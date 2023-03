"Cô nữ sinh" ăn 3kg cơm gà trong 35 phút đã giảm cân thế nào?

Mới đây, trang chủ của một tiệm cơm gà tại Bangkok, Thái Lan đăng tải hình ảnh một cô gái đã tham gia thử thách "ăn 3kg cơm gà (bao gồm 2kg gạo trắng và 1kg thịt gà) trong vòng 1 giờ" thì sẽ được miễn phí phần cơm do cửa hàng này đề ra. Không chỉ chiến thắng thử thách mà hot girl có thân hình mảnh mai này còn gây bất ngờ khi chỉ cần dùng 35 phút để ăn 3kg cơm gà.

Cô mặc đồng phục học sinh xinh xắn, ăn cơm và uống nước một cách rất nhẹ nhàng

Bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước sức ăn của cô gái này: "Tôi là con trai, ăn nhiều còn không được", "Đáng yêu quá đi mất", "Không ngờ sức ăn lại tỷ lệ nghịch với vẻ ngoài như vậy",...

Được biết, cô gái nêu trên là Puff Ku - một YouTube ẩm thực tại Đài Loan, Trung Quốc. Người đẹp này chuyên làm các clip review món ăn, thử thách ăn uống,... thu hút lượt xem đông đảo nhờ sự thú vị, hài hước và vẻ ngoài xinh đẹp. Trên kênh YouTube, Puff Ku cho thấy khả năng ăn uống siêu phàm của mình. Cô có thể ăn hết 140 miếng sushi, 4kg thịt, uống 5kg sữa đu đủ trong vòng 15 phút, đi chợ đêm ăn 100 lượng thịt bò bít tết và ăn 100 que xúc xích,...

Vẻ ngoài xinh đẹp của Puff Ku

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bất ngờ hơn cả là tuy ăn nhiều nhưng hot girl này lại có thân hình mảnh mai, nóng bỏng. Trên trang YouTube cá nhân, cô từng hiếm hoi chia sẻ về cách giữ dáng khi được fan hỏi. Theo đó, hot girl này sẽ uống 3-5 lít nước trong ngày. Tuy trên các clip ăn uống cô ăn rất nhiều nhưng trên thực tế, mỗi ngày người đẹp này chỉ ăn một bữa. Ngoài ra, cô cũng tập thể dục và đi bộ hằng ngày.

Cô cũng tiết lộ thường xuyên tắm nước nóng, không chỉ giúp cơ thể sạch sẽ mà còn giúp giảm cân dễ dàng hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra, chỉ cần 10 phút mỗi ngày ngâm mình trong nước nóng 38 - 40 độ, bạn có thể tiêu hao một lượng calo tương đương đi bộ 20 phút.

Puff Ku có vóc dáng thanh mảnh

Puff Ku có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng, 3 vòng gợi cảm

Bên cạnh đó, một số Mukbanger (người vừa ăn vừa ghi hình) vẫn áp dụng phương pháp nhịn ăn theo chu kì hay còn gọi là nhịn ăn gián đoạn. Theo đó, sau khi mỗi bữa ăn kết thúc thì các YouTuber này sẽ nhịn ăn liền 1-2 ngày sau, chỉ uống nước trái cây, nước lọc để cơ thể sử dụng hết phần năng lượng calo kia. Theo phương pháp này, bạn có thể giữ gìn vóc dáng hiệu quả nhưng không khuyến khích áp dụng đối với phụ nữ vì dễ gây rối loạn chu kì kinh nguyệt, bệnh nhân tiểu đường, huyết áp thấp,…

Ngoài ra, việc ăn nhiều mà không béo còn do yếu tố di truyền và sự trao đổi chất. Bên cạnh đó, việc ăn quá nhiều, ăn quá no sẽ khiến hệ tiêu hóa bị quá tải và gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Dẫn đến việc ăn nhiều nhưng không tăng cân. Hoặc do họ là kiểu cơ địa khó hấp thu, khả năng trao đổi chất kém dẫn đến việc khó tăng cân dù đã nạp rất nhiều thức ăn.

