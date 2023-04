Cô gái Na Uy nổi như cồn sau một đêm, dậy thì thành công xinh đẹp tựa búp bê

Năm 14 tuổi, Havanna Winter (sinh năm 2006, tại Oslo, Na Uy) nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ video hát nhép trên TikTok. Tại thời điểm đó, nhờ ngoại hình xinh đẹp, giọng hát hay, cô nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng.

Havanna Winter nổi tiếng từ rất sớm

Việc nổi tiếng trên mạng xã hội từ sớm, được công chúng biết đến rộng rãi giúp cô có thêm nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Hiện tại, cô hoạt động với vai trò là một ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh sự nghiệp phát triển thì nhan sắc, vóc dáng tuổi 17 của hiện tượng mạng xã hội một thời này cũng thăng hạng không kém.

Havanna Winter ở tuổi 17 được người hâm mộ đánh giá là dậy thì thành công. So với thời điểm trước, Havanna Winter có phần gầy đi nhưng trông năng động, quyến rũ hơn. Đường nét gương mặt của 10X này ngày càng sắc sảo, trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, cô cũng chuộng lối make up đậm, nhấn nhiều vào phần mắt và dùng son màu đỏ đậm hoặc nâu trầm. Điều này khiến cô trông trưởng thành hơn so với tuổi thật.

Havanna Winter được khen ngợi có gương mặt xinh xắn, dễ thương và vóc dáng gợi cảm

Trong những tấm hình đăng tải lên trang Instagram cá nhân, body thon gọn với vòng 1 nảy nở và vòng eo săn chắc của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ fans.

Vốn là người của công chúng, lại thường xuyên nhận được lời mời quảng cáo, làm mẫu ảnh, Havana Winter rất chú trọng giữ gìn vóc dáng, nhan sắc. Cô chăm chỉ tập nhảy và bơi lội. Nhiều người trẻ thường chọn nhảy là bộ môn tập luyện hằng ngày, vừa giúp đốt cháy calo dư thừa, vừa tăng độ dẻo dai, linh hoạt. Trên trang TikTok hơn 3,1 triệu người theo dõi, cô thường xuyên đăng tải clip, khoe vũ đạo bắt mắt. Âm nhạc và vũ điệu cũng giúp cô thư giãn tinh thần, mang tới sự vui vẻ, năng lượng hơn.

Havanna Winter theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ

Bơi lội là bộ môn được khuyến khích cho các cô bé, cậu bé ở thời điểm dậy thì. Khi bơi, cơ thể gia tăng sản xuất hormone tăng trưởng đáng kể, giúp tăng chiều cao, mà đặc biệt khi trẻ đang trong giai đoạn dậy thì. Đồng thời, bơi lội thường xuyên, giúp sản xuất làm tăng sức đề kháng của cơ thể, điều chỉnh vóc dáng.

Bên cạnh đó, cô cũng rất chú trọng chăm sóc da. Havanna Winter make up thường xuyên để chụp hình nên cô rất quan tâm đến việc tẩy trang bằng các loại dầu và nước tẩy trang, dùng kem dưỡng. Uống đủ nước và ăn nhiều rau xanh và ăn các loại quả mọng nước cũng có tác dụng cân bằng, làm đẹp và sáng da.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-na-uy-noi-nhu-con-sau-mot-em-day-thi-thanh-cong-xinh-ep-tua-bu...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/co-gai-na-uy-noi-nhu-con-sau-mot-em-day-thi-thanh-cong-xinh-ep-tua-bup-be-a603516.html