chắc của da.

Vitamin C

Các đặc tính chống oxy hóa của vitamin C làm cho nó rất tốt cho sức khỏe làn da. Nó chống lại các gốc tự do và ô nhiễm, chống lại các tác hại của tia cực tím một cách tự nhiên. Vitamin C cũng tăng cường collagen trong da và bảo vệ da khỏi bị mất nước.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C giúp hình thành lớp ngoài của da. Nó cũng có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa và bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm.

Vitamin C tăng cường collagen trong da và bảo vệ da khỏi bị mất nước.

Vitamin D

Còn được gọi là vitamin mặt trời, vitamin D giúp duy trì hệ thống miễn dịch của da và hỗ trợ sự phát triển của tế bào da và chức năng hàng rào bảo vệ da. Tế bào sừng - tế bào da tạo ra hầu hết lớp ngoài của da - cũng là tế bào hình thành vitamin D.

Vitamin D đã được biết là có thể giúp giảm các triệu chứng của các bệnh về da như bệnh vẩy nến và bệnh chàm.

Vitamin E

Vitamin E có rất nhiều đặc tính chống oxy hóa có thể giúp da chống lại các gốc tự do, khiến nó trở thành một thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da. Trong các sản phẩm này, vitamin E thường được trộn với vitamin C để tăng cường sức mạnh của mỗi loại vitamin.

Khi sử dụng tại chỗ, vitamin E có thể giúp giảm ngứa và khô da. Nó cũng có thể làm giảm sự xuất hiện của sẹo và vết rạn da.

Trong một nghiên cứu năm 2016, 96 người tham gia được điều trị với 400 IU vitamin E uống mỗi ngày hoặc giả dược trong 8 tháng. Những người dùng vitamin E đã thấy cải thiện tình trạng khô da và đối với một số người, bệnh chàm gần như thuyên giảm hoàn toàn.

Bạn có thể nhận được vitamin E thông qua các loại thực phẩm như các loại hạt, rau bina, dầu ô liu và ngũ cốc nguyên hạt,...

Những thực phẩm giàu vitamin E tốt cho người bị khô da.

Kẽm

Kẽm là một vi chất dinh dưỡng giúp duy trì chức năng thích hợp của việc điều hòa DNA và RNA, giữ cho hệ thống miễn dịch hoạt động tốt và giúp phục hồi vết thương.

Kẽm có thể có lợi cho da khô, đặc biệt là ở những người bị bệnh chàm hoặc bệnh vẩy nến. Khoáng chất này có đặc tính chống viêm và được biết là ngăn chặn tác hại của tia UV.

Khi được sử dụng tại chỗ (ví dụ ở dạng oxit kẽm), khoáng chất này có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa mạnh và có thể giúp giảm tình trạng viêm da mạn tính.

3. Các chất dinh dưỡng, thực phẩm và chất bổ sung Dầu cá

Dầu cá được biết đến với tác dụng giảm viêm và hydrat hóa da, đồng thời nó có thể giúp giảm mụn trứng cá và nếp nhăn. Nó cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến.

Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy rằng khi những người tham gia dùng dầu cá hàng ngày từ 6 tuần đến 6 tháng, các triệu chứng bệnh vẩy nến của họ được cải thiện đáng kể.

Collagen

Collagen là thành phần tạo nên xương, sụn và da. Nó đã trở nên phổ biến như một thành phần trong nhiều sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Một nghiên cứu năm 2020 cho phụ nữ uống collagen peptide cùng với vitamin C, kẽm, vitamin E, biotin và chiết xuất trái sơ ri trong 12 tuần. Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng đã cải thiện chất lượng và vẻ ngoài của làn da của những người tham gia bằng cách cải thiện quá trình hydrat hóa, đổi mới và sửa chữa những vấn đề của lão hoá da.

Axit hyaluronic

Axit hyaluronic làm giảm nếp nhăn và giữ ẩm cho da, là thành phần phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da.

