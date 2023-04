"Cô chủ quán gà" 41 tuổi vẫn giữ da trắng muốt, body đẹp nhờ điều siêu đơn giản

Yoo In Na là nữ diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi liên tục góp mặt với vai phụ trong "Gia đình là số 1", "Khu vườn bí mật",... Trong số đó, vai diễn cô chủ quán gà xinh đẹp trong “Goblin” (Yêu tinh) được xem là dấu mốc lớn trong sự nghiệp. Cùng với độ phủ sóng của tác phẩm này, tên tuổi của Yoo In Na cũng vang danh toàn châu Á, được công chúng biết đến rộng rãi.

Yoo In Na với tạo hình cô chủ quán gà trong Goblin

Ngôi sao 8X luôn được đánh giá cao về năng lực diễn xuất lẫn vẻ ngoài ngày càng thăng hạng. Trong lứa những mỹ nhân sinh năm 1982, Yoo In Na vẫn là cái tên được chú ý hơn cả. Ở tuổi 40, cô được đánh giá là nhan sắc lão hóa ngược. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh thoát cùng làn da trắng mịn.

Ít ai biết rằng, nữ diễn viên từng bị miệt thị vẻ ngoài từ thời còn đi học. Về sau cô đã khắc phục nhược điểm mắt một mí, mày mỏng nhạt bằng tiểu phẫu thẩm mỹ.

Yoo In Na trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện nhờ làn da trắng, body đẹp

Ngôi sao "Touch Your Heart" gắn bó với bộ môn yoga từ nhiều năm nay. Cô thường xuyên thực hiện tư thế Bidalasana (Yoga tư thế con mèo) - giúp tăng tính linh hoạt của vai, cột sống và cổ, giảm mỡ bụng, mang lại cơ bụng săn chắc và tăng khả năng vận động. Bên cạnh đó, cô cũng duy trì các thói quen tập luyện khác nhau như gập bụng, đứng lên ngồi xuống. Nhờ đó, cô có phần lưng thon đẹp cùng những đường cong hoàn hảo trên cơ thể.

“Bông hoa nở muộn” của làng giải trí Hàn duy trì những bài tập nêu trên mỗi ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất. Nhờ vậy mà cô có được body săn chắc, các đường nét gương mặt góc cạnh hơn.

Cô chăm chỉ tập luyện để có thân hình cân đối

Về chế độ ăn uống, ngôi sao này chỉ ăn một bát cơm/ngày và bổ sung thêm nhiều loại thực phẩm khác để cân bằng dinh dưỡng. Yoo In Na đã chuyển từ gạo trắng sang gạo lứt để tránh dư thừa carbohydrate. Về các loại rau, bắp cải luôn là lựa chọn hàng đầu của cô để bổ sung chất xơ. Đồng thời, cô ăn nhiều hoa quả ít đường trong ngày. Đồ ăn vặt của cô là các loại ngũ cốc nguyên hạt.

Theo Kdrama Stars, đối với Yoo In Na giữ đủ nước là chìa khóa giữ mãi vẻ tươi trẻ. Thậm chí, cô còn đặt báo thức để nhắc uống đủ nước. Cô bắt đầu buổi sáng bằng cách uống một cốc nước lớn. Như chúng ta đã biết, nước hỗ trợ quá trình trao đổi chất, phục hồi và giải độc cho da, giúp da mềm mại hơn và ngăn ngừa lão hóa.

Trẻ như gái đôi mươi mà nhiều bình luận mà người hâm mộ gửi tới nữ diễn viên

Theo tạp chí Her World, Yoo In Na luôn nổi bật nhờ sở hữu làn da trắng, đường nét gương mặt nhỏ nhắn. Cô chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng, chủ yếu là tông hồng hoặc để mặt mộc và tô son. Nữ diễn viên thường kẻ viền mí mắt trên để làm cho đôi mắt trông to và tỉnh táo hơn. Thỉnh thoảng cô kẻ cả mí mắt dưới, để trông quyến rũ hơn. Hầu hết, ngôi sao 41 tuổi sẽ dùng những màu son nhẹ nhàng như màu hồng cánh sen, màu nude để làm nổi bật vẻ vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Để góp phần tạo hiệu ứng môi căng mọng, tràn đầy sức sống, Yoo In Na thường thoa thêm một lớp son kem mỏng hoặc son bóng.

Cuối cùng, mái tóc thẳng suôn dài được chăm sóc kỹ lưỡng cũng là đặc điểm gây chú ý của Yoo In Na. Nhiều năm nay cô vẫn trung thành với mái tóc màu vàng nâu nhưng luôn "biến hóa" bằng cách cắt ngắn, để mái hoặc tạo kiểu khác nhau.

