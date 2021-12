Có thể giảm cân ngay trong khi ngủ nếu tuân thủ 6 thói quen sau

Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 09:48 AM (GMT+7)

Những thói quen trước khi ngủ dưới đây sẽ giúp cơ thể bạn tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hiệu quả.

Uống trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc thực sự có thể cải thiện sức khỏe của bạn theo nhiều cách khác nhau trong đó có tác dụng giảm cân và giúp bạn khỏe mạnh hơn. Quế chống viêm và ngăn ngừa đầy hơi vào buổi sáng. Bạc hà làm giảm sự thèm ăn và tránh ăn vặt. Trà hoa cúc cải thiện tiêu hóa và thư giãn thần kinh của bạn.

Tập thể dục nhẹ nhàng trước khi ngủ

Tập thể dục là một trong những cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng và tăng cường trao đổi chất trước khi đi ngủ. Các bài tập giúp vừa kích thích đốt cháy calo vừa mang lại giấc ngủ ngon.

Tuy nhiên cần lưu ý không nên tập quá sát giờ đi ngủ. Sau khi cơ thể vừa vận động, nhịp tim và thân nhiệt tăng lên có thể khiến bạn trở nên tỉnh táo, khó đi vào giấc ngủ. Tốt nhất bạn nên tập thể dục trước giờ đi ngủ khoảng 2 tiếng. Bạn có thể chọn ăn nhẹ trước khi tập thể dục 30 phút để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tuyệt đối không tập luyện sau khi vừa ăn no, vì sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

Thưởng thức một bữa ăn nhẹ có protein

Hạt hạnh nhân là món ăn nhẹ lành mạnh với hàm lượng protein cao.

Ăn thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp, pho mát ít béo, ức gà hoặc bơ đậu phộng sẽ làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và giúp cơ bắp phát triển.

Giữ nhiệt độ phòng ngủ mát lạnh

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra môi trường mát giúp cơ thể kích hoạt các tế bào mỡ màu be chịu trách nhiệm điều chỉnh nhiệt. Do đó khi bạn ngủ trong phòng mát hoặc ngủ khỏa thân, cơ thể sẽ đốt cháy nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt. Theo các chuyên gia, bạn nên giữ nhiệt độ phòng ngủ mát, hơi lạnh vào ban đêm.

Không sử dụng thiết bị điện tử

Nên tránh sử dụng các thiết bị điện tử cách 2 giờ trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ chất lượng. (Ảnh minh họa).

Ánh sáng quá mức từ các thiết bị di động là một trong những lý do khiến chúng ta không thể ngủ đúng cách. Các nghiên cứu cho thấy ánh sáng xanh từ điện thoại làm trì hoãn việc sản xuất melatonin của cơ thể. Do đó, bạn sẽ mất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ và thức dậy mệt mỏi hơn. Tốt nhất bạn nên tránh sử dụng các thiết bị điện tử cách 2 giờ trước khi đi ngủ và đặt màn hình ở chế độ ban đêm.

Nhâm nhi một chút nước ép nho

Nước ép nho giúp đốt cháy calo nhờ một chất đặc biệt gọi là resveratrol, giúp chuyển đổi chất béo trắng xấu thành chất béo màu be. Khi bạn ngủ, cơ thể sử dụng chất béo màu be để giữ ấm cho bạn. Do đó, uống một cốc nước nho trước khi đi ngủ giúp bạn loại bỏ mỡ dư thừa thay vì lưu trữ nó.