Một nghiên cứu năm 2017 với các phụ nữ dùng axit hyaluronic hòa tan trong thức ăn đậm đặc toàn bộ hữu cơ với đồng, kẽm và vitamin C trong 40 ngày. Những người tham gia nhận thấy sự gia tăng đáng kể về độ ẩm và độ đàn hồi của da, đồng thời giảm đáng kể độ thô ráp và độ sâu của nếp nhăn sau khi dùng chế phẩm.

Nha đam

Nha đam có đặc tính sát khuẩn và cung cấp độ ẩm cho làn da.

Nha đam là một loại cây có đặc tính chống oxy hóa và chống vi khuẩn cao. Nó được biết là có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó cũng có thể làm giảm da khô quá mức ở những người mắc các bệnh về da như bệnh chàm.

Probiotics

Probiotics hỗ trợ sức khoẻ đường ruột bằng cách cân bằng vi khuẩn trong hệ vi sinh vật của bạn.

Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy rằng những người tham gia sử dụng một lượng lactobacillus plantarum hàng ngày đã tăng cường độ ẩm cho da và tăng cường chức năng của hàng rào bảo vệ da.

Bạn có thể được bổ sung probiotics tự nhiên có trong các loại thực phẩm lên men như miso, sữa chua, kim chi, dưa cải bắp, kefir và dưa chua.

4. Mẹo chăm sóc da toàn diện

Có nhiều lựa chọn khi nói đến chăm sóc da toàn diện. Phương pháp tiếp cận toàn diện xem xét toàn bộ làn da của bạn và tập trung vào việc sử dụng các sản phẩm và dầu tự nhiên dành cho da khô.

Ngoài việc thiết lập một thói quen chăm sóc da phù hợp, bạn có thể thực hiện một số thay đổi lối sống để hỗ trợ sức khỏe làn da, bao gồm:

- Ăn một chế độ ăn uống với nhiều thực phẩm nguyên chất (chẳng hạn như trái cây và rau);

- Giảm lượng đường và thực phẩm chế biến sẵn;

- Uống nhiều nước;

- Tắm trong thời gian ngắn hơn, không tắm nước quá nóng;

- Tắm với các loại dầu làm đẹp da;

- Giữ ẩm tốt cho làn da của bạn.

5. Các biện pháp khắc phục tại nhà cho da khô

Da của chúng ta cần nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng để thực hiện các chức năng của nó. Chăm sóc cho làn da của bạn cũng có nghĩa là đảm bảo rằng nó luôn đủ nước. Một số sản phẩm hoàn toàn tự nhiên hoạt động cùng với vitamin và khoáng chất bao gồm dầu dừa, dầu jojoba, dầu ô liu, bơ hạt mỡ và dầu tầm xuân. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm này tại chỗ trên da của mình.

Nên sử dụng các sản phẩm tự nhiên như dầu dừa, dầu jojoba, dầu ô liu, bơ hạt mỡ và dầu tầm xuân chăm sóc cho da khô.

Để có một làn da khỏe mạnh, cần cung cấp đủ nước từ trong ra ngoài. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước và sử dụng các sản phẩm có chứa vitamin và khoáng chất hỗ trợ da có thể giúp làn da của bạn luôn tươi sáng.

Nếu bạn có làn da khô, bước đầu tiên là tìm hiểu nguyên nhân gây ra nó và tìm cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết vấn đề ví dụ: kiểm soát tình trạng da như bệnh vẩy nến hoặc xác định thói quen lối sống góp phần gây ra vấn đề như hút thuốc hoặc tắm nước nóng. Cách tốt nhất để điều trị da khô sẽ phụ thuộc vào mức độ khô của nó và nguyên nhân gây khô da. Ví dụ: nếu bạn bị rối loạn da như bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm, thì cách điều trị da khô có thể khác so với việc bạn bị khô da do khí hậu nơi bạn sống.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn về bất kỳ chất bổ sung nào mà bạn đang cân nhắc sử dụng để đảm bảo rằng những sản phẩm này sẽ là lựa chọn an toàn và hiệu quả cho làn da khô của mình.

Thường xuyên ăn những thực phẩm này giúp bạn có làn da khỏe mạnh

