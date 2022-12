Cô gái Việt hút 60 triệu view, "gây bão" MXH Trung Quốc vì ngoại hình "nhìn phát mê"

Mới đây, mạng xã hội Douyin đã đăng tải thông tin về Quỳnh Thi, sau khi trend "biến hình" - Made You Look của cô được lan tỏa khắp toàn cầu. Dưới phần bình luận, cư dân mạng Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp cũng như sự đầu tư kỹ lưỡng của nữ Blogger đến từ Việt Nam.

Hiện tại, video của Quỳnh Thi vẫn đang gây chú ý và thu về gần 60 triệu lượt xem cùng gần 8 triệu lượt yêu thích - dẫn đầu xu hướng trên nền tảng Tiktok. Cô nàng chia sẻ, để có video 30 giây chỉn chu thì cô và người bạn thân Ty Lê đã phải mất hơn 10 tiếng để hoàn thiện từ chọn trang phục, phụ kiện đến khâu make up.

Đoạn video biến hình của Quỳnh Thi thu hút gần 60 triệu lượt xem trên Tiktok.

Nhờ xu hướng TikTok, Made You Look đã cán mốc 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Riêng ở Việt Nam, các video make up sử dụng nhạc nền Made You Look được nhiều bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình và đầu tư mãn nhãn về mặt hình ảnh. Đồng thời, truyền tải được thông điệp về sự tự tin vào ngoại hình dành cho phái đẹp.

Mạng xã hội Douyin dành tặng nhiều lời khen cho sắc vóc của Quỳnh Thi.

Quỳnh Thi tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Quỳnh Thi được biết đến với vai trò là Beauty Blogger đình đám trên mạng xã hội với nhiều clip make up triệu view . Cô sinh năm 1998, tại TP.HCM, gây ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng cùng thân hình quyến rũ. Quỳnh Thi đang sở hữu 1 triệu lượt followers trên TikTok, kênh YouTube cũng đạt 357 nghìn lượt theo dõi, tài khoản Instagram hiện gần đạt 600 nghìn người theo dõi. Trước đây, cô từng theo học tại Nhạc viện nhưng sau đó, cô đã dừng lại để theo đuổi con đường kinh doanh cũng như lĩnh vực làm đẹp.

Quỳnh Thi sở hữu nụ cười tỏa nắng cùng gu mặc trendy.

Tỉ lệ vóc dáng cân đối giúp Quỳnh Thi tự ti thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Chỉ cao 1m58 và nặng 44kg nhưng Quỳnh Thi vẫn tự tin chưng diện nhiều thiết kế hot nhờ tỉ lệ body cân đối. Ở ngoài đời, Quỳnh Thi được nhận xét sở hữu gu thời trang cá tính, đa dạng vì ăn mặc trendy. Ngoài chia sẻ bí quyết make up thì cô nàng cũng đăng tải những video về các tips chăm sóc da hay phương pháp giữ gìn vóc dáng mà không cần ăn kiêng hay sử dụng thuốc giảm cân.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/co-gai-viet-hut-60-trieu-view-gay-bao-mxh-trung-quoc-vi-ngoai-hinh-nhin-phat-me-1423894.ngn